https://uz.sputniknews.ru/20220402/ekspert-raskryl-kakie-frukty-i-yagody-pomogayut-nabrat-ves-23720500.html
Эксперт раскрыл, какие фрукты и ягоды помогают набрать вес
Эксперт раскрыл, какие фрукты и ягоды помогают набрать вес
Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе и инсулина.
2022-04-02T08:00+0500
2022-04-02T08:00+0500
2022-04-02T08:00+0500
это интересно
фрукты
лишний вес
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Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон в эфире телеканала "Россия 1" назвал фрукты и ягоды, которые способствуют набору лишнего веса.По словам специалиста, к лишним килограммам может привести частое употребление бананов, винограда и инжира, так как в этих продуктах содержится большое количество глюкозы."Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе и инсулина. И этот инсулин способствует переводу лишней глюкозы в жир, и люди полнеют", — заявил Хавинсон.В связи с этим врач порекомендовал осторожнее относиться к этим продуктам и ограничить их употребление.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
фрукты, лишний вес
Эксперт раскрыл, какие фрукты и ягоды помогают набрать вес
Глюкоза, которая содержится в этих продуктах, попадая в организм, способствует выработке в том числе и инсулина.
Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон в эфире телеканала "Россия 1" назвал
фрукты и ягоды, которые способствуют набору лишнего веса.
По словам специалиста, к лишним килограммам может привести частое употребление бананов, винограда и инжира, так как в этих продуктах содержится большое количество глюкозы.
"Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе и инсулина. И этот инсулин способствует переводу лишней глюкозы в жир, и люди полнеют", — заявил Хавинсон.
В связи с этим врач порекомендовал осторожнее относиться к этим продуктам и ограничить их употребление.