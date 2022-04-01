https://uz.sputniknews.ru/20220401/malginov-edinenie-narodov--edinstvennyy-sposob-ustoyat-v-slojivsheysya-deystvitelnosti-23717249.html

Мальгинов: единение народов – единственный способ устоять в сложившейся действительности

Мальгинов: единение народов – единственный способ устоять в сложившейся действительности

Второго апреля отмечается День единения народов России и Беларуси.

2022-04-01T20:15+0500

2022-04-01T20:15+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялось мероприятие, посвящённое 25-й годовщине Единения народов России и Беларуси, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, выступая на торжестве, отметил, что единение народов – это единственный способ устоять в сложившейся действительности."Попытки разделить, растащить, унизить наши славянские народы, не прекратятся. И это нужно понимать. Наша сила только в единстве. Только она поможет выжить", — сказал Мальгинов.Его поддержал Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. По его убеждению, объединяющим народы фактором является православная вера, единая для русских, украинцев и белорусов."Есть силы, которые пытаются разделить славянские народы, которые всегда жили в согласии друг с другом. Но, несмотря на эти вызовы современной цивилизации, нужно сохранять эту дружбу народов. Именно вера православная — это та сила, которая объединяет Беларусь, Украину и Россию уже много веков, с Крещения Руси", — подчеркнул Владыка Викентий.Напомним, второго апреля отмечается День единения народов России и Беларуси. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств, Борис Ельцин и Александр Лукашенко, подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.Ровно через год, второго апреля 1997 года, был подписан Договор "О Союзе Беларуси и России". В мае 1997 года принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года главы государств подписали Декларацию "О дальнейшем единении России и Беларуси".Восьмого декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства.

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узбекистан, олег мальгинов, беларусь, юбилей