https://uz.sputniknews.ru/20220401/kakie-ulitsy-tashkenta-perekroyut-iz-za-sportivnogo-marafona--karta-23703382.html

Какие улицы Ташкента перекроют из-за спортивного марафона — карта

Какие улицы Ташкента перекроют из-за спортивного марафона — карта

Движение ограничат 2 апреля с 09.00 до 11.00. Все подробности — в материале.

2022-04-01T13:21+0500

2022-04-01T13:21+0500

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общество

ташкент

улица

карта

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте временно перекроют несколько улиц из-за спортивного марафона.Массовый забег состоится 2 апреля Алмазарском районе. Участники преодолеют дистанцию в 5,3 тысячи метров под девизом "Стойкость и мужество предков — пример для поколений!"Спортивное мероприятие стартует в 9.00 от Ташкентской медицинской академии и закончится в 11.00 у Ташкентского государственного технического университета.На это время будут перекрыты следующие дороги:— от улицы Х. Азимова до улицы Шифокорлар 1, 2, 3;— от улицы Шифокорлар 1, 2, 3 до улицы Мирзо Голиба;— от улицы Мирзо Голиба до улицы Мухбир;— от улицы Мухбир до улицы Университетской.

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ташкент, улица, карта