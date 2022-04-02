https://uz.sputniknews.ru/20220402/23706124.html

Милые и пушистые: выставка домашних животных в Токио — фото

Милые и пушистые: выставка домашних животных в Токио — фото

В Японии проходит самая крупная и необычная выставка домашних животных. Подробности - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

2022-04-02T22:00+0500

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фото

токио

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В Токио 31 марта началась самая масштабная выставка домашних животных Interpets — 2022. Продлится она до 3 апреля, а посетят ее представители международных сетей ветеринарных клиник, продавцы зоотоваров и, конечно, заводчики со своими питомцами.

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фото, токио