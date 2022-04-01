https://uz.sputniknews.ru/20220401/prezident-tadjikistana-pozdravil-veruyuschix-23714618.html

Президент Таджикистана поздравил верующих

Президент Таджикистана поздравил верующих

Пресс-служба Эмомали Рахмона опубликовала обращение по случаю начала священного месяца Рамадан

2022-04-01T18:55+0500

2022-04-01T18:55+0500

2022-04-01T18:55+0500

в мире

таджикистан

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил мусульман по случаю начала священного праздника Рамадан. Текст обращения опубликовала пресс-служба президента.В месяц Рамдана важно заниматься благотворительностью - в частности, заботиться о сиротах, инвалидах и нуждающихся, напомнил Рахмон.В последнее время мировое сообщество, помимо проблем, связанных с изменением климата и коронавирусом, также сталкивается с нестабильной ситуацией в некоторых регионах планеты, отметил лидер Таджикистана. В связи с этим людям нужно быть сплоченными и не впадать в панику, считает он.

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таджикистан, эмомали рахмон