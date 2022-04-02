https://uz.sputniknews.ru/20220402/samomu-starshemu-sotrudniku-tashkentskogo-zooparka-ispolnilos-88-let--foto-23728777.html

Самому старшему сотруднику Ташкентского зоопарка исполнилось 88 лет — фото

Самому старшему сотруднику Ташкентского зоопарка исполнилось 88 лет — фото

Заслуги самого старшего сотрудника зоопарка были отмечены государством. В 2017 году Владимир Голованов был награжден орденом "Дустлик" ("Дружба").

2022-04-02T13:59+0500

2022-04-02T13:59+0500

2022-04-02T13:59+0500

общество

ташкентский зоопарк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/02/23728931_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c64a0b2a4c5928aef4a4dd42e0d39b92.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Ташкентском зоопарке отмечают день рождения самого старшего сотрудника — Владимира Голованова. Ему исполнилось 88 лет. Он возглавляет научно-просветительский отдел, а в самом зоопарке работает уже более 15 лет.Коллеги отметили, что Голованов всегда "бодрый, вечно молодой, веселый и добрый".Он "является неотъемлемой частью команды, который всегда подбодрит, расскажет веселую историю и рассмешит", говорится в поздравительном сообщении зоопарка. Заслуги Голованова отметили в том числе власти Узбекистана. В 2017 году он был награжден орденом "Дустлик" ("Дружба").

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкентский зоопарк