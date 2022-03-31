Польша превращается в передовой рубеж НАТО — Медведев
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
© Sputnik / Екатерина Штукина/
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал статью для Sputnik Polska, где оценил русофобскую политику Варшавы и описал, чем это грозит Европе.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Польша превращается в передовой рубеж НАТО, на ее территории резко увеличивается присутствие войск США, обратил внимание зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
В своей статье для агентства Sputnik Polska, он отметил, что для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы". Однако, по его словам, "преданным вассалам нужно совершать оммаж перед американским господином и НАТО в целом".
"Именно поэтому Польша превращается в передовой рубеж Североатлантического альянса: на ее территории с августа 2020 года резко увеличивается присутствие войск США, завершается развертывание американской системы ПРО", — написал зампредседателя Совбеза РФ.
По словам Медведева, на фоне новых антироссийских санкций власти Польши "объявили себя форпостом борьбы с коварными планами русских", оправдывая это интересами национальной безопасности.
"Для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", о которой в Варшаве твердят постоянно", — отметил он.
При этом Медведев обращает внимание на то, что ни крупнейшие страны Евросоюза, ни даже США не рассматривают Польшу в качестве солидного стратегического партнера – вес и влияние не те.
Оголтелой русофобской политике власти Польши принесли в жертву экономические интересы своей страны и благополучие ее граждан. По словам Медведева, жителей постоянно пугают тем, что Россия вот-вот применит "газовое оружие": отыграется на несчастном партнере, энергетическая система которого в значительной степени зависит от закупок голубого топлива.
При этом Варшава, импортировав в 2020 году до 10 миллиардов кубометров российского газа, теперь намерена отказаться от контрактов. В качестве замены предложены реверсные поставки того же российского газа, но из Германии, импорт СПГ из Катара, Норвегии и США.
"Экономическая выгода пала жертвой дурных политиканских решений. Для не самой богатой и процветающей европейской страны это существенно", — добавил он.
Русофобам в Польше также плевать на правду и о гибели в 2010 году под Смоленском президента Леха Качиньского. Для них это лишь очередной повод заработать на антироссийской риторике, в то время как Россия оказывала и оказывает максимум содействия в расследовании этой трагедии, пишет зампред Совбеза РФ.
"Польская сторона <...> активно спекулирует на вопросе о возвращении ей обломков самолета. При том, что согласно нормам международного права они должны оставаться на территории России до полного завершения расследования. Но именно этот процесс поляки искусственно затягивают. Хотя их экспертам и следователям открыт полный доступ к вещественным доказательствам, а Генеральная прокуратура РФ оказывала и оказывает коллегам максимум содействия", — написал Медведев.
Аморальные пляски на костях стали стандартной политической практикой ведущей политической силы Польши и ее лидеров. Именно поэтому с ними бессмысленны любые контакты, заключил Медведев.