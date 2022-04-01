https://uz.sputniknews.ru/20220401/prezident-tadjikistana-pozdravil-veruyuschix-23714618.html
Президент Таджикистана поздравил верующих
Президент Таджикистана поздравил верующих
Пресс-служба Эмомали Рахмона опубликовала обращение по случаю начала священного месяца Рамадан
2022-04-01T18:55+0500
2022-04-01T18:55+0500
2022-04-01T18:55+0500
в мире
таджикистан
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20417659_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_65634666156b5839718ad77d6dfcaefe.jpg
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил мусульман по случаю начала священного праздника Рамадан. Текст обращения опубликовала пресс-служба президента.В месяц Рамдана важно заниматься благотворительностью - в частности, заботиться о сиротах, инвалидах и нуждающихся, напомнил Рахмон.В последнее время мировое сообщество, помимо проблем, связанных с изменением климата и коронавирусом, также сталкивается с нестабильной ситуацией в некоторых регионах планеты, отметил лидер Таджикистана. В связи с этим людям нужно быть сплоченными и не впадать в панику, считает он.
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20417659_21:0:1838:1363_1920x0_80_0_0_8608e764392baf8822d9be91d442e8ab.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таджикистан, эмомали рахмон
Президент Таджикистана поздравил верующих
Эмомали Рахмон обратился с поздравлениями к мусульманам и пожелал им изобилия, благополучия, мира и спокойствия.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил мусульман по случаю начала священного праздника Рамадан. Текст обращения опубликовала пресс-служба президента.
"Месяц Рамазан наставляет человека на терпимость, удовлетворение, воздержание, милосердие, благодеяние и укрепляет его веру и волю, очищает внутренний и внешний мир", - говорится в тексте.
В месяц Рамдана важно заниматься благотворительностью - в частности, заботиться о сиротах, инвалидах и нуждающихся, напомнил Рахмон.
Уверен, что не только предприниматели и бизнесмены, но и каждый доброй и щедрой души человек в этот священный месяц своими добрыми поступками будет подавать пример другим, тем самым будет вознагражден Богом.
В последнее время мировое сообщество, помимо проблем, связанных с изменением климата и коронавирусом, также сталкивается с нестабильной ситуацией в некоторых регионах планеты, отметил лидер Таджикистана. В связи с этим людям нужно быть сплоченными и не впадать в панику, считает он.