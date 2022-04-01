https://uz.sputniknews.ru/20220401/raspisanie-posta-na-mesyats-ramadan-i-razmer-fitr-sadaka-na-2022-god-23704556.html

Расписание поста на месяц Рамадан и размер фитр-садака на 2022 год

Расписание поста на месяц Рамадан и размер фитр-садака на 2022 год

Расписание священного месяца Рамадан на 2022 год

2022-04-01T16:20+0500

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инфографика

рамазан

рамазан хайит

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управление мусульман узбекистана

ислам

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Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-хайит (Ид аль-Фитр).В этом году Рамадан начнется 2 апреля, а закончится 1 мая. Ураза хайит придется на 2 мая. Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.Духовное управление мусульман (ДУМ) Узбекистана определило размер обязательного ежегодного налога – закята, который в этом году составит 34 тыс. сумов.Также ДУМ Узбекистана определило размер фитр-садака, милостыни, которая должна быть выплачена нуждающимся до наступления праздника Ураза хайит. В 2022 году сумма фитра составит от 10 тыс. до 160 тыс. сумов на человека в зависимости от благосостояния верующего.Помимо этого, в Духовном Управлении озвучили размер фидьи-садака, милостыни-искупления. Она актуальна для тех верующих, кто не может по состоянию здоровья соблюдать пост. Сумма фидьи равна средствам, которые требуются для того, чтобы накормить одного неимущего. В этом году в Узбекистане она равна 25 тыс. сумов за один день пропущенного поста.Мусульманский пост в Рамадан — это воздержание от пищи, питья и половых отношений от начала утренней зари и до захода солнца, сразу после которого это становится дозволенным. Для мусульман временное лишение себя определенных благ является формой поклонения Богу и воспитания духа.Согласно исламу, все мусульмане, которые достигли половой зрелости, находятся в здравом рассудке и обладают физической способностью поститься, обязаны соблюдать пост.Дополнительно в месяц поста верующие, помимо пяти обязательных молитв, коллективно читают специальную молитву Таравих. Также каждый день читают Коран, священное писание для всех мусульман мира, или перевод его смыслов, в течение месяца стараются выплатить обязательный ежегодный налог закят, больше читают молитвы, налаживают отношения с людьми, прощают других, больше молятся, ходят в гости, угощают, помогают другим.Рацион питания для месяца Рамадан следует подбирать для каждого постящегося в индивидуальном порядке, но существуют общие рекомендации.В период поста необходимо пить больше воды, есть фрукты и только после этого овощи, крупы, сухофрукты, рыбу и прочую пищу. Во время ифтара, вечернего приема пищи, лучше есть то, что быстро переваривается (фрукты и овощи), а во время предрассветного приема пищи, сухура — следует употреблять то, что дольше переваривается, например, орехи и белок (яйца, рыбу или мясо).Необходимо стараться сделать акцент на воду хотя бы за 30 минут до еды, чтобы непосредственно перед едой не разбавлять ею желудочный сок. После еды также желательно подождать очевидного чувства жажды (примерно через 40 минут после приема пищи), тем самым облегчив и ускорив пищеварение. В ночное время также следует восполнять водный баланс организма и выпивать до 2 литров чистой воды.

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