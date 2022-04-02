Начало священного месяца Рамадан в мире

Мужчина несет традиционные фонари "Фанус" в преддверии священного месяца Рамадан в Каире, Египет.
Мужчина несет традиционные фонари "Фанус" в преддверии священного месяца Рамадан в Каире, Египет.
Житель Саудовской Аравии смотрит в бинокль, чтобы увидеть первый восход полумесяца Рамадана. Таиф, Саудовская Аравия.
Житель Саудовской Аравии смотрит в бинокль, чтобы увидеть первый восход полумесяца Рамадана. Таиф, Саудовская Аравия.
Верующие во время молитвы "таравих намаз" в мечети Айя-Софии в Стамбуле, Турция.
Верующие во время молитвы "таравих намаз" в мечети Айя-Софии в Стамбуле, Турция.
Мечеть Айя-София в Стамбуле, Турция.
Мечеть Айя-София в Стамбуле, Турция.
Мужчина следит за положением луны, чтобы отметить начало лунного месяца Рамадан.
Мужчина следит за положением луны, чтобы отметить начало лунного месяца Рамадан.
Мужчина в Старом Иерусалиме развешивает гирлянды в преддверии начала священного месяца Рамадан.
Мужчина в Старом Иерусалиме развешивает гирлянды в преддверии начала священного месяца Рамадан.
Первая молитва "таравих намаз" месяца Рамадан в Утрехте, Голландия.
Первая молитва "таравих намаз" месяца Рамадан в Утрехте, Голландия.
Декорация полумесяца, знаменующая начало священного месяца Рамадан в Дубай, ОАЭ.
Декорация полумесяца, знаменующая начало священного месяца Рамадан в Дубай, ОАЭ.
Продавец чеснока ждет покупателей в преддверии начала поста, Йемен.
Палестинские дети запускают петарды в городе Рафах в секторе Газа.
Палестинские дети запускают петарды в городе Рафах в секторе Газа.
Сирийский мальчик читает Коран. Провинция Алеппо, Сирия.
Сирийский мальчик читает Коран. Провинция Алеппо, Сирия.
Покупатели в магазине готовятся к началу священного месяца Рамадан, Мосул, Ирак.
Покупатели в магазине готовятся к началу священного месяца Рамадан, Мосул, Ирак.
Первая молитва "таравих намаз" в сирийской провинции Идлиб.
Первая молитва "таравих намаз" в сирийской провинции Идлиб.
Женщина выбирает украшения, готовясь к началу месяца Рамадан. Бейрут, Ливан.
Женщина выбирает украшения, готовясь к началу месяца Рамадан. Бейрут, Ливан.
Вечерняя молитва в Каире, Египет.
Мусульманское общество в Бруклине, Нью-Йорк, раздает продукты нуждающимся в преддверии месяца Рамадан.
Мусульманское общество в Бруклине, Нью-Йорк, раздает продукты нуждающимся в преддверии месяца Рамадан.
Изготовление традиционных сладостей в Пакистане.
Изготовление традиционных сладостей в Пакистане.
Мусульманин отмечает начало месяца Рамадан с помощью теодолита в г. Путраджайя, Малайзия.
Мусульманин отмечает начало месяца Рамадан с помощью теодолита в г. Путраджайя, Малайзия.