Милые и пушистые: выставка домашних животных в Токио — фото
Первые гости выставки. К слову, тема экспозиции в этом году — "Счастливая и здоровая жизнь вместе с домашними животными".
Первые гости выставки. К слову, тема экспозиции в этом году — "Счастливая и здоровая жизнь вместе с домашними животными".
Кроме профессиональных заводчиков выставку активно посещают обычные люди, чтобы ознакомиться с ассортиментом новых кормов или аксессуаров для своих четвероногих друзей.
Кроме профессиональных заводчиков выставку активно посещают обычные люди, чтобы ознакомиться с ассортиментом новых кормов или аксессуаров для своих четвероногих друзей.
Собаки "тестируют" демонстрируемый на выставке автомобиль: производители утверждают, что он спроектирован для комфортных путешествий с животными.
Собаки "тестируют" демонстрируемый на выставке автомобиль: производители утверждают, что он спроектирован для комфортных путешествий с животными.
Также на выставке можно получить консультацию ветеринара.
Также на выставке можно получить консультацию ветеринара.
А можно проконсультироваться с инструкторами и кинологами.
А можно проконсультироваться с инструкторами и кинологами.
Отдельный блок экспозиции посвящен уходу за собаками и кошками.
Отдельный блок экспозиции посвящен уходу за собаками и кошками.
Представители груминг-салонов демонстрируют самые трендовые стрижки для животных.
Представители груминг-салонов демонстрируют самые трендовые стрижки для животных.
Также среди грумеров проходит конкурс в рамках выставки.
Также среди грумеров проходит конкурс в рамках выставки.
Грумер стрижет собаку на конкурсе.
Грумер стрижет собаку на конкурсе.
Еще один участник конкурса Interpets.
Еще один участник конкурса Interpets.
Когда стрижка готова, можно и примерить шляпу для завершения образа.
Когда стрижка готова, можно и примерить шляпу для завершения образа.
Большим успехом среди посетителей выставки пользуются зоны для фотографирования.
Большим успехом среди посетителей выставки пользуются зоны для фотографирования.