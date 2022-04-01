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Узбекфильм войдет в объединение киностудий СНГ и Грузии
Узбекфильм войдет в объединение киностудий СНГ и Грузии
Председателем альянса станет Фирдавс Абдухаликов.
2022-04-01T17:55+0500
2022-04-01T18:29+0500
культура
узбекфильм
снг
грузия
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан и другие страны-члены Содружества независимых государств (СНГ), а также Грузия создадут альянс в сфере кинематографа. Он получит название "Международное творческое объединение киностудий стран СНГ и Грузии". Об этом стало известно в Душанбе, на IV Совете директоров киностудий стран СНГ и Грузии по сотрудничеству в сфере кинематографии.Узбекистан на Совете представил киноконцерн "Узбекфильм". По словам генерального директора "Беларусьфильма" Владимира Карачевского, именно Узбекистан является положительным примером международного сотрудничества. Дело в том, что в этом году Узбекистан представит сразу четыре кинокартины, снятые совместно с Россией.Кроме этого, республика подписала договоры на производство двух кинолент с "Беларусьфильмом" - "Узбечка" и "Казбек". Еще три картины "Узбекфильм" намерен снять с Казахстаном: "Соседи", "Эшелоны идут на Восток" и "Коркыт Ата". Также два фильма планируются в кооперации с Таджикистаном: "Джами и Навои" и "Невидимая звезда"."Вместе с Узбекистаном мы планируем создать новую картину, посвященную 140-летию легендарного Якуба Колоса, который жил в Ташкенте с 1941 по 1943 годы и дружил с узбекскими поэтами Хамидом Алимджаном и Зульфией", - заявил Карачевский.При этом кинопроизводители Беларуси понимают, что подобное сотрудничество должно происходить на регулярной основе, отмечает он.Идею одобрил и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров."Сегодня нам нужно восстанавливать связи, которые были раньше между студиями республик, сотрудничать, находить общие темы для кинопроизводства. Я приветствую данное событие и готов гарантировать, что мы со своей стороны будем находить возможности для совместной работы и обмена опытом", - заявил он.Председателем Международного творческого объединения киностудий станет гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Члены Совета избрали его единогласно, сообщают организаторы мероприятия.Известно, что новое творческое объединение сформирует общую универсальную золотую коллекцию фильмов и будет способствовать их дубляжу на мировые языки.
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узбекфильм, снг, грузия

Узбекфильм войдет в объединение киностудий СНГ и Грузии

17:55 01.04.2022 (обновлено: 18:29 01.04.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПредседатель "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов
Председатель Узбеккино Фирдавс Абдухаликов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Председателем альянса станет Фирдавс Абдухаликов, стало известно на Совете директоров киностудий, состоявшемся в Душанбе.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан и другие страны-члены Содружества независимых государств (СНГ), а также Грузия создадут альянс в сфере кинематографа. Он получит название "Международное творческое объединение киностудий стран СНГ и Грузии". Об этом стало известно в Душанбе, на IV Совете директоров киностудий стран СНГ и Грузии по сотрудничеству в сфере кинематографии.
Узбекистан на Совете представил киноконцерн "Узбекфильм". По словам генерального директора "Беларусьфильма" Владимира Карачевского, именно Узбекистан является положительным примером международного сотрудничества. Дело в том, что в этом году Узбекистан представит сразу четыре кинокартины, снятые совместно с Россией.
Кроме этого, республика подписала договоры на производство двух кинолент с "Беларусьфильмом" - "Узбечка" и "Казбек". Еще три картины "Узбекфильм" намерен снять с Казахстаном: "Соседи", "Эшелоны идут на Восток" и "Коркыт Ата". Также два фильма планируются в кооперации с Таджикистаном: "Джами и Навои" и "Невидимая звезда".
"Вместе с Узбекистаном мы планируем создать новую картину, посвященную 140-летию легендарного Якуба Колоса, который жил в Ташкенте с 1941 по 1943 годы и дружил с узбекскими поэтами Хамидом Алимджаном и Зульфией", - заявил Карачевский.
При этом кинопроизводители Беларуси понимают, что подобное сотрудничество должно происходить на регулярной основе, отмечает он.
"Поэтому мы создаем киносообщество и единогласно приняли такой вариант модели сотрудничества, взяв за основу опыт Узбекистана", – добавил Владимир Карачевский.
Идею одобрил и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
"Сегодня нам нужно восстанавливать связи, которые были раньше между студиями республик, сотрудничать, находить общие темы для кинопроизводства. Я приветствую данное событие и готов гарантировать, что мы со своей стороны будем находить возможности для совместной работы и обмена опытом", - заявил он.
Председателем Международного творческого объединения киностудий станет гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Члены Совета избрали его единогласно, сообщают организаторы мероприятия.
"Мы рады, что вектор политики открытости Узбекистана, добрососедства и установления партнерства со странами мира, выстроенный президентом Узбекистана, и реформы, проводимые по его инициативе в сфере кинематографии, сходятся в одной точке. Проявленное Ташкенту доверие со стороны именитых киностудий СНГ и Грузии, имеющих богатую историю и традиции, даст новые возможности как для развития киноиндустрий стран-участниц объединения, так и для кинематографии Узбекистана", - сообщил в комментарии Sputnik Фирдавс Абдухаликов.
Известно, что новое творческое объединение сформирует общую универсальную золотую коллекцию фильмов и будет способствовать их дубляжу на мировые языки.
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