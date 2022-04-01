https://uz.sputniknews.ru/20220401/abdulla-aripov-pouchastvoval-v-otkrytii-shkoly-v-kyrgyzstane--foto-23715831.html
Абдулла Арипов поучаствовал в открытии школы в Кыргызстане – фото
Абдулла Арипов поучаствовал в открытии школы в Кыргызстане – фото
Узбекистан выделил на строительство объекта несколько миллионов долларов в прошлом году.
2022-04-01T18:15+0500
2022-04-01T18:15+0500
2022-04-01T18:15+0500
политика
абдулла арипов
визит премьер-министра узбекистана абдуллы арипова в кыргызстан
кыргызстан
премьер-министр
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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял участие в торжественном открытии общеобразовательной школы имени киргизского певца и композитора Мусы Баетова в Баткенской области, Кыргызстане. Об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.В церемонии открытия учреждения, проходившей в режиме видеосвязи, от Кыргызстана участвовал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров. В своей речи он выразил благодарность руководству Узбекистана за помощь в строительстве школы – республика выделила $3,5 млн на возведение объекта.Этот проект демонстрирует, что братские узы между странами крепнут и развиваются, подчеркнул Жапаров.Строительство школы в Кыргызстане при участии Узбекистана было важным шагом, доказывающим, что дружба между странами укрепляется, считает Абдулла Арипов.Договоренность о строительстве школы была достигнута в марте прошлого года, во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан. Новая школа рассчитана на 330 мест.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абдулла арипов, визит премьер-министра узбекистана абдуллы арипова в кыргызстан, кыргызстан, премьер-министр
Абдулла Арипов поучаствовал в открытии школы в Кыргызстане – фото
Узбекистан выделил на строительство объекта несколько миллионов долларов в прошлом году.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял участие в торжественном открытии общеобразовательной школы имени киргизского певца и композитора Мусы Баетова в Баткенской области, Кыргызстане. Об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана
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В церемонии открытия учреждения, проходившей в режиме видеосвязи, от Кыргызстана участвовал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров. В своей речи он выразил благодарность руководству Узбекистана за помощь в строительстве школы – республика выделила $3,5 млн на возведение объекта.
Этот проект демонстрирует, что братские узы между странами крепнут и развиваются, подчеркнул Жапаров.
"Развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами является результатом наших давних исторических уз братства, дружбы и добрососедства. Баткенская область граничит с Ферганской областью Республики Узбекистан и мы выступаем за расширение и увеличение приграничного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - заявил он.
Строительство школы в Кыргызстане при участии Узбекистана было важным шагом, доказывающим, что дружба между странами укрепляется, считает Абдулла Арипов.
Договоренность о строительстве школы была достигнута в марте прошлого года, во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан. Новая школа рассчитана на 330 мест.