https://uz.sputniknews.ru/20220331/v-almaty-proveryayut-soobscheniya-o-minirovanii-semi-obektov-23677688.html
В Алматы проверяют сообщения о минировании семи объектов — видео
В Алматы проверяют сообщения о минировании семи объектов — видео
Правоохранители Алматы проверяют сообщения о минировании семи объектов в городе, в том числе аэропорта. На месте работают саперы.
2022-03-31T13:14+0500
2022-03-31T13:14+0500
2022-03-31T13:38+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в семи объектах Алматы, в том числе в аэропорту, пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на правоохранительные органы.Отмечается, что по трем объектам информация оказалась ложной — это банки. Их перевели в штатный режим. На остальных работают саперы.Правоохранители в данное время проверяют два торговых центра. Кадры эвакуации посетителей ТРЦ MEGA публикуют коллеги. На место приехали пожарные и полицейские.В полиции уточнили, что из 7 объектов три – здания банков, два торговых дома, одно учебное заведение и международный аэропорт Алматы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
алматы, аэропорт
В Алматы проверяют сообщения о минировании семи объектов — видео
13:14 31.03.2022 (обновлено: 13:38 31.03.2022)
Правоохранители Алматы проверяют сообщения о минировании семи объектов в городе, в том числе аэропорта. На месте работают саперы.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в семи объектах Алматы, в том числе в аэропорту, пишет Sputnik Казахстан
со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что по трем объектам информация оказалась ложной — это банки. Их перевели в штатный режим. На остальных работают саперы.
Правоохранители в данное время проверяют два торговых центра. Кадры эвакуации посетителей ТРЦ MEGA публикуют коллеги. На место приехали пожарные и полицейские.
В полиции уточнили, что из 7 объектов три – здания банков, два торговых дома, одно учебное заведение и международный аэропорт Алматы.