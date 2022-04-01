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Шавкат Мирзиёев принял председателя парламента Азербайджана – фото
Шавкат Мирзиёев принял председателя парламента Азербайджана – фото
Ташкент и Баку намерены наращивать сотрудничество в сферах экономики, политики и культуры.
2022-04-01T19:36+0500
2022-04-01T19:36+0500
2022-04-01T19:36+0500
политика
шавкат мирзиёев
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой, сообщает пресс-служба главы государства. Напомним, Гафарова прибыла в Ташкент с официальным визитом 31 марта. В состав азербайджанской делегации также вошли руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Узбекистаном Эльдар Ибрагимов и члены Милли Меджлиса, передает агентство apa.az.В ходе встречи Шавката Мирзиёева и Сахибы Гафаровой стороны обсудили партнерство двух стран. Узбекистан и Азербайджан намерены наращивать сотрудничество во всех областях взаимодействия, речь идет об экономике, политике, межпарламентским связям двух государств, культуре и социальной сфере, отмечают в пресс-службе главы Узбекистана.Ранее стало известно, что Россия также нацелена развитие отношений с Азербайджаном. Об этом свидетельствует подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в пресс-центре Sputnik Азербайджан.Москва и Баку подписали документ 22 февраля в ходе визита азербайджанского президента Ильхама Алиева в Москву. Практическая работа над декларацией началась чуть более года назад. За это время российские и азербайджанские экспертные группы составили обширный документ. Он состоит из 43 пунктов и охватывает почти все основные сферы деятельности двух стран.
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шавкат мирзиёев, азербайджан, фото
Шавкат Мирзиёев принял председателя парламента Азербайджана – фото
Ташкент и Баку намерены наращивать сотрудничество в сферах экономики, политики и культуры.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой, сообщает пресс-служба главы государства.
Фото со встречи Шавката Мирзиёева и Сахибы Гафаровой.
Фото со встречи Шавката Мирзиёева и Сахибы Гафаровой.
Фото со встречи Шавката Мирзиёева и Сахибы Гафаровой.
Напомним, Гафарова прибыла в Ташкент с официальным визитом 31 марта. В состав азербайджанской делегации также вошли руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Узбекистаном Эльдар Ибрагимов и члены Милли Меджлиса, передает агентство apa.az.
В ходе встречи Шавката Мирзиёева и Сахибы Гафаровой стороны обсудили партнерство двух стран. Узбекистан и Азербайджан намерены наращивать сотрудничество во всех областях взаимодействия, речь идет об экономике, политике, межпарламентским связям двух государств, культуре и социальной сфере, отмечают в пресс-службе главы Узбекистана.
"За последние годы, несмотря на пандемию, товарооборот (между Азербайджаном и Узбекистаном – Sputnik) вырос в 4 раза. С начала года торговля увеличилась на 25 процентов. Созданы более 200 совместных предприятий", - сказано в релизе.
Ранее стало известно, что Россия также нацелена развитие отношений с Азербайджаном. Об этом свидетельствует подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в пресс-центре Sputnik Азербайджан.
Москва и Баку подписали документ 22 февраля в ходе визита азербайджанского президента Ильхама Алиева в Москву. Практическая работа над декларацией началась чуть более года назад. За это время российские и азербайджанские экспертные группы составили обширный документ. Он состоит из 43 пунктов и охватывает почти все основные сферы деятельности двух стран.