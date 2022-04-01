https://uz.sputniknews.ru/20220401/abdulla-aripov-pouchastvoval-v-otkrytii-shkoly-v-kyrgyzstane--foto-23715831.html

Абдулла Арипов поучаствовал в открытии школы в Кыргызстане – фото

Абдулла Арипов поучаствовал в открытии школы в Кыргызстане – фото

Узбекистан выделил на строительство объекта несколько миллионов долларов в прошлом году.

2022-04-01T18:15+0500

2022-04-01T18:15+0500

2022-04-01T18:15+0500

политика

абдулла арипов

визит премьер-министра узбекистана абдуллы арипова в кыргызстан

кыргызстан

премьер-министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/01/23714725_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_f2250872bb83dbadcb26f48bc8dc0dd8.jpg

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял участие в торжественном открытии общеобразовательной школы имени киргизского певца и композитора Мусы Баетова в Баткенской области, Кыргызстане. Об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.В церемонии открытия учреждения, проходившей в режиме видеосвязи, от Кыргызстана участвовал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров. В своей речи он выразил благодарность руководству Узбекистана за помощь в строительстве школы – республика выделила $3,5 млн на возведение объекта.Этот проект демонстрирует, что братские узы между странами крепнут и развиваются, подчеркнул Жапаров.Строительство школы в Кыргызстане при участии Узбекистана было важным шагом, доказывающим, что дружба между странами укрепляется, считает Абдулла Арипов.Договоренность о строительстве школы была достигнута в марте прошлого года, во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан. Новая школа рассчитана на 330 мест.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абдулла арипов, визит премьер-министра узбекистана абдуллы арипова в кыргызстан, кыргызстан, премьер-министр