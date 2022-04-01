https://uz.sputniknews.ru/20220401/u-etoy-redkoy-formy-raka-est-bezobidnyy-simptom-23693966.html

У этой редкой формы рака есть безобидный симптом

У этой редкой формы рака есть безобидный симптом

Медики назвали безобидный симптом редкой формы рака, поражающего глаза.

2022-04-01T07:03+0500

2022-04-01T07:03+0500

2022-04-01T07:03+0500

это интересно

медики

рак

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Зудящее веко может быть симптомом редкой формы рака — опухоли глаза, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Express.По словам специалистов, меланома возникает из-за аномального роста клеток. При этом некоторые части глаза более подвержены данному заболеванию, чем другие. Медики зафиксировали случай, когда у 47-летней женщины сильно чесалось веко. Через две недели она посетила больницу, где после обследования и биопсии у нее выявили рак органа зрения.Как уточняют исследователи, меланома этой части тела — довольно редкий недуг.Среди других симптомов болезни — вспышки света, волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения или его потеря, темное пятно в глазу, которое увеличивается. У пациента может быть припухлость на веке, а само это место болеть.Хотя симптомы не обязательно свидетельствуют об онкологическом заболевании, рекомендуется посетить врача для обследования.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медики, рак