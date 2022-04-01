Пандемия, Оскар, демонстрации - главные фото недели

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Португалец Диого Жота и Эзгьян Алиоски из Северной Македонии (справа) бросают вызов друг другу во время футбольного матча плей-офф чемпионата мира 2022 года между Португалией и Северной Македонией на стадионе Драгао в Порту, Португалия.