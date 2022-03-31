https://uz.sputniknews.ru/20220331/kak-gotovitsya-k-sezonu-allergii-23693826.html
Как готовиться к сезону аллергии
Как готовиться к сезону аллергии
Как подготовиться к сезону аллергии и насколько он будет тяжелым в этом году рассказала в интервью радио Sputnik врач-аллерголог Юлия Андреанова.
2022-03-31T23:02+0500
2022-03-31T23:02+0500
2022-03-31T23:02+0500
это интересно
аллергия
интервью
врач
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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Причиной возникновения аллергической реакции в теплое время года чаще всего является пыльца, которая летит с цветущих растений, отметила в интервью радио Sputnik врач-аллерголог клинической больницы "РЖД-Медицина" города Твери Юлия Андреанова. Деревья и травы начинают цвести в определенное время, и первый опасный для аллергиков сезон начнется 14-16 апреля, добавила она.По ее словам, в этом году первый сезон аллергии начнется примерно с 14-16 апреля. Будет задержка цветения из-за погоды, поэтому когда оно начнется, то это будет очень активный процесс. В 2022 году аллергикам будет несладко, подытожила она.Избежать сильного негативного воздействия аллергенов на организм можно, если вовремя начать применять антигистаминные препараты, считает врач.
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MIA „Rosiya Segodnya“
аллергия, интервью, врач
Как готовиться к сезону аллергии
Как подготовиться к сезону аллергии и насколько он будет тяжелым в этом году, рассказала в интервью радио Sputnik врач-аллерголог Юлия Андреанова.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Причиной возникновения аллергической реакции в теплое время года чаще всего является пыльца, которая летит с цветущих растений, отметила в интервью радио Sputnik врач-аллерголог клинической больницы "РЖД-Медицина" города Твери Юлия Андреанова.
Деревья и травы начинают цвести в определенное время, и первый опасный для аллергиков сезон начнется 14-16 апреля, добавила она.
"У нас есть три сезона аллергии. Первый начинается, когда цветут деревья. Время второго наступает в июне-июле, когда цветут луговые травы. И последний стартует в августе-сентябре, когда цветут сорные травы вроде полыни и амброзии", — рассказала врач.
По ее словам, в этом году первый сезон аллергии начнется примерно с 14-16 апреля. Будет задержка цветения из-за погоды, поэтому когда оно начнется, то это будет очень активный процесс. В 2022 году аллергикам будет несладко, подытожила она.
Избежать сильного негативного воздействия аллергенов на организм можно, если вовремя начать применять антигистаминные препараты, считает врач.