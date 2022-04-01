Узбекфильм войдет в объединение киностудий СНГ и Грузии
17:55 01.04.2022 (обновлено: 18:29 01.04.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПредседатель "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Председателем альянса станет Фирдавс Абдухаликов, стало известно на Совете директоров киностудий, состоявшемся в Душанбе.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан и другие страны-члены Содружества независимых государств (СНГ), а также Грузия создадут альянс в сфере кинематографа. Он получит название "Международное творческое объединение киностудий стран СНГ и Грузии". Об этом стало известно в Душанбе, на IV Совете директоров киностудий стран СНГ и Грузии по сотрудничеству в сфере кинематографии.
Узбекистан на Совете представил киноконцерн "Узбекфильм". По словам генерального директора "Беларусьфильма" Владимира Карачевского, именно Узбекистан является положительным примером международного сотрудничества. Дело в том, что в этом году Узбекистан представит сразу четыре кинокартины, снятые совместно с Россией.
Кроме этого, республика подписала договоры на производство двух кинолент с "Беларусьфильмом" - "Узбечка" и "Казбек". Еще три картины "Узбекфильм" намерен снять с Казахстаном: "Соседи", "Эшелоны идут на Восток" и "Коркыт Ата". Также два фильма планируются в кооперации с Таджикистаном: "Джами и Навои" и "Невидимая звезда".
"Вместе с Узбекистаном мы планируем создать новую картину, посвященную 140-летию легендарного Якуба Колоса, который жил в Ташкенте с 1941 по 1943 годы и дружил с узбекскими поэтами Хамидом Алимджаном и Зульфией", - заявил Карачевский.
При этом кинопроизводители Беларуси понимают, что подобное сотрудничество должно происходить на регулярной основе, отмечает он.
"Поэтому мы создаем киносообщество и единогласно приняли такой вариант модели сотрудничества, взяв за основу опыт Узбекистана", – добавил Владимир Карачевский.
Идею одобрил и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
"Сегодня нам нужно восстанавливать связи, которые были раньше между студиями республик, сотрудничать, находить общие темы для кинопроизводства. Я приветствую данное событие и готов гарантировать, что мы со своей стороны будем находить возможности для совместной работы и обмена опытом", - заявил он.
Председателем Международного творческого объединения киностудий станет гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Члены Совета избрали его единогласно, сообщают организаторы мероприятия.
"Мы рады, что вектор политики открытости Узбекистана, добрососедства и установления партнерства со странами мира, выстроенный президентом Узбекистана, и реформы, проводимые по его инициативе в сфере кинематографии, сходятся в одной точке. Проявленное Ташкенту доверие со стороны именитых киностудий СНГ и Грузии, имеющих богатую историю и традиции, даст новые возможности как для развития киноиндустрий стран-участниц объединения, так и для кинематографии Узбекистана", - сообщил в комментарии Sputnik Фирдавс Абдухаликов.
Известно, что новое творческое объединение сформирует общую универсальную золотую коллекцию фильмов и будет способствовать их дубляжу на мировые языки.