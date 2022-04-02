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https://uz.sputniknews.ru/20220402/23747916.html
Начало священного месяца Рамадан в мире
Начало священного месяца Рамадан в мире
Для мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан. Как месяц поста и очищения отмечают в разных странах - в фотоподборке Sputnik.
2022-04-02T22:00+0500
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фото, мусульмане, рамазан

Начало священного месяца Рамадан в мире

22:00 02.04.2022 (обновлено: 21:14 03.04.2022)
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Для мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан. Как месяц поста и очищения отмечают в разных странах - в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Мужчина несет традиционные фонари "Фанус" в преддверии священного месяца Рамадан в Каире, Египет.

Мужчина несет традиционные фонари &quot;Фанус&quot; в преддверии священного месяца Рамадан в Каире, Египет. - Sputnik Узбекистан
1/18
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Мужчина несет традиционные фонари "Фанус" в преддверии священного месяца Рамадан в Каире, Египет.

© AFP 2022 / Amer Hilabi

Житель Саудовской Аравии смотрит в бинокль, чтобы увидеть первый восход полумесяца Рамадана. Таиф, Саудовская Аравия.

Житель Саудовской Аравии смотрит в бинокль, чтобы увидеть первый восход полумесяца Рамадана. Таиф, Саудовская Аравия. - Sputnik Узбекистан
2/18
© AFP 2022 / Amer Hilabi

Житель Саудовской Аравии смотрит в бинокль, чтобы увидеть первый восход полумесяца Рамадана. Таиф, Саудовская Аравия.

© AP Photo / Emrah Gurel

Верующие во время молитвы "таравих намаз" в мечети Айя-Софии в Стамбуле, Турция.

Верующие во время молитвы &quot;таравих намаз&quot; в мечети Айя-Софии в Стамбуле, Турция. - Sputnik Узбекистан
3/18
© AP Photo / Emrah Gurel

Верующие во время молитвы "таравих намаз" в мечети Айя-Софии в Стамбуле, Турция.

© AFP 2022 / Yasin Akgul

Мечеть Айя-София в Стамбуле, Турция.

Мечеть Айя-София в Стамбуле, Турция. - Sputnik Узбекистан
4/18
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Мечеть Айя-София в Стамбуле, Турция.

© AFP 2022 / Juni Kriswanto

Мужчина следит за положением луны, чтобы отметить начало лунного месяца Рамадан.

Мужчина следит за положением луны, чтобы отметить начало лунного месяца Рамадан. - Sputnik Узбекистан
5/18
© AFP 2022 / Juni Kriswanto

Мужчина следит за положением луны, чтобы отметить начало лунного месяца Рамадан.

© AP Photo / Mahmoud Illean

Мужчина в Старом Иерусалиме развешивает гирлянды в преддверии начала священного месяца Рамадан.

Мужчина в Старом Иерусалиме развешивает гирлянды в преддверии начала священного месяца Рамадан. - Sputnik Узбекистан
6/18
© AP Photo / Mahmoud Illean

Мужчина в Старом Иерусалиме развешивает гирлянды в преддверии начала священного месяца Рамадан.

© AFP 2022 / Jeroen Jumelet

Первая молитва "таравих намаз" месяца Рамадан в Утрехте, Голландия.

Первая молитва &quot;таравих намаз&quot; месяца Рамадан в Утрехте, Голландия. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Jeroen Jumelet

Первая молитва "таравих намаз" месяца Рамадан в Утрехте, Голландия.

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace

Декорация полумесяца, знаменующая начало священного месяца Рамадан в Дубай, ОАЭ.

Декорация полумесяца, знаменующая начало священного месяца Рамадан в Дубай, ОАЭ. - Sputnik Узбекистан
8/18
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace

Декорация полумесяца, знаменующая начало священного месяца Рамадан в Дубай, ОАЭ.

© REUTERS / Khaled Abdullah

Продавец чеснока ждет покупателей в преддверии начала поста, Йемен.

Продавец чеснока ждет покупателей в преддверии начала поста, Йемен. - Sputnik Узбекистан
9/18
© REUTERS / Khaled Abdullah

Продавец чеснока ждет покупателей в преддверии начала поста, Йемен.

© AFP 2022 / Said Khatib

Палестинские дети запускают петарды в городе Рафах в секторе Газа.

Палестинские дети запускают петарды в городе Рафах в секторе Газа. - Sputnik Узбекистан
10/18
© AFP 2022 / Said Khatib

Палестинские дети запускают петарды в городе Рафах в секторе Газа.

© AFP 2022 / Rami Al Sayed

Сирийский мальчик читает Коран. Провинция Алеппо, Сирия.

Сирийский мальчик читает Коран. Провинция Алеппо, Сирия. - Sputnik Узбекистан
11/18
© AFP 2022 / Rami Al Sayed

Сирийский мальчик читает Коран. Провинция Алеппо, Сирия.

© REUTERS / Khalid Al-Mousily

Покупатели в магазине готовятся к началу священного месяца Рамадан, Мосул, Ирак.

Покупатели в магазине готовятся к началу священного месяца Рамадан, Мосул, Ирак. - Sputnik Узбекистан
12/18
© REUTERS / Khalid Al-Mousily

Покупатели в магазине готовятся к началу священного месяца Рамадан, Мосул, Ирак.

© AFP 2022 / Abdulaziz Ketaz

Первая молитва "таравих намаз" в сирийской провинции Идлиб.

Первая молитва &quot;таравих намаз&quot; в сирийской провинции Идлиб. - Sputnik Узбекистан
13/18
© AFP 2022 / Abdulaziz Ketaz

Первая молитва "таравих намаз" в сирийской провинции Идлиб.

© REUTERS / Mohamed Azakir

Женщина выбирает украшения, готовясь к началу месяца Рамадан. Бейрут, Ливан.

Женщина выбирает украшения, готовясь к началу месяца Рамадан. Бейрут, Ливан. - Sputnik Узбекистан
14/18
© REUTERS / Mohamed Azakir

Женщина выбирает украшения, готовясь к началу месяца Рамадан. Бейрут, Ливан.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Вечерняя молитва в Каире, Египет.

Вечерняя молитва в Каире, Египет. - Sputnik Узбекистан
15/18
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Вечерняя молитва в Каире, Египет.

© AFP 2022 / Spencer Platt / Getty Images

Мусульманское общество в Бруклине, Нью-Йорк, раздает продукты нуждающимся в преддверии месяца Рамадан.

Мусульманское общество в Бруклине, Нью-Йорк, раздает продукты нуждающимся в преддверии месяца Рамадан. - Sputnik Узбекистан
16/18
© AFP 2022 / Spencer Platt / Getty Images

Мусульманское общество в Бруклине, Нью-Йорк, раздает продукты нуждающимся в преддверии месяца Рамадан.

© AP Photo / Pervaiz Masih

Изготовление традиционных сладостей в Пакистане.

Изготовление традиционных сладостей в Пакистане. - Sputnik Узбекистан
17/18
© AP Photo / Pervaiz Masih

Изготовление традиционных сладостей в Пакистане.

© Mohd Rasfan

Мусульманин отмечает начало месяца Рамадан с помощью теодолита в г. Путраджайя, Малайзия.

Мусульманин отмечает начало месяца Рамадан с помощью теодолита в г. Путраджайя, Малайзия. - Sputnik Узбекистан
18/18
© Mohd Rasfan

Мусульманин отмечает начало месяца Рамадан с помощью теодолита в г. Путраджайя, Малайзия.

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