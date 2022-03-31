https://uz.sputniknews.ru/20220331/polsha-prevraschaetsya-v-peredovoy-rubej-nato--medvedev-23681640.html

Польша превращается в передовой рубеж НАТО — Медведев

Польша превращается в передовой рубеж НАТО — Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал статью для Sputnik Polska, где оценил русофобскую политику Варшавы и описал, чем это грозит Европе.

2022-03-31T16:02+0500

2022-03-31T16:02+0500

2022-03-31T16:02+0500

в мире

польша

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дмитрий медведев

варшава

европа

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Польша превращается в передовой рубеж НАТО, на ее территории резко увеличивается присутствие войск США, обратил внимание зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.В своей статье для агентства Sputnik Polska, он отметил, что для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы". Однако, по его словам, "преданным вассалам нужно совершать оммаж перед американским господином и НАТО в целом".По словам Медведева, на фоне новых антироссийских санкций власти Польши "объявили себя форпостом борьбы с коварными планами русских", оправдывая это интересами национальной безопасности. "Для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", о которой в Варшаве твердят постоянно", — отметил он. При этом Медведев обращает внимание на то, что ни крупнейшие страны Евросоюза, ни даже США не рассматривают Польшу в качестве солидного стратегического партнера – вес и влияние не те. Оголтелой русофобской политике власти Польши принесли в жертву экономические интересы своей страны и благополучие ее граждан. По словам Медведева, жителей постоянно пугают тем, что Россия вот-вот применит "газовое оружие": отыграется на несчастном партнере, энергетическая система которого в значительной степени зависит от закупок голубого топлива.При этом Варшава, импортировав в 2020 году до 10 миллиардов кубометров российского газа, теперь намерена отказаться от контрактов. В качестве замены предложены реверсные поставки того же российского газа, но из Германии, импорт СПГ из Катара, Норвегии и США. Русофобам в Польше также плевать на правду и о гибели в 2010 году под Смоленском президента Леха Качиньского. Для них это лишь очередной повод заработать на антироссийской риторике, в то время как Россия оказывала и оказывает максимум содействия в расследовании этой трагедии, пишет зампред Совбеза РФ.Аморальные пляски на костях стали стандартной политической практикой ведущей политической силы Польши и ее лидеров. Именно поэтому с ними бессмысленны любые контакты, заключил Медведев.

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польша, нато, дмитрий медведев, варшава, европа