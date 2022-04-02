https://uz.sputniknews.ru/20220402/vrach-obyasnil-nujno-li-zastavlyat-sebya-est-vo-vremya-bolezni-23720532.html

Врач объяснил, нужно ли заставлять себя есть во время болезни

Врач объяснил, нужно ли заставлять себя есть во время болезни

Врач Игнатикова: пациенты с COVID-19 часто жалуются на отсутствие интереса к пище

2022-04-02T09:00+0500

2022-04-02T09:00+0500

2022-04-02T09:00+0500

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Пациенты с COVID-19, в том числе вызванным омикрон-штаммом коронавируса, часто жалуются на отсутствие интереса к пище. Как связаны заболевание и потеря аппетита, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.При любом инфекционном заболевании, протекающем с повышением температуры тела, у человека может пропадать интерес к еде, отметила она. В данном случае на аппетит влияют не какие-то особые свойства штамма коронавируса "омикрон", а общее состояние организма, считает врач."Если есть инфекция, и она протекает со всеми симптомами — с повышением температуры тела, с интоксикацией организма, с ломотой, с поражением органов — конечно, аппетита не будет, потому что организм борется с инфекцией", — пояснила Игнатикова.В то же время для борьбы с болезнью требуются большие затраты энергии, продолжила она."Воспаление — это тяжелое для организма состояние, которое требует большой затраты энергии и различных питательных веществ, иначе организм будет хуже справляться с инфекцией", — сказала врач.По ее словам, в те периоды, когда пациент чувствует себя немного лучше, ему необходимо принимать пищу, даже если нет аппетита."Это могут быть небольшие порции легкого питания: бульон, молочные напитки, которые легко усваиваются, куриное яйцо, паровые омлеты. Что-то максимально легкое и питательное", — уточнила Игнатикова.Кроме того, организм, сопротивляющийся инфекции, нуждается в большом количестве воды, добавила врач. Если больной будет употреблять много жидкости, это поможет ему избавиться от токсинов и снизить температуру тела.Если снижение аппетита сопровождается некоторыми другими симптомами, такими как снижение веса, горечь во рту, боли в животе, оно может быть связано не с вирусной инфекцией, а с заболеванием нервной системы или желудочно-кишечного тракта, предупредила Игнатикова."На фоне отсутствия аппетита могут быть такие симптомы, как горечь во рту, боли в животе, изжога, отрыжка, вздутие живота, непреднамеренное снижение веса. Это все требует обращения к врачу", — подчеркнула она.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

врач, болезнь, еда