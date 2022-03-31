https://uz.sputniknews.ru/20220331/kak-kievskiy-xvost-pytaetsya-vilyat-sobakoy-23693585.html

Как киевский "хвост" пытается "вилять собакой"

Как киевский "хвост" пытается "вилять собакой"

Хвост не может вилять собакой, марионеточные государства не способны диктовать свою волю хозяевам, и все же украинский президент Владимир Зеленский настроен оптимистично.

2022-03-31T22:01+0500

2022-03-31T22:01+0500

2022-03-31T22:01+0500

колумнисты

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владимир зеленский

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Киев требует от коллективного Запада дополнительных поставок все более тяжелых и наступательных вооружений – не для успехов ВСУ на поле боя, а для постепенного втягивания США и НАТО в военный конфликт с Россией. На слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США 30 марта обсуждался список "неотложных потребностей" украинского руководства. В частности, поставки для ВСУ штурмовиков Су-25 советского производства, которые американцам придется поискать у союзников и партнеров. Речь идет о многих десятках боеспособных машин.На авиазаводах в Улан-Удэ и Тбилиси с начала серийного производства до 1991 года выпущено более 1300 штурмовиков Су-25. Разные модификации этого самолета замечены в составе ВВС республик бывшего СССР, Болгарии, Венгрии, Словакии, Македонии, Перу, ряда африканских и ближневосточных государств.Если удастся осуществить поставку партии Су-25 на Украину, сразу возникнут две неразрешимые проблемы – аэродромы базирования и подготовленные летчики (нет ни того, ни другого). Следовательно, к самолетам надо будет приложить иностранных летчиков и натовские базы.Киевский режим в последние дни марта основательно загрузил Вашингтон настойчивыми просьбами о поставках сотен танков и самолетов. Однако с танками не заладилось сразу: "партнеры" считают свои машины чрезмерно сложными для быстрого освоения специалистами ВСУ, а советские модификации Т-72 из стран Восточной Европы – слишком заметные цели на стадии транспортировки.Ранее осталась неразыгранной комбинация с тремя десятками польских истребителей МиГ-29 – военачальники в Варшаве и на американской базе Рамштайн в Германии решили не рисковать. Даже поставки на Украину 100 ударных беспилотников-камикадзе Switchblade-300 и Switchblade-600 в США обсуждали две недели из-за "проблем инвентаризации и модальности". Хотя в боевых условиях сотня американских дронов может быть уничтожена за пару дней.Вооружение и техника ВСУ стремительно исчезают под ударами российских войск – с начала специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии, 1689 единиц специальной военной автомобильной техники. Такая статистика перечеркивает смысл любых оружейных поставок на Украину. Тем более что технологического превосходства западные вооружения не обещают.Представитель Госдепа Селеста Уолландер 30 марта обнадежила: продолжаются переговоры со Словакией относительно передачи ВСУ комплексов ПВО ЗРС С-300. В тот же день США и Великобритания заявили, что не могут стать гарантами безопасности Украины. Киевский режим ожидает от "партнеров" гораздо большего, и все еще надеется втянуть НАТО в горячую войну.Все – на войну с Россией!Украинский президент Владимир Зеленский требует от американского коллеги Джозефа Байдена "особой оборонительной поддержки", и ежедневно призывает все страны мира к войне с Россией. Вчера просил у парламента Норвегии мобильные зенитные ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты Harpoon. Сегодня убеждал парламент Австралии в необходимости усиления антироссийских санкций.Попутно Зеленский требует от украинских послов Украины во всем мире не улучшать отношения с другими странами, а ссорить их с Россией. За "неуспеваемость" уже отозваны в Киев послы из Грузии и Марокко. Киеву удалось нарушить взаимодействие США со странами Персидского залива.Зеленский декларировал: "Свобода должна быть вооружена не хуже тирании". Однако газета Washington Post отметила, что украинские граждане "все чаще сталкиваются с неприятной правдой": ВСУ размещают боевую технику возле жилых домов, используют мирное население в качестве живого щита, и жертвы украинской "свободы" растут. Креативный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что военная доктрина страны, утвержденная парламентом, предусматривает принцип "тотальной обороны".Именно такая "оборона" разрушает украинские города и может быть расценена как геноцид. Неслучайно значительная часть насильно удерживаемых националистами горожан ищет любые возможности для эвакуации на территорию России.Лицо Украины в мире выглядит диковато, однако мракобесие закономерно – киевский режим унаследовал характерные черты своих агрессивных и "исключительных" творцов. Именно поэтому Украина получила приглашение поучаствовать в заседании Североатлантического совета 6–7 апреля на уровне министров иностранных дел стран НАТО.Между тем в Донбассе закипает крупный "котел" для 60-тысячной группировки ВСУ, которую спасти невозможно. Правый берег Днепра излучает тревогу: "Mi-6 передала в Офис Президента новые данные о втором этапе военной кампании России на Украине. Теперь в Кремле не собираются останавливаться на признании ЛДНР и Крыма, а хотят занять всю левобережную Украину. Для этого планируется окружить и разгромить восточный фронт до 9 мая, а в летнюю кампанию выйти к Днепру". Степень компетентности и достоверности британских прогнозов мы оценим в ближайшее время.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал боевые действия на Украине "катастрофой, сотрясающей основы международного порядка". Напомнил, что в 2021 году из-за войн стали беженцами 84 миллиона человек, а годом ранее глобальные военные расходы выросли до 2 триллионов долларов. Инициаторы и выгодоприобретатели подобных явлений известны. Украина – не первая и не последняя жертва агрессивной внешней политики США и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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собака, президент, владимир зеленский