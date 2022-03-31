https://uz.sputniknews.ru/20220331/gosudarstvo-otkazalos-ot-prava-na-zolotuyu-aktsiyu-23691027.html

Государство отказалось от права на "Золотую акцию"

Государство отказалось от права на "Золотую акцию"

В законодательство Узбекистана внесены изменения, которые исключают нормы, касающиеся “Золотой акции” — наделяющие государство правом участвовать в управлении приватизированными предприятиями.

2022-03-31T20:52+0500

2022-03-31T20:52+0500

2022-03-31T21:57+0500

экономика

государство

законодательство

узбекистан

предприятия

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Из узбекского законодательства исключены нормы, касающиеся "Золотой акции", дающие право государству участвовать в управлении некоторыми акционерными обществами.Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления", который подписал президент, сообщает Минюст."Золотая акция" наделяла государство специальным правом на участие в управлении приватизированными и стратегически важными для него предприятиями.Изменения коснулись также Гражданского кодекса, которые предусматривают обязательное создание на унитарном предприятии наблюдательного совета. Он также может быть органом управления предприятием.Помимо этого, полномочия членов наблюдательного совета акционерного общества продлены с 1 года до 3 лет.Изменения коснулись и аудиторской проверки. Установлено, что ее заказчиками могут быть участники и акционеры с долей не менее 5 процентов в уставном капитале юридических лиц. Ранее это было 10 процентов.Узбекистан за последние годы заработал репутацию страны со стабильной экономикой, проводящей последовательные реформы.Ранее Шавкат Мирзиёев утвердил Инвестиционную программу Узбекистана на 2022-2026 годы. Она предусматривает внедрение новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами.Также в Узбекистане внедрят новый механизм стимулирования инвестиционной и внешнеторговой деятельности.В тоже время Россия остается основным инвестиционным партнером Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из РФ в Узбекистан за все время сотрудничества, превысил 10 млрд долларов. На территории республики ведут деятельность уже более 2,3 тысячи предприятий с участием российского капитала.Одним из грандиозных проектов, осуществленных совместно с Россией, стал завод-гигант GTL в Кашкадарье. В его финансировании участвовали АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

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государство, законодательство, узбекистан, предприятия