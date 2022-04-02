https://uz.sputniknews.ru/20220402/ekspert-raskryl-kakie-frukty-i-yagody-pomogayut-nabrat-ves-23720500.html

Эксперт раскрыл, какие фрукты и ягоды помогают набрать вес

Эксперт раскрыл, какие фрукты и ягоды помогают набрать вес

Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе и инсулина.

2022-04-02T08:00+0500

2022-04-02T08:00+0500

2022-04-02T08:00+0500

это интересно

фрукты

лишний вес

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Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон в эфире телеканала "Россия 1" назвал фрукты и ягоды, которые способствуют набору лишнего веса.По словам специалиста, к лишним килограммам может привести частое употребление бананов, винограда и инжира, так как в этих продуктах содержится большое количество глюкозы."Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе и инсулина. И этот инсулин способствует переводу лишней глюкозы в жир, и люди полнеют", — заявил Хавинсон.В связи с этим врач порекомендовал осторожнее относиться к этим продуктам и ограничить их употребление.

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фрукты, лишний вес