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Милые и пушистые: выставка домашних животных в Токио — фото
Милые и пушистые: выставка домашних животных в Токио — фото
В Японии проходит самая крупная и необычная выставка домашних животных. Подробности - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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фото
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В Токио 31 марта началась самая масштабная выставка домашних животных Interpets — 2022. Продлится она до 3 апреля, а посетят ее представители международных сетей ветеринарных клиник, продавцы зоотоваров и, конечно, заводчики со своими питомцами.
токио
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фото, токио

Милые и пушистые: выставка домашних животных в Токио — фото

22:00 02.04.2022
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В Японии проходит самая крупная и необычная выставка домашних животных. Подробности — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Токио 31 марта началась самая масштабная выставка домашних животных Interpets — 2022. Продлится она до 3 апреля, а посетят ее представители международных сетей ветеринарных клиник, продавцы зоотоваров и, конечно, заводчики со своими питомцами.
© AFP 2022 / Philip Fong

Первые гости выставки. К слову, тема экспозиции в этом году — "Счастливая и здоровая жизнь вместе с домашними животными".

Первые гости выставки. К слову, тема экспозиции в этом году — &quot;Счастливая и здоровая жизнь вместе с домашними животными&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AFP 2022 / Philip Fong

Первые гости выставки. К слову, тема экспозиции в этом году — "Счастливая и здоровая жизнь вместе с домашними животными".

© AFP 2022 / Philip Fong

Кроме профессиональных заводчиков выставку активно посещают обычные люди, чтобы ознакомиться с ассортиментом новых кормов или аксессуаров для своих четвероногих друзей.

Кроме профессиональных заводчиков выставку активно посещают обычные люди, чтобы ознакомиться с ассортиментом новых кормов или аксессуаров для своих четвероногих друзей. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2022 / Philip Fong

Кроме профессиональных заводчиков выставку активно посещают обычные люди, чтобы ознакомиться с ассортиментом новых кормов или аксессуаров для своих четвероногих друзей.

© AFP 2022 / Philip Fong

Собаки "тестируют" демонстрируемый на выставке автомобиль: производители утверждают, что он спроектирован для комфортных путешествий с животными.

Собаки &quot;тестируют&quot; демонстрируемый на выставке автомобиль: производители утверждают, что он спроектирован для комфортных путешествий с животными. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2022 / Philip Fong

Собаки "тестируют" демонстрируемый на выставке автомобиль: производители утверждают, что он спроектирован для комфортных путешествий с животными.

© AFP 2022 / Philip Fong

Также на выставке можно получить консультацию ветеринара.

Также на выставке можно получить консультацию ветеринара. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AFP 2022 / Philip Fong

Также на выставке можно получить консультацию ветеринара.

© AFP 2022 / Philip Fong

А можно проконсультироваться с инструкторами и кинологами.

А можно проконсультироваться с инструкторами и кинологами. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2022 / Philip Fong

А можно проконсультироваться с инструкторами и кинологами.

© AFP 2022 / Philip Fong

Отдельный блок экспозиции посвящен уходу за собаками и кошками.

Отдельный блок экспозиции посвящен уходу за собаками и кошками. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2022 / Philip Fong

Отдельный блок экспозиции посвящен уходу за собаками и кошками.

© AFP 2022 / Philip Fong

Представители груминг-салонов демонстрируют самые трендовые стрижки для животных.

Представители груминг-салонов демонстрируют самые трендовые стрижки для животных. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2022 / Philip Fong

Представители груминг-салонов демонстрируют самые трендовые стрижки для животных.

© AFP 2022 / Philip Fong

Также среди грумеров проходит конкурс в рамках выставки.

Также среди грумеров проходит конкурс в рамках выставки. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP 2022 / Philip Fong

Также среди грумеров проходит конкурс в рамках выставки.

© AFP 2022 / Philip Fong

Грумер стрижет собаку на конкурсе.

Грумер стрижет собаку на конкурсе. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AFP 2022 / Philip Fong

Грумер стрижет собаку на конкурсе.

© AFP 2022 / Philip Fong

Еще один участник конкурса Interpets.

Еще один участник конкурса Interpets. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP 2022 / Philip Fong

Еще один участник конкурса Interpets.

© AFP 2022 / Philip Fong

Когда стрижка готова, можно и примерить шляпу для завершения образа.

Когда стрижка готова, можно и примерить шляпу для завершения образа. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2022 / Philip Fong

Когда стрижка готова, можно и примерить шляпу для завершения образа.

© AFP 2022 / Philip Fong

Большим успехом среди посетителей выставки пользуются зоны для фотографирования.

Большим успехом среди посетителей выставки пользуются зоны для фотографирования. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AFP 2022 / Philip Fong

Большим успехом среди посетителей выставки пользуются зоны для фотографирования.

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