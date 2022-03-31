https://uz.sputniknews.ru/20220331/kak-passajirskie-poezda-gotovyat-k-reysam--video-23691337.html
Как пассажирские поезда готовят к рейсам – видео
Как пассажирские поезда готовят к рейсам – видео
Вагоны для пассажирских поездов выпускают в Ташкенте, а комплектующие детали импортируют из России. Как проходит подготовка составов к поездкам – смотрите в репортаже Sputnik.
2022-03-31T21:11+0500
2022-03-31T21:11+0500
2022-03-31T21:53+0500
видео
поезд
ташкент
репортаж
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Пассажирский поток на железных дорогах Узбекистана восстанавливается после пандемии. Если в 2020 году численность перевезенных по стране пассажиров едва превышала 6 тысяч человек, то по итогам 2021-го этот показатель достиг почти 8 тысяч, следует из отчета Ozbekiston Temir Yollari.Обслуживание такого количества людей – непрерывный и ежедневный труд, о котором пассажиры не всегда задумываются: уборка поездов, подготовка к рейсам… Как же происходит весь этот процесс? Рассказываем в специальном репортаже Sputnik Узбекистан.Большая стиркаФилиал АО "Ўзтемирйўлйўловчи" – единственное депо в Республике, где обслуживают пассажирские составы. Поезда прибывают сюда с Центрального и Южного вокзалов столицы. И после им предстоит несколько этапов подготовки к следующей поездке.Первый этап начинается на так называемом 16-м специализированном пути. Здесь с составом происходит настоящее преображение. Постельное белье, а также вагонный текстиль – именно так называют занавески, полотенца и наматрасные чехлы в комплексе, - забирают для стирки и глажки. Для этого в депо работает специальный прачечный цех.Цех появился в депо совсем недавно – три месяца назад. Работает он в 4 смены. Здесь заняты почти 150 человек. Они стирают, выжимают, гладят и упаковывают в комплекты постельное белье. "Для пассажиров поездов дальнего следования, которые преодолевают путь свыше 1000 километров, свежая постель — это крайне важное условие комфорта", — объясняет начальник прачечного цеха Юсупбай Пиров.Кроме этого, в филиале шьют постельное, вагонное белье и некоторые виды униформы для железнодорожников.Сколько поездов обрабатывают за суткиТем временем другие сотрудники депо дезинфицируют вагоны изнутри. Чистят состав и снаружи.Следующий шаг — экипировка вагонов водой и углем и ремонтные работы. Специалисты проверяют техническое состояние состава, осматривают автотормозное и внутреннее оборудование, ходовые части.Как говорит заместитель начальника филиала АО "Ўзтемирйўлйўловчи" Мадамин Ачилов, в среднем за сутки работники депо обрабатывают 7-8 поездов.Срок эксплуатации единиц подвижного состава по нормативу составляет 41 год. Каждые 6 месяцев или после 150 тысяч км пробега вагоны проходят техническую проверку и замену запчастей.
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поезд, ташкент, репортаж, видео
Как пассажирские поезда готовят к рейсам – видео
21:11 31.03.2022 (обновлено: 21:53 31.03.2022)
Вагоны для пассажирских поездов выпускают в Ташкенте, а комплектующие детали импортируют из России. Как проходит подготовка составов к поездкам – смотрите в репортаже Sputnik.
Пассажирский поток на железных дорогах Узбекистана восстанавливается после пандемии. Если в 2020 году численность перевезенных по стране пассажиров едва превышала 6 тысяч человек, то по итогам 2021-го этот показатель достиг почти 8 тысяч, следует из отчета Ozbekiston Temir Yollari.
Обслуживание такого количества людей – непрерывный и ежедневный труд, о котором пассажиры не всегда задумываются: уборка поездов, подготовка к рейсам… Как же происходит весь этот процесс? Рассказываем в специальном репортаже Sputnik Узбекистан.
Большая стирка
Филиал АО "Ўзтемирйўлйўловчи" – единственное депо в Республике, где обслуживают пассажирские составы. Поезда прибывают сюда с Центрального и Южного вокзалов столицы. И после им предстоит несколько этапов подготовки к следующей поездке.
Первый этап начинается на так называемом 16-м специализированном пути. Здесь с составом происходит настоящее преображение. Постельное белье, а также вагонный текстиль – именно так называют занавески, полотенца и наматрасные чехлы в комплексе, - забирают для стирки и глажки. Для этого в депо работает специальный прачечный цех.
Цех появился в депо совсем недавно – три месяца назад. Работает он в 4 смены. Здесь заняты почти 150 человек. Они стирают, выжимают, гладят и упаковывают в комплекты постельное белье. "Для пассажиров поездов дальнего следования, которые преодолевают путь свыше 1000 километров, свежая постель — это крайне важное условие комфорта", — объясняет начальник прачечного цеха Юсупбай Пиров.
"За сутки сотрудники цеха в среднем обрабатывают 6-9 тысяч комплектов белья, или около 7-8 тонн", — говорит он.
Кроме этого, в филиале шьют постельное, вагонное белье и некоторые виды униформы для железнодорожников.
"Еще мы планируем открыть химчистку и ваточесальный цех, чтобы можно было чистить матрасы", — добавил Юсупбай Пиров.
Сколько поездов обрабатывают за сутки
Тем временем другие сотрудники депо дезинфицируют вагоны изнутри. Чистят состав и снаружи.
Следующий шаг — экипировка вагонов водой и углем и ремонтные работы. Специалисты проверяют техническое состояние состава, осматривают автотормозное и внутреннее оборудование, ходовые части.
Как говорит заместитель начальника филиала АО "Ўзтемирйўлйўловчи" Мадамин Ачилов, в среднем за сутки работники депо обрабатывают 7-8 поездов.
"Вагоны выпускает Ташкентский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов. Но поскольку в Узбекистане нет предприятий по производству осей и дисков колесных пар, эти комплектующие импортируют из России", — рассказывает он.
Срок эксплуатации единиц подвижного состава по нормативу составляет 41 год. Каждые 6 месяцев или после 150 тысяч км пробега вагоны проходят техническую проверку и замену запчастей.