Пандемия, Оскар, демонстрации - главные фото недели

Китай. На этом аэрофотоснимке, сделанном 30 марта 2022 года, изображена лодка, проплывающая мимо клумбы в пруду в Национальном парке водно-болотных угодий Сиси в Ханчжоу в восточной китайской провинции Чжэцзян. (Фото АФП)
Китай. На этом аэрофотоснимке, сделанном 30 марта 2022 года, изображена лодка, проплывающая мимо клумбы в пруду в Национальном парке водно-болотных угодий Сиси в Ханчжоу в восточной китайской провинции Чжэцзян. (Фото АФП)
Вновь Китай. Люди передают еду жителям через барьеры закрытого района на фоне пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в Шанхае, Китай, 25 марта 2022 года.
Вновь Китай. Люди передают еду жителям через барьеры закрытого района на фоне пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в Шанхае, Китай, 25 марта 2022 года.
Сирия, город Африн. Инвалиды с ампутированными конечностями, ставшие инвалидами из-за продолжающейся войны, принимают участие в футбольном матче в рамках турнира местной благотворительной организации.
Сирия, город Африн. Инвалиды с ампутированными конечностями, ставшие инвалидами из-за продолжающейся войны, принимают участие в футбольном матче в рамках турнира местной благотворительной организации.
94-ая церемония вручения премии "Оскар" и самая известная ее фотография: Уилл Смит ударил Криса Рока за шутки над его женой.
94-ая церемония вручения премии "Оскар" и самая известная ее фотография: Уилл Смит ударил Криса Рока за шутки над его женой.
Кроме инцидента со Смитом, "Оскар" традиционно запоминается нарядами звезд. Ким Кардашьян (справа) и Кендалл Дженнер (слева) прибывают на вечеринку Vanity Fair Oscar во время 94-й церемонии вручения премии Оскар в Беверли-Хиллз, Калифорния, США.
Кроме инцидента со Смитом, "Оскар" традиционно запоминается нарядами звезд. Ким Кардашьян (справа) и Кендалл Дженнер (слева) прибывают на вечеринку Vanity Fair Oscar во время 94-й церемонии вручения премии Оскар в Беверли-Хиллз, Калифорния, США.
Дым и пламя поднимаются над нефтяным предприятием Saudi Aramco в городе Джидда на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.
Дым и пламя поднимаются над нефтяным предприятием Saudi Aramco в городе Джидда на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.
Митинг перед президентскими выборами на площади Трокадеро в Париже. .
Митинг перед президентскими выборами на площади Трокадеро в Париже. .
Ребенок с хлебом во время раздачи гуманитарной помощи жителям города, которое организовало отделение "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" в Рубежном.
Ребенок с хлебом во время раздачи гуманитарной помощи жителям города, которое организовало отделение "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" в Рубежном.
Участники национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода, в первый день празднования в Салехарде.
Участники национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода, в первый день празднования в Салехарде.
Португалец Диого Жота и Эзгьян Алиоски из Северной Македонии (справа) бросают вызов друг другу во время футбольного матча плей-офф чемпионата мира 2022 года между Португалией и Северной Македонией на стадионе Драгао в Порту, Португалия.
Португалец Диого Жота и Эзгьян Алиоски из Северной Македонии (справа) бросают вызов друг другу во время футбольного матча плей-офф чемпионата мира 2022 года между Португалией и Северной Македонией на стадионе Драгао в Порту, Португалия.
Женщина ведет ребенка мимо демонстрации против роста насилия в Порт-о-Пренс, Гаити.
Женщина ведет ребенка мимо демонстрации против роста насилия в Порт-о-Пренс, Гаити.
Паводковые воды, затопляющие город Лисмор на севере Нового Южного Уэльса.
Паводковые воды, затопляющие город Лисмор на севере Нового Южного Уэльса.
Лодки на Ямуне в Праяградже, Индия. В Индии эту реку считают священной.
Лодки на Ямуне в Праяградже, Индия. В Индии эту реку считают священной.
Члены банды ждут возле своих камер во время обыска в тюрьме Сьюдад-Барриос, Сальвадор.
Члены банды ждут возле своих камер во время обыска в тюрьме Сьюдад-Барриос, Сальвадор.
Международный автосалон в Бангкоке, Таиланд.
Рабочий ведет трактор, перевозя мешки с рисом в Амритсаре, Индия.
Рабочий ведет трактор, перевозя мешки с рисом в Амритсаре, Индия.
Запуск МБР в Северной Корее.
Запуск МБР в Северной Корее.
Рабочие обрабатывают соленую рыбу, гавань Негомбо, Шри-Ланка.
Рабочие обрабатывают соленую рыбу, гавань Негомбо, Шри-Ланка.