https://uz.sputniknews.ru/20220401/stanut-li-tseny-na-bilety-v-uzbekistan-dostupnee--vse-o-podgotovke-k-turpotoku-2022-23713774.html

Станут ли цены на билеты в Узбекистан доступнее – все о подготовке к турпотоку-2022

Станут ли цены на билеты в Узбекистан доступнее – все о подготовке к турпотоку-2022

Все о подготовке к турпотоку-2022.

2022-04-01T17:35+0500

2022-04-01T17:35+0500

2022-04-01T17:54+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. За последние шесть лет количество туристов, посещающих Узбекистан, увеличилось почти в 3,5 раза. Об этом на Бизнес-форуме отельеров 31 марта рассказал советник офиса Всемирной туристской организации при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Шухрат Исакулов.По его словам, в 2019 году общее число иностранных туристов, приехавших в Узбекистан, составило 6,7 млн человек, а экспорт туристических услуг достиг 1,3 млрд долларов."Мы ожидали, что к 2021 году или началу 2022-го Узбекистан уже посетят более 8,5 млн иностранных туристов. Но к сожалению пандемия внесла свои коррективы. В мире в целом количество туристов сократилось в пять раз, а в Узбекистане в 4 раза. В 2021 году мы зафиксировали 1,7 млн туристов", - уточнил Шухрат Исакулов.Как будет развиваться туротрасль в этом году и какие туристические пакеты Узбекистан предложит иностранным путешественникам в ближайшем будущем, разбиралась корреспондент Sputnik.Омолодить поток туристовСегодня в Узбекистане работают более 1,4 тыс средств размещения – под ними понимают гостиницы, отели, бутик-отели и семейные гостевые дома. К слову, создание последних поддержало государство, и теперь в дальних регионах республики работают почти 2,5 тыс частных домовладений."Таким образом, в течение одного дня Узбекистан может принять и разместить до 100 тыстуристов", - рассказал Исакулов.Однако, кроме широкого ассортимента отелей, туристам нужно предложить не менее разнообразный спектр туристических направлений и услуг. По словам Шухрата Исакулова, если раньше путешественникам в основном были доступны классические историко-познавательные туры, то сейчас развиваются такие направления, как гастрономический, горный и этнический туризм.Таким образом, страна надеется "омолодить поток туристов", объясняет Исакулов."У нас стратегическая задача привлекать больше молодых туристов, а также развивать условия и инфраструктуру для путешествий, чтобы любой человек смог легко запланировать свою поездку и посетить нашу страну", - добавил Исакулов.Когда 1% значит многоНа туристов из каких стран прежде всего ориентируется Узбекистан? Приоритетом для туротрасли остается СНГ, отвечает на вопрос Шухрат Исакулов. Первенство среди стран Содружества принадлежит, конечно же, России. В 2019 году из России в Узбекистан прибыли 480 тыс туристов.Выглядит эта цифра весьма солидно, особенно если учесть, что по информации, прозвучавшей в ходе форума, в среднем российский турист тратит за одну поездку по Узбекистану $635 долларов. Получается, за счет полумиллиона россиян Узбекистан может заработать около $304 млн.Впрочем, если рассматривать 480 тыс человек в общем потоке российских туристов, то данное количество выглядит не столь уж большим – в целом в 2019 году из России в туристических целях выехало около 50 млн туристов. То есть от этого числа Узбекистан посетил всего один процент россиян.Этот показатель нужно увеличивать, уверен Шухрат Исакулов. В ближайшем будущем Узбекистан может увеличить российский турпоток до 1,5 млн гостей. Для этого Министерство туризма и культурного наследия республики разрабатывает специальную отдельную маркетинговую политику по работе со странами СНГ.Важно понимать, что российские туристы предпочитают прежде всего пакеты "все включено", какие предлагают в Турции или Египте, отмечают спикеры форума. Поэтому важно адаптировать предложения на туристическом рынке Узбекистана под этот запрос.Проблема дорогих билетов"Сейчас важно сделать специальные цены, как это было лет 7-8 назад для граждан стран СНГ. В связи со сложившейся ситуацией для россиян Узбекистан тоже дорогой. Если сейчас к нам приедут российские туристы, то от нас они больше не уедут. Они захотят сюда вернуться. Это огромный рынок с одинаковой ментальностью", - говорит тем временем эксперт по туризму Ислам Каримбаев.По информации сервиса Aviasales, на данный момент средняя цена билетов по рейсу "Москва – Ташкент – Москва" составляет 30 тысяч рублей, или порядка 4 млн сумов. А ни для кого не секрет, что при планировании путешествий многие туристы уделяют большое внимание стоимости перелетов."По некоторым странам у нас порядка 50 процентов туристического продукта забирает именно авиация. В целом в турбизнесе имеется несогласованность: нет скоординированности между отельерами, туроператорами, гидами. Пришло время сесть за стол переговоров и обсудить проблему общей стоимости турпродукта Узбекистана, чтобы мы могли конкурировать с Турцией, Ираном, Египтом и другими странами", - объяснил Шухрат Исакулов.Что нужно сделать, чтобы снизить цены на турпакеты и заполнить гостиницы? По мнению Ислама Каримбаева, нужно усилить работу с туроператорами."Огромное влияние на стоимость турпродукта оказывает НДС. Он заставляет уходить рынок "в черную". Из-за этого государство не дополучает много валютных средств", - говорит Ислам Каримбаев.

узбекистан

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Анна Желиховская

узбекистан, билет, турпоток, снг