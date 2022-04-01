Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220401/23706976.html
Пандемия, Оскар, демонстрации - главные фото недели
Пандемия, Оскар, демонстрации - главные фото недели
Самые яркие фотографии уходящей недели со всего мира - в фотоленте Sputnik.
2022-04-01T22:00+0500
2022-04-01T22:00+0500
фото
фото недели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/01/23707002_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_e380277ae729d3848addbc55c4970e70.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/01/23707002_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_45e3c2e9f2732928bca55ef8f0faac61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фото недели

Пандемия, Оскар, демонстрации - главные фото недели

22:00 01.04.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Самые яркие фотографии уходящей недели со всего мира - в фотоленте Sputnik.
© AFP 2022 / Stringer

Китай. На этом аэрофотоснимке, сделанном 30 марта 2022 года, изображена лодка, проплывающая мимо клумбы в пруду в Национальном парке водно-болотных угодий Сиси в Ханчжоу в восточной китайской провинции Чжэцзян. (Фото АФП)

Китай. На этом аэрофотоснимке, сделанном 30 марта 2022 года, изображена лодка, проплывающая мимо клумбы в пруду в Национальном парке водно-болотных угодий Сиси в Ханчжоу в восточной китайской провинции Чжэцзян. (Фото АФП) - Sputnik Узбекистан
1/20
© AFP 2022 / Stringer

Китай. На этом аэрофотоснимке, сделанном 30 марта 2022 года, изображена лодка, проплывающая мимо клумбы в пруду в Национальном парке водно-болотных угодий Сиси в Ханчжоу в восточной китайской провинции Чжэцзян. (Фото АФП)

© REUTERS / Aly Song

Вновь Китай. Люди передают еду жителям через барьеры закрытого района на фоне пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в Шанхае, Китай, 25 марта 2022 года.

Вновь Китай. Люди передают еду жителям через барьеры закрытого района на фоне пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в Шанхае, Китай, 25 марта 2022 года. - Sputnik Узбекистан
2/20
© REUTERS / Aly Song

Вновь Китай. Люди передают еду жителям через барьеры закрытого района на фоне пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в Шанхае, Китай, 25 марта 2022 года.

© AFP 2022 / Aaref Watad

Сирия, город Африн. Инвалиды с ампутированными конечностями, ставшие инвалидами из-за продолжающейся войны, принимают участие в футбольном матче в рамках турнира местной благотворительной организации.

Сирия, город Африн. Инвалиды с ампутированными конечностями, ставшие инвалидами из-за продолжающейся войны, принимают участие в футбольном матче в рамках турнира местной благотворительной организации. - Sputnik Узбекистан
3/20
© AFP 2022 / Aaref Watad

Сирия, город Африн. Инвалиды с ампутированными конечностями, ставшие инвалидами из-за продолжающейся войны, принимают участие в футбольном матче в рамках турнира местной благотворительной организации.

© REUTERS / Brian Snyder

94-ая церемония вручения премии "Оскар" и самая известная ее фотография: Уилл Смит ударил Криса Рока за шутки над его женой.

94-ая церемония вручения премии &quot;Оскар&quot; и самая известная ее фотография: Уилл Смит ударил Криса Рока за шутки над его женой. - Sputnik Узбекистан
4/20
© REUTERS / Brian Snyder

94-ая церемония вручения премии "Оскар" и самая известная ее фотография: Уилл Смит ударил Криса Рока за шутки над его женой.

© REUTERS / Danny Moloshok

Кроме инцидента со Смитом, "Оскар" традиционно запоминается нарядами звезд. Ким Кардашьян (справа) и Кендалл Дженнер (слева) прибывают на вечеринку Vanity Fair Oscar во время 94-й церемонии вручения премии Оскар в Беверли-Хиллз, Калифорния, США.

Кроме инцидента со Смитом, &quot;Оскар&quot; традиционно запоминается нарядами звезд. Ким Кардашьян (справа) и Кендалл Дженнер (слева) прибывают на вечеринку Vanity Fair Oscar во время 94-й церемонии вручения премии Оскар в Беверли-Хиллз, Калифорния, США. - Sputnik Узбекистан
5/20
© REUTERS / Danny Moloshok

Кроме инцидента со Смитом, "Оскар" традиционно запоминается нарядами звезд. Ким Кардашьян (справа) и Кендалл Дженнер (слева) прибывают на вечеринку Vanity Fair Oscar во время 94-й церемонии вручения премии Оскар в Беверли-Хиллз, Калифорния, США.

© AFP 2022

Дым и пламя поднимаются над нефтяным предприятием Saudi Aramco в городе Джидда на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

Дым и пламя поднимаются над нефтяным предприятием Saudi Aramco в городе Джидда на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. - Sputnik Узбекистан
6/20
© AFP 2022

Дым и пламя поднимаются над нефтяным предприятием Saudi Aramco в городе Джидда на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

© AFP 2022 / Bertrand Guay

Митинг перед президентскими выборами на площади Трокадеро в Париже. .

Митинг перед президентскими выборами на площади Трокадеро в Париже. . - Sputnik Узбекистан
7/20
© AFP 2022 / Bertrand Guay

Митинг перед президентскими выборами на площади Трокадеро в Париже. .

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя играют с собаками в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное.
Беженцы из Мариуполя играют с собаками в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Беженцы из Мариуполя играют с собаками в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное.
© Sputnik / Valery Melnikov

Ребенок с хлебом во время раздачи гуманитарной помощи жителям города, которое организовало отделение "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" в Рубежном.

Ребенок с хлебом во время раздачи гуманитарной помощи жителям города, которое организовало отделение &quot;Донбасс&quot; мотоклуба &quot;Ночные волки&quot; в Рубежном. - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Valery Melnikov

Ребенок с хлебом во время раздачи гуманитарной помощи жителям города, которое организовало отделение "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" в Рубежном.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке.
Последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Viktor Antonyuk
/
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке.
© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Участники национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода, в первый день празднования в Салехарде.

Участники национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода, в первый день празднования в Салехарде. - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк

Участники национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода, в первый день празднования в Салехарде.

© AP Photo / Luis Vieira

Португалец Диого Жота и Эзгьян Алиоски из Северной Македонии (справа) бросают вызов друг другу во время футбольного матча плей-офф чемпионата мира 2022 года между Португалией и Северной Македонией на стадионе Драгао в Порту, Португалия.

Португалец Диого Жота и Эзгьян Алиоски из Северной Македонии (справа) бросают вызов друг другу во время футбольного матча плей-офф чемпионата мира 2022 года между Португалией и Северной Македонией на стадионе Драгао в Порту, Португалия. - Sputnik Узбекистан
12/20
© AP Photo / Luis Vieira

Португалец Диого Жота и Эзгьян Алиоски из Северной Македонии (справа) бросают вызов друг другу во время футбольного матча плей-офф чемпионата мира 2022 года между Португалией и Северной Македонией на стадионе Драгао в Порту, Португалия.

© AP Photo / Odelyn Joseph

Женщина ведет ребенка мимо демонстрации против роста насилия в Порт-о-Пренс, Гаити.

Женщина ведет ребенка мимо демонстрации против роста насилия в Порт-о-Пренс, Гаити. - Sputnik Узбекистан
13/20
© AP Photo / Odelyn Joseph

Женщина ведет ребенка мимо демонстрации против роста насилия в Порт-о-Пренс, Гаити.

© AFP 2022 / New South Wales State Emergency Service

Паводковые воды, затопляющие город Лисмор на севере Нового Южного Уэльса.

Паводковые воды, затопляющие город Лисмор на севере Нового Южного Уэльса. - Sputnik Узбекистан
14/20
© AFP 2022 / New South Wales State Emergency Service

Паводковые воды, затопляющие город Лисмор на севере Нового Южного Уэльса.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Лодки на Ямуне в Праяградже, Индия. В Индии эту реку считают священной.

Лодки на Ямуне в Праяградже, Индия. В Индии эту реку считают священной. - Sputnik Узбекистан
15/20
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Лодки на Ямуне в Праяградже, Индия. В Индии эту реку считают священной.

© REUTERS / Secretaria de Prensa de la Presidencia

Члены банды ждут возле своих камер во время обыска в тюрьме Сьюдад-Барриос, Сальвадор.

Члены банды ждут возле своих камер во время обыска в тюрьме Сьюдад-Барриос, Сальвадор. - Sputnik Узбекистан
16/20
© REUTERS / Secretaria de Prensa de la Presidencia

Члены банды ждут возле своих камер во время обыска в тюрьме Сьюдад-Барриос, Сальвадор.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

Международный автосалон в Бангкоке, Таиланд.

Международный автосалон в Бангкоке, Таиланд. - Sputnik Узбекистан
17/20
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Международный автосалон в Бангкоке, Таиланд.

© Narinder Nanu

Рабочий ведет трактор, перевозя мешки с рисом в Амритсаре, Индия.

Рабочий ведет трактор, перевозя мешки с рисом в Амритсаре, Индия. - Sputnik Узбекистан
18/20
© Narinder Nanu

Рабочий ведет трактор, перевозя мешки с рисом в Амритсаре, Индия.

© AFP 2022 / KCNA / KNS

Запуск МБР в Северной Корее.

Запуск МБР в Северной Корее. - Sputnik Узбекистан
19/20
© AFP 2022 / KCNA / KNS

Запуск МБР в Северной Корее.

© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

Рабочие обрабатывают соленую рыбу, гавань Негомбо, Шри-Ланка.

Рабочие обрабатывают соленую рыбу, гавань Негомбо, Шри-Ланка. - Sputnik Узбекистан
20/20
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

Рабочие обрабатывают соленую рыбу, гавань Негомбо, Шри-Ланка.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0