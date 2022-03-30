"Пробуждение Тайланда" - зрелищный фестиваль света

Фестиваль света прошел в Бангкоке 29 марта.
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Фестиваль света организован проектом Time Out при поддержке Управления по туризму Таиланда.
Фестиваль света организован проектом Time Out при поддержке Управления по туризму Таиланда.
Свои работы на фестивале представили 52 художника.
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Световые инсталляции здесь - это не просто красочное зрелище, они отображают глубокую философию автора.
Световые инсталляции здесь - это не просто красочное зрелище, они отображают глубокую философию автора.
Это первый крупный фестиваль света в Тайланде после двух лет пандемии.
Как и ожидалось, на праздник пришло много посетителей.
Посетители фестиваля и сами могли оказаться частью инсталляции.