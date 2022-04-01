https://uz.sputniknews.ru/20220401/kak-chuvstvuyut-sebya-migranty-v-rossii---realnye-istorii-23712781.html

Как чувствуют себя мигранты в России — реальные истории

Как чувствуют себя мигранты в России — реальные истории

Почему приехали в Россию, как чувствуют себя в другой стране и планируют ли возвращаться.

2022-04-01T17:15+0500

2022-04-01T17:15+0500

2022-04-01T17:29+0500

миграция

мигранты

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. О том, что стабильности в мире больше нет, стало ясно еще 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. Без работы оставались не только трудовые мигранты, но и россияне. Многие иностранцы возвращались домой, но те, кто осел в России, в итоге стали чувствовать себя увереннее.Опрошенные нами кыргызстанцы признавались, что после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины их жизнь практически не изменилась. Не отразились на их жизни ни скачки курса валюты (тем более что сейчас, к концу марта, курс доллара и евро вернулся на уровни середины февраля), ни уход из России ряда иностранных компаний. Они продолжают работать и строить планы дальнейшей жизни в стране. Этими историями поделились наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.Жене парикмахерскую, а мне — мясокомбинатРамису Кадырбек уулу скоро 26 лет. Работать в Россию он приехал в декабре 2019 года из села Доболу Нарынской области. Сначала на самолете отправил в Москву жену, а сам трое с половиной суток вместе с другими кыргызстанцами добирался туда на микроавтобусе."Жена нашла работу в Москве сразу — она парикмахер, а я никак не мог. В итоге уехал в Подмосковье, заработал свои первые деньги, как раз хватало, чтобы снимать жилье. В январе снова остался без работы и смог устроиться только в марте — пошел на стройку. Но тут случилась пандемия, и нас закрыли", — рассказывает Рамис о трудностях, с которыми столкнулся уже в первые месяцы жизни в России.Однако супруги не опустили руки и уже в июне, как только были сняты первые ковидные ограничения, поехали работать на предприятие LG Electronics в деревню Дорохово Московской области. На четыре месяца. Благодаря тому, что жилье было бесплатным, удалось накопить достаточно денег, чтобы вернуться в Москву."За три года в Москве где я только не работал — был таксистом, курьером, а сейчас на стройке. Делаем абсолютно все — штукатурим, строим гипсокартонные стены, кладем плитку. И знаете, мне нравится любая работа, но такой легкой, какую я делаю сейчас, у меня еще никогда не было", — смеется Рамис.Он признается, что сложно было только с дочерью. Сейчас ей три года. По утрам на метро Рамис отвозил ее в детский сад, вечером забирал. Намучился. В итоге в конце прошлого года они с женой приняли решение отправить Айзууру в Кыргызстан, но только на время. Сейчас хотят перевезти дочь в Москву уже вместе с бабушкой, которая и будет присматривать за внучкой."Мне в Москве очень нравится. Здесь хорошие люди живут, помогают друг другу. И у меня есть мечта — открыть жене парикмахерский салон (чтобы она не работала, а проверяла, как работают другие), а себе в Подмосковье построить ферму и небольшой мясокомбинат. Дома я работал забойщиком, знаю, что это такое. Когда приходят гости, нужно готовить блюда из баранины, говядины или конины. Здесь живет много выходцев из Азии — значит, от клиентов отбоя не будет", — говорит Рамис.На прощание он спел песню на кыргызском языке, о любви. Оказалось, что в свободное от работы время молодой человек любит петь, а еще учится играть на комузе и аккордеоне. И сам пишет стихи. А все потому, что в Москве он начал читать книги (дома было не до этого), и "слова сами стали складываться в четверостишия".Работаю в России только легально"Я только здесь поняла цену деньгам, как они достаются, что нельзя бездумно тратить. Дома баловали родители, я даже не задумывалась об этом. А как начала жить самостоятельно, стала сознательнее", — признается 25-летняя Эльнура Нуралиева.В Россию она приехала несколько лет назад из Джалал-Абада, где заочно училась в университете. Поэтому работать получалось от сессии до сессии. Прежде чем ехать домой, девушка увольнялась, через месяц-два возвращалась и снова искала работу. Но получив диплом, в Джалал-Абад стала ездить реже и наконец устроилась на постоянную работу — менеджером в кафе "Шоколадница"."Уезжать из России не планирую — даже не знаю, чем я занималась бы в Кыргызстане. А чтобы устроиться по специальности — я бухгалтер, — пришлось бы все начинать заново. Но мне очень нравится в Москве, я привыкла к этому ритму жизни, к тем возможностям, которые здесь есть. У меня и мечта появилась — думаю, получится ее осуществить. Но пока говорить об этом рано", — размышляет Эльнура.По ее словам, раньше гражданам Кыргызстана было не так легко жить и работать в Москве, но членство страны в Евразийском экономическом союзе все изменило."Нет проблем ни с регистрацией, ни с официальным трудоустройством, жизнь очень упростилась. Я, например, никогда не работала без документов — только официально", — отмечает кыргызстанка.Не только ради себя, но и ради дочери"Я приехал в Россию на заработки из Токтогула, друг предложил устроиться поваром — так и начал работать. Благодаря мне живет моя семья — супруга и дочка. С будущей женой мы встречались еще в Кыргызстане, а поженились в Москве. Позвал ее сюда, она согласилась, уже пять лет живем. Дочка Аруузат родилась, ей сейчас три с половиной годика", — рассказывает 29-летний повар Нооруз Шайлобеков.После начала пандемии он, как и многие, остался без работы. Спасли сбережения, которые были. Четыре месяца молодой человек просидел дома, но возвращаться на родину не захотел. А сейчас тем более не планирует."У моей семьи нет планов уезжать в Кыргызстан, нам очень комфортно жить в Москве. С работой проблем нет, знакомых и друзей много — я какое-то время был выездным поваром на банкетах, перезнакомился с массой людей. Теперь получается, что, когда приезжаю на родину, сижу дома, никто не звонит, не предлагает встретиться. Как возвращаюсь в Москву, начинается нормальная жизнь. Вот-вот квартиру куплю... Наверное, до пенсии буду жить в Москве", — говорит Нооруз.Кыргызстанец признался, что дело не только в комфорте и сытой жизни, но и в том, что сам он вырос в непростое время, с учебой ничего не вышло, поэтому мечтает "дать хорошее российское образование дочке".Одна кормлю большую семьюБурулкан Жыргаловой 54 года. В Москву она переехала из города Кара-Балты. На родине трудилась учительницей, а в Москве соглашалась на любую работу. Но время для переезда выбрала неудачное — перебралась накануне пандемии коронавируса. Успела отработать только четыре месяца, как всех отправили по домам."Многие тогда возвращались в Кыргызстан, а я осталась. Начинала консьержкой, потом были подработки. И вот в феврале прошлого года устроилась на постоянную работу — посудомойщицей в столовую. Мне в Москве очень нравится — город хороший, люди дружелюбные, вежливые. И коллектив, где сейчас работаю, тоже приятный", — отмечает Бурулкан.Интересно, что в Москву женщина уехала одна — муж и четверо детей не решились на переезд. Они до сих пор присматриваются, а Бурулкан не хочет возвращаться. В отпуск — да, а насовсем — пока не готова. "Я одна могу кормить всю семью, зачем же уезжать?" — удивляется она.Хочу стать архитектором и построить дом в МосквеАйчурок Марслан кызы 21 год. В Москву она переехала вместе с родителями, младшей сестрой и братом, а старшая сестра осталась в Бишкеке. Айчурок оканчивала школу уже в столице РФ и сразу поступила в Российский университет дружбы народов. Сейчас учится на третьем курсе, собирается стать архитектором."Считаю, что в Москве ритм жизни просто бешеный, и мне это очень нравится. Тут люди активные, у всех есть цели, планы, меня это мотивирует", — говорит девушка восторженно.Решение о переезде родители принимали, конечно, сами, но она рада, что сложный период жизни дома заставил семью все кардинально изменить. И теперь Айчурок идет к своей мечте — уже работает в строительной кампании помощником архитектора, а хочет стать главным архитектором и построить в Москве красивое здание."Мы ни о чем не жалеем — в Москве очень комфортно жить. А еще мне здесь нравятся люди и архитектура. Конечно, я скучаю по бабушке, дедушке, сестре, но у нас даже в университете есть свое землячество — часто встречаемся, ходим на форумы, выставки, в музеи, и это сильно сближает. Очень рада, что имею таких друзей", — заключает Айчурок.От таксиста до коммерсантаЫнакбек Бектурганов приехал в Москву из села Сары-Ой Нарынской области несколько лет назад. Сейчас ему 33 года. Первое время работал на дальних перевозках — по Киевскому шоссе и назад возил мигрантов, тех, у кого заканчивался срок пребывания в России. Доезжал до украинской границы, ждал, когда они получат пограничный штамп, и вез обратно в Москву."Привык ездить по одной и той же дороге — было уже совсем легко, полтора года так отработал. Но потом Украина закрыла границу, и я пошел в московские таксисты. Увидел настоящую Москву — насколько это большой город, сколько здесь дорог. Поначалу было очень трудно, но со временем привык", — рассказывает Ынакбек.Пока жил в Москве, по телефону познакомился с будущей женой Акмоор, встретились, позже сыграли свадьбу. Полтора года назад родилась дочь Айбийке."Конечно, пока был холостым, жил по-другому, на квартиру тратил всего 6-7 тысяч, а тут пришлось снять отдельное жилье. Но денег хватает, это не проблема", — подчеркивает собеседник.Говорит, что в Москве ему очень нравится, живется комфортно. А еще признается, что уже придумал свой бизнес и все вот-вот заработает. "Только пока я не буду раскрывать детали. Вот когда все получится, встретимся, и я поделюсь радостью", — заключает кыргызстанец.

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мигранты