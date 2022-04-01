https://uz.sputniknews.ru/20220401/uzbekskie-brendy-mogut-zapustit-franshizy-v-eaes-23711643.html

Узбекские бренды могут запустить франшизы в ЕАЭС

Узбекские бренды могут запустить франшизы в ЕАЭС

В Ташкенте состоялся первый форум по франчайзингу - Uzbekistan Franchising Forum. Какие крупные бренды интересуются местным рынком? И какие бренды Узбекистана намерены выйти на рынки России и других стран ЕАЭС?

2022-04-01T17:00+0500

2022-04-01T17:00+0500

2022-04-01T17:00+0500

аналитика

еаэс

ташкент

форум

бренд

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0c/15587768_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_1241caa72c086c7d40dfc8959eb885be.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Предприниматели Узбекистана намерены развивать рынок франшиз – причем речь идет не только о прибытии международных брендов в страну, но и о работе по выводу местных брендов за рубеж. Для этого 31 марта более ста представителей бизнес-сферы республики и экспертов по развитию предпринимательства собрались на форуме Uzbekistan Franchising Forum.Что такое франчайзинг?Это право вести бизнес под брендом другой компании и использовать ее бизнес-модель. Если на вопрос "что такое франшиза" ответить кратко, то это возможность запустить бизнес "с нуля", но уже под известной вывеской и с набором проверенных стандартов работы, рассказывают организаторы форума. Покупка франшизы помогает начать дело с минимальными рисками.Франчайзинг – важный инструмент развития экономики. К примеру, в Китае он обеспечивает 4-6% ВВП и создает миллионы рабочих мест.Как развивается франчайзинг в УзбекистанеРынок франчайзинга в Узбекистане сейчас находится на ранней стадии своего становления, говорят спикеры форума. На сегодняшний момент в стране работают около 160 международных брендов и порядка 2,2 тыс франшизных точек открываются ежегодно.Это небольшие цифры для такой страны, как Узбекистан, говорят спикеры форума. Потенциал роста франшизного рынка в Узбекистане составляет 2 000 %, то есть в ближайшие 7-10 лет он может вырасти в 20 раз. Иными словами, вместо 160 брендов в стране может появиться 3 200.Основной тренд развития франшиз в Узбекистане – это приход российских компаний на местный рынок, считает представитель российской стороны, эксперт форума Виктор Ляшевский. Дело в том, что сейчас многие российские бренды развивают свои франшизы в постсоветских странах, отмечает эксперт.Мнение Ляшевского подтверждают данные портала franshiza.ru. Рынок франчайзинга в России за прошлый год вырос на 11,3%. К началу 2022 года в стране насчитывалось почти 3,1 тыс франшиз. В основном российские франчайзеры зарегистрированы в регионах. При этом у 39% московских, петербургских и региональных брендов есть точки за пределами РФ – открываются они чаще всего в Казахстане, Беларуси и Узбекистане.Какие узбекские бренды могут стать франшизамиПроизводители Узбекистана, задумываясь о выходе на зарубежные рынки, в свою очередь интересуются в основном российским рынком, рассказывает председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов."У нас с Россией, пожалуй, самые дружеские отношения. Нам очень интересен рынок России. Мы можем предоставить все необходимое, наши товары по себестоимости будут дешевле, чем другие бренды. Но мы должны научить наших предпринимателей работать с франчайзингом", - заявил он.Между тем, успешность бренда во многом зависит от ассоциаций, которые он вызывает. Например, долгие годы словосочетание "европейский бренд" воспринималось как некий знак качества. Сейчас ситуация меняется, все больше популярности набирают этнические бренды.Узбекистан пока слабо позиционирует свою продукцию за рубежом, поэтому необходимо проанализировать, какие ниши они могут занят, говорит эксперт по систематизации бизнеса Мурат Азамов.Республике нужно продолжить создавать товары, которые будут ассоциироваться только с Узбекистаном, как, например, это происходит в случае с хлопковыми вещами.Почему ЕАЭСПо мнению Азамова, у брендов Узбекистана есть все шансы выйти на международный уровень. Начинать запуск франшиз можно с соседних государств, к которым, безусловно, относятся страны-члены ЕАЭС.Спикеры форума объясняют, чем выгодно развитие узбекистанских франшиз на рынке Союза. Во-первых, предпринимателям на территории ЕАЭС не понадобится вкладывать столько инвестиций, как на европейском рынке в силу общего менталитета, а значит, понимания спроса в странах-членах объединения, а также единых технических стандартов, стандартов сертификации.Также большой поддержкой является отсутствие языкового барьера в регионе. Важную роль играют и исторические связи – государствам легче понять друг друга в регуляторной политике, касающейся предпринимательства.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

еаэс, ташкент, форум, бренд, узбекистан