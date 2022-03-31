https://uz.sputniknews.ru/20220331/uzbekistan-nachal-birjevuyu-torgovlyu-v-rublyax-i-yuanyax-23689737.html

Биржевая торговля в рублях и юанях началась в Узбекистане

Биржевая торговля в рублях и юанях началась в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев отметил принимаемые меры по стабилизации валютного рынка и заявил, что у республики достаточно резервов, чтобы не допустить резких колебаний на нем.

2022-03-31T19:29+0500

2022-03-31T19:29+0500

2022-03-31T19:38+0500

экономика

узбекистан

рубль

шавкат мирзиёев

валюта

рынок

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. В Узбекистане началась биржевая торговля в российских рублях и китайских юанях, сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев.В четверг глава Узбекистана провел онлайн-совещание, посвященное макроэкономической стабильности, развитию регионов и отраслей в связи со сложной ситуацией в мировой экономике. Президент отметил принимаемые меры по стабилизации валютного рынка и заявил, что у республики достаточно резервов, чтобы не допустить резких колебаний на нем.На совещании отмечалось, что по прогнозам международных экспертов, нынешняя непростая ситуация в мировой экономике продлится долго, написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.В частности, за последний месяц цена пшеницы на мировых рынках выросла на 36%, сахара — на 10 процентов, растительного масла — в 2 раза.В частности, на товарно-сырьевой бирже иностранные компании начали продажу пшеницы, муки, сахара и растительного масла, для ввоза которых в Узбекистан по железной дороге применяются внутренние тарифы. Работа по привлечению зарубежных производителей и оптовых компаний на внутренний биржевой рынок будет продолжена, говорится в сообщении.

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узбекистан, рубль, шавкат мирзиёев, валюта, рынок