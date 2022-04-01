https://uz.sputniknews.ru/20220401/rossiyskie-aviakompanii-budut-platit-za-samolety-rublyami--23720080.html

Российские авиакомпании будут платить за самолеты рублями

Российские авиакомпании будут платить за самолеты рублями

Путин подписал указ о новом порядке расчётов с лизинговыми компаниями из недружественных стран.

2022-04-01T21:07+0500

2022-04-01T21:07+0500

2022-04-01T21:12+0500

россия

самолет

авиакомпания

рубль

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Российские авиакомпании теперь будут расплачиваться рублями за аренду, лизинг и покупку самолетов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Согласно постановлению, российские авиаперевозчики смогут оплачивать лизинг и покупку самолетов и авиадвигателей компаниям из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках России."Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ полномочие выдавать разрешение на исполнение обязательств перед иностранными кредиторами по уплате арендных, лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей без соблюдения положений пунктов 2-9 указа президента РФ от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и положения настоящего указа", — сообщается в документе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После этого, многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Ограничения также затронули финансовую, энергетическую, транспортную, технологическую сферы и визовую политику.Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии, Испании и Франции.Ранее 23 марта Владимир Путин заявил, что Россия в наикратчайшие сроки планирует перевести расчеты за поставки газа в европейские страны в рубли. Правительство, Банк России и "Газпром" должны до 31 марта предпринять необходимые меры для выполнения решения президента.Напомним, Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.

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самолет, авиакомпания, рубль, владимир путин