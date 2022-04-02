https://uz.sputniknews.ru/20220402/samomu-starshemu-sotrudniku-tashkentskogo-zooparka-ispolnilos-88-let--foto-23728777.html
Самому старшему сотруднику Ташкентского зоопарка исполнилось 88 лет — фото
Самому старшему сотруднику Ташкентского зоопарка исполнилось 88 лет — фото
Заслуги самого старшего сотрудника зоопарка были отмечены государством. В 2017 году Владимир Голованов был награжден орденом "Дустлик" ("Дружба").
2022-04-02T13:59+0500
2022-04-02T13:59+0500
2022-04-02T13:59+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Ташкентском зоопарке отмечают день рождения самого старшего сотрудника — Владимира Голованова. Ему исполнилось 88 лет. Он возглавляет научно-просветительский отдел, а в самом зоопарке работает уже более 15 лет.Коллеги отметили, что Голованов всегда "бодрый, вечно молодой, веселый и добрый".Он "является неотъемлемой частью команды, который всегда подбодрит, расскажет веселую историю и рассмешит", говорится в поздравительном сообщении зоопарка. Заслуги Голованова отметили в том числе власти Узбекистана. В 2017 году он был награжден орденом "Дустлик" ("Дружба").
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентский зоопарк
Самому старшему сотруднику Ташкентского зоопарка исполнилось 88 лет — фото
Его заслуги были отмечены государством. В 2017 году Владимир Голованов был награжден орденом "Дустлик" ("Дружба").
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Ташкентском зоопарке отмечают день рождения самого старшего сотрудника — Владимира Голованова.
Он возглавляет научно-просветительский отдел, а в самом зоопарке работает уже более 15 лет.
Коллеги отметили
, что Голованов всегда "бодрый, вечно молодой, веселый и добрый".
Он "является неотъемлемой частью команды, который всегда подбодрит, расскажет веселую историю и рассмешит", говорится в поздравительном сообщении зоопарка.
Заслуги Голованова отметили в том числе власти Узбекистана. В 2017 году он был награжден орденом "Дустлик" ("Дружба").