https://uz.sputniknews.ru/20220401/shavkat-mirziyoev-prinyal-predsedatelya-parlamenta-azerbaydjana--foto-23717909.html

Шавкат Мирзиёев принял председателя парламента Азербайджана – фото

Шавкат Мирзиёев принял председателя парламента Азербайджана – фото

Ташкент и Баку намерены наращивать сотрудничество в сферах экономики, политики и культуры.

2022-04-01T19:36+0500

2022-04-01T19:36+0500

2022-04-01T19:36+0500

политика

шавкат мирзиёев

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой, сообщает пресс-служба главы государства. Напомним, Гафарова прибыла в Ташкент с официальным визитом 31 марта. В состав азербайджанской делегации также вошли руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Узбекистаном Эльдар Ибрагимов и члены Милли Меджлиса, передает агентство apa.az.В ходе встречи Шавката Мирзиёева и Сахибы Гафаровой стороны обсудили партнерство двух стран. Узбекистан и Азербайджан намерены наращивать сотрудничество во всех областях взаимодействия, речь идет об экономике, политике, межпарламентским связям двух государств, культуре и социальной сфере, отмечают в пресс-службе главы Узбекистана.Ранее стало известно, что Россия также нацелена развитие отношений с Азербайджаном. Об этом свидетельствует подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в пресс-центре Sputnik Азербайджан.Москва и Баку подписали документ 22 февраля в ходе визита азербайджанского президента Ильхама Алиева в Москву. Практическая работа над декларацией началась чуть более года назад. За это время российские и азербайджанские экспертные группы составили обширный документ. Он состоит из 43 пунктов и охватывает почти все основные сферы деятельности двух стран.

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шавкат мирзиёев, азербайджан, фото