"Пробуждение Тайланда" - зрелищный фестиваль света

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В Бангкоке прошел фестиваль света "Awakening Thailand" ("Пробуждение Тайланда"). Познакомиться с самими зрелищными и завораживающими инсталляциями художников вы можете в фотоподборке Sputnik.