https://uz.sputniknews.ru/20220401/peskov-nazval-stsenariy-otkaza-ot-oplaty-gaza-v-rublyax-23716359.html

Песков назвал сценарий отказа от оплаты газа в рублях

Песков назвал сценарий отказа от оплаты газа в рублях

Москва потом может вернуться к торговле энергоресурсами в иностранной валюте.

2022-04-01T19:57+0500

2022-04-01T19:57+0500

2022-04-01T19:57+0500

россия

дмитрий песков

газ

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/01/23716269_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_dea193fa1df5c5ba51de81eec130639b.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В будущем решение о расчетах в рублях при поставках газа в недружественных странах можно будет пересмотреть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Sputnik Таджикистан.Он уточнил, что такое возможно только при других, более благоприятных условиях."Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом", — отметил Песков в разговоре с журналистами.Накануне Владимира Путина подчеркнул, что Европа фактически получила часть газа от России бесплатно, потому что они "заплатили в евро, которые затем сами же и заморозили".Отвечая на вопрос журналистов, может ли указ о расчетах за газ в рублях распространяться и на уже поставленные ресурсы, Песков сказал, что акт не имеет обратной силы.Напомним, на фоне начала РФ военной спецоперации по защите Донбасса на территории Украины страны Евросоюза ввели ряд односторонних санкций, касающихся финансовой, энергетической, транспортной и технологической сфер.В ответ на эти действия российский президент Владимир Путин поручил Центральному банку, Газпрому и правительству организовать расчеты за газ с недружественными странами в рублях.При этом объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дмитрий песков, газ, рубль