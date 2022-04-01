https://uz.sputniknews.ru/20220401/uzbekfilm-voydet-v-obedinenie-kinostudiy-sng-i-gruzii-23714877.html

Узбекфильм войдет в объединение киностудий СНГ и Грузии

Узбекфильм войдет в объединение киностудий СНГ и Грузии

Председателем альянса станет Фирдавс Абдухаликов.

2022-04-01T17:55+0500

2022-04-01T17:55+0500

2022-04-01T18:29+0500

культура

узбекфильм

снг

грузия

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан и другие страны-члены Содружества независимых государств (СНГ), а также Грузия создадут альянс в сфере кинематографа. Он получит название "Международное творческое объединение киностудий стран СНГ и Грузии". Об этом стало известно в Душанбе, на IV Совете директоров киностудий стран СНГ и Грузии по сотрудничеству в сфере кинематографии.Узбекистан на Совете представил киноконцерн "Узбекфильм". По словам генерального директора "Беларусьфильма" Владимира Карачевского, именно Узбекистан является положительным примером международного сотрудничества. Дело в том, что в этом году Узбекистан представит сразу четыре кинокартины, снятые совместно с Россией.Кроме этого, республика подписала договоры на производство двух кинолент с "Беларусьфильмом" - "Узбечка" и "Казбек". Еще три картины "Узбекфильм" намерен снять с Казахстаном: "Соседи", "Эшелоны идут на Восток" и "Коркыт Ата". Также два фильма планируются в кооперации с Таджикистаном: "Джами и Навои" и "Невидимая звезда"."Вместе с Узбекистаном мы планируем создать новую картину, посвященную 140-летию легендарного Якуба Колоса, который жил в Ташкенте с 1941 по 1943 годы и дружил с узбекскими поэтами Хамидом Алимджаном и Зульфией", - заявил Карачевский.При этом кинопроизводители Беларуси понимают, что подобное сотрудничество должно происходить на регулярной основе, отмечает он.Идею одобрил и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров."Сегодня нам нужно восстанавливать связи, которые были раньше между студиями республик, сотрудничать, находить общие темы для кинопроизводства. Я приветствую данное событие и готов гарантировать, что мы со своей стороны будем находить возможности для совместной работы и обмена опытом", - заявил он.Председателем Международного творческого объединения киностудий станет гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Члены Совета избрали его единогласно, сообщают организаторы мероприятия.Известно, что новое творческое объединение сформирует общую универсальную золотую коллекцию фильмов и будет способствовать их дубляжу на мировые языки.

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