https://uz.sputniknews.ru/20220402/naskolko-populyaren-russkiy-yazyk-v-stranax-byvshego-sssr--infografika-23720973.html

Насколько популярен русский язык в странах бывшего СССР – инфографика

Насколько популярен русский язык в странах бывшего СССР – инфографика

В каких странах бывшего СССР русский язык укрепился, в каких на нем учатся, а в каких стали забывать?

2022-04-02T09:15+0500

2022-04-02T09:15+0500

2022-04-02T09:15+0500

общество

русский язык

ссср

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Второй индекс положения русского языка в мире составлен командой научных сотрудников Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина в конце марта."Первый выпуск мы представили 12 декабря 2020 года. Тот индекс вызвал большой резонанс, вопросы стали задавать политики, коллеги, экономисты. И вот в конце марта мы представили второй индекс положения русского языка в мире. Он состоит из двух частей: индекс глобальной конкурентоспособности – на каком месте русский находится в клубе мировых языков и индекс устойчивости положения русского языка в странах СНГ", - рассказала корреспонденту Sputnik руководитель Центра языковой политики и международного образования Светлана Камышова.Попросили прокомментировать ее именно вторую часть индекса, касающуюся стран бывшего Советского Союза и использованию русского языка от школьной до взрослой жизни.Требуются учителя-русисты"Важный параметр - положение русского, как и любого другого иностранного языка, определяется степенью интереса в системе образования. Сколько детей имеют возможность изучать русский язык в школах? Ведь именно от этого зависит интерес его дальнейшего изучения в вузах", - поясняет Светлана Камышова.Составители индекса взяли для сравнения 1990/1991 учебный год и 2020/2021-й. В основу положили удельный вес обучавшихся на русском языке школьников, учителей русского и литературы, студентов, организаций среднего профобразования. И показали цифры в динамике."За минувшие 30 лет общая доля учащихся в странах постсоветского пространства по сравнению с 1990/1991 годом сократилась вдвое. В абсолютных цифрах – с 9 до 4 млн. Но и в самой РФ она уменьшилась почти на 3 млн. Исключение из общей тенденции - Беларусь. Обучающихся стало больше на 11%. А заметнее всего сократилась доля обучающихся в Литве, Украине, Туркменистане, Грузии и Армении - в 3-10 раз. В абсолютных цифрах наибольшую отрицательную динамику демонстрирует Украина – там учащихся стало меньше на 3 млн. человек", - говорит собеседница.Но при этом за последнее десятилетие общее число школьников, обучающихся на русском языке, стало постепенно увеличиваться. Если после распада СССР наблюдалось лавинообразное уменьшение тех, кто учится на русском, потом было замедление, то сейчас появляется интерес."Прежде всего, в республиках Центральной Азии – Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и еще в Азербайджане. С чем связано? Не только с демографическим фактором, но и с высокой конкурентоспособностью образования на русском языке и, конечно, исторически сложившимися общественными предпочтениями. Мне самой приходилось наблюдать в Кыргызстане, в Оше, что родители хотят отдавать детей в школы с обучением на русском языке. За одной партой сидело по три человека", - отмечает Камышова.На такой выбор влияют и прямые меры поддержки русского языка со стороны органов власти. Например, в Узбекистане принята программа финансового поощрения учителей, которые подтвердили знания русского языка на уровне С1 (почти носитель языка). "Если узбекский учитель сдает русский на С1, он сразу получает заметное финансовое поощрение", - уточняет собеседница."Согласно данным национально-статистических служб, число школьных учителей русского языка и литературы [в постсоветских странах]- 83,3 тысячи человек. Наибольшая доля учителей-русистов работает в Южной Осетии, ЛНР, Армении, Абхазии, и наименьшее - в Латвии, Грузии, Туркменистане и на Украине. Самое крупное число школьных русистов в Узбекистане - 28,1 тысячи человек, подавляющее большинство работает в смешанных школах. О чем говорят эти сухие цифры? Что русистов на постсоветском пространстве катастрофически не хватает", - считает Светлана Камышова.Путей решения этой проблемы много. Один из них, как говорит собеседница, уже несколько лет хорошо показывает себя в Таджикистане, где работают российские учителя. Преподают не только язык, но и другие предметы на русском языке - биологию, химию, физику и другое."Только экспортом специалистов проблему не решить, надо готовить кадры на местах", - подчеркивает собеседница.В профучилищах с русским беда, а вузы идут в ногу со временмВажный момент - удельный вес русского языка в учреждениях среднего профессионального образования. За 30 лет обучение на русском языке в этом сегменте сократилось вдвое, говорит Камышова."Лидеры по преподаванию на русском – Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР, а также Беларусь (100%). По абсолютной численности чуть ли не 200 тысяч человек на русском учатся в Казахстане, 109,3 тысячи в Беларуси, 49,5 тысяч в Кыргызстане. Именно в этих трех странах сосредоточено 4/5 обучающихся в профтехучилищах на русском языке", - рассказала собеседница.При этой русский фактически не используется в системе среднего специального образования в Азербайджане, Армении, Грузии, Туркменистане, Литве и Латвии. Почти прекращена подготовка специалистов в государственных профессиональных училищах и колледжах на территории Украины. Составители индекса насчитали там всего 347 человек, обучающихся на русском. При этом в частных профучилищах на русском по-прежнему учат."В системе высшего образования за 30 лет число студентов, обучающихся на русском, сократилось вдвое. На русском больше всего студентов в Абхазии, ДНР, ЛНР, Южной Осетии, Беларуси, Кыргызстане. Довольно большой сектор в вузах Казахстана. И русский практически не используется в вузах Туркменистана, в очень ограниченных масштабах - в вузах Армении, Узбекистана, Эстонии, Литвы и Грузии", - отмечает Камышова.Но при этом ощутимее всего высшее образование на русском языке сократилось на Украине - на 600 тысяч человек. Почти на 100 тысяч в Казахстане, на 45 тысяч - в Латвии, на 42 тысячи – в Туркменистане, на 40 тысяч – в Эстонии, на 37 тысяч - в Армении, на 34 тысячи – в Азербайджане, на 30 тысяч – в Грузии."В то же время есть и позитивные примеры – в Беларуси студентов, обучающихся на русском языке, стало на 45 тысяч больше, в Таджикистане – на 12 тысяч, в Кыргызстане - на 10 тысяч. Полностью перешли на русский язык обучения в вузах Абхазии и Южной Осетии", - говорит Светлана Камышова.Она отмечает, что есть прямая связь между тем, сколько человек учится в средней школе на русском языке и сколько затем продолжает обучаться на русском в вузах. Эти студенты выбирают медицину, юриспруденцию, лингвистику, технические науки.Интерес к русскому языку есть даже в ЛитвеЧтобы разобраться в том, как используется русский язык в государственно-общественной сфере, составители индекса изучили, как именно называется его статус, закреплен ли он в конституции и есть ли на официальных страницах органов власти страницы на русском.Как рассказала Светлана Камышова, в сравнении с первым индексом двухгодичной давности революционных изменений они не обнаружили. Русский язык, помимо России, является государственным в Беларуси наряду с белорусским, а также в республиках Южная Осетия, ДНР и ЛНР. В Абхазии, Казахстане, Кыргызстане и самопровозглашенной Приднестровской молдавской республике он считается официальным. В Таджикистане (отдельно упомянут в Конституции, но без юридического закрепления), Молдавии, на Украине (на практике превращается в язык нацменьшинства, в системе образования – в иностранный) является официальным. А вот никак не упоминается в Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Грузии, Армении и странах Балтии."Но при этом все конференции на постсоветском пространстве в любой отрасли науки, экономики, медицины, лингвистики, городском хозяйстве проводятся именно на русском языке. Он сохранил за собой статус языка межнационального общения", - отметила Светлана Камышова.Проанализировал официальные сайты законодательно-исполнительной власти, составители индекса были удивлены. К примеру, "такие особые страны, как Эстония и Латвия, несмотря на все декларации и определенные позиции по отношению к русскому языку, имеют русскоязычные версии официальных государственных порталов, страниц государственных услуг"."Правительства этих стран говорят с народом на русском языке", - подчеркнула кандидат филологических наук.Она рассказала о личных наблюдениях. В 2019 году целую неделю находилась в командировке в Литве – вела лекции, объездила множество городов от Вильнюса до Друскининкая и была поражена огромному интересу учителей русского языка к приезду. "Некоторые учителя приезжали в несколько городов, только чтобы иметь возможность пообщаться. И это были именно литовцы. Они хотели общаться, изучать русский", - вспоминает Светлана Камышова.А в Эстонии, по ее словам, есть очень сильные коллеги, "они пишут прекрасные учебники русского языка, по которым можно учиться не только в Эстонии, но и в других странах".

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2022

Алексей Стефанов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/688/43/6884324_0:0:150:150_100x100_80_0_0_79210e3756c280d269aa743f3a41f928.jpg

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русский язык, ссср