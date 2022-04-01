https://uz.sputniknews.ru/20220401/kakie-ulitsy-tashkenta-perekroyut-iz-za-sportivnogo-marafona--karta-23703382.html
Какие улицы Ташкента перекроют из-за спортивного марафона — карта
Какие улицы Ташкента перекроют из-за спортивного марафона — карта
Движение ограничат 2 апреля с 09.00 до 11.00. Все подробности — в материале.
2022-04-01T13:21+0500
2022-04-01T13:21+0500
2022-04-01T13:21+0500
общество
ташкент
улица
карта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/02/18592541_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_cc1f474c7cfa9867f17cb75dce8c17db.jpg
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте временно перекроют несколько улиц из-за спортивного марафона.Массовый забег состоится 2 апреля Алмазарском районе. Участники преодолеют дистанцию в 5,3 тысячи метров под девизом "Стойкость и мужество предков — пример для поколений!"Спортивное мероприятие стартует в 9.00 от Ташкентской медицинской академии и закончится в 11.00 у Ташкентского государственного технического университета.На это время будут перекрыты следующие дороги:— от улицы Х. Азимова до улицы Шифокорлар 1, 2, 3;— от улицы Шифокорлар 1, 2, 3 до улицы Мирзо Голиба;— от улицы Мирзо Голиба до улицы Мухбир;— от улицы Мухбир до улицы Университетской.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/02/18592541_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_381884463fd7c9d9555040bfc87e782c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, улица, карта
Какие улицы Ташкента перекроют из-за спортивного марафона — карта
Движение ограничат 2 апреля с 09.00 до 11.00. Все подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте временно перекроют несколько улиц из-за спортивного марафона.
Массовый забег состоится 2 апреля Алмазарском районе.
Участники преодолеют дистанцию в 5,3 тысячи метров под девизом "Стойкость и мужество предков — пример для поколений!"
Спортивное мероприятие стартует в 9.00 от Ташкентской медицинской академии и закончится в 11.00 у Ташкентского государственного технического университета.
На это время будут перекрыты следующие дороги:
— от улицы Х. Азимова до улицы Шифокорлар 1, 2, 3;
— от улицы Шифокорлар 1, 2, 3 до улицы Мирзо Голиба;
— от улицы Мирзо Голиба до улицы Мухбир;
— от улицы Мухбир до улицы Университетской.