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"Пробуждение Тайланда" - зрелищный фестиваль света
"Пробуждение Тайланда" - зрелищный фестиваль света
В Бангкоке прошел фестиваль света "Awakening Thailand" ("Пробуждение Тайланда"). Познакомиться с самими зрелищными и завораживающими инсталляциями художников вы можете в фотоподборке Sputnik.
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фото, бангкок, фестиваль

"Пробуждение Тайланда" - зрелищный фестиваль света

22:00 30.03.2022
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В Бангкоке прошел фестиваль света "Awakening Thailand" ("Пробуждение Тайланда"). Познакомиться с самими зрелищными и завораживающими инсталляциями художников вы можете в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Фестиваль света прошел в Бангкоке 29 марта.

Фестиваль света прошел в Бангкоке 29 марта. - Sputnik Узбекистан
1/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Фестиваль света прошел в Бангкоке 29 марта.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

Фестиваль света организован проектом Time Out при поддержке Управления по туризму Таиланда.

Фестиваль света организован проектом Time Out при поддержке Управления по туризму Таиланда. - Sputnik Узбекистан
2/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Фестиваль света организован проектом Time Out при поддержке Управления по туризму Таиланда.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

Свои работы на фестивале представили 52 художника.

Свои работы на фестивале представили 52 художника. - Sputnik Узбекистан
3/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Свои работы на фестивале представили 52 художника.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

Световые инсталляции здесь - это не просто красочное зрелище, они отображают глубокую философию автора.

Световые инсталляции здесь - это не просто красочное зрелище, они отображают глубокую философию автора. - Sputnik Узбекистан
4/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Световые инсталляции здесь - это не просто красочное зрелище, они отображают глубокую философию автора.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

Это первый крупный фестиваль света в Тайланде после двух лет пандемии.

Это первый крупный фестиваль света в Тайланде после двух лет пандемии. - Sputnik Узбекистан
5/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Это первый крупный фестиваль света в Тайланде после двух лет пандемии.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

Как и ожидалось, на праздник пришло много посетителей.

Как и ожидалось, на праздник пришло много посетителей. - Sputnik Узбекистан
6/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Как и ожидалось, на праздник пришло много посетителей.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

Посетители фестиваля и сами могли оказаться частью инсталляции.

Посетители фестиваля и сами могли оказаться частью инсталляции. - Sputnik Узбекистан
7/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Посетители фестиваля и сами могли оказаться частью инсталляции.

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