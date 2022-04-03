https://uz.sputniknews.ru/20220403/chto-budet-s-tsenami-na-saxar-i-drugie-produkty-v-uzbekistane-23709799.html

Что будет с ценами на сахар и другие продукты в Узбекистане

Что будет с ценами на сахар и другие продукты в Узбекистане

Хватит ли населению Узбекистана стратегически важных продуктов? Каковы их запасы на год и что будет с ценами на сахар, масло и муку? На эти вопросы ответили в Министерстве сельского хозяйства и Антимонопольном комитете.

2022-04-03T10:10+0500

2022-04-03T10:10+0500

2022-04-03T10:28+0500

общество

сахар

антимонопольный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В середине марта в Узбекистане возник ажиотаж на социально значимые продукты. Спекулянты и перекупщики увеличили цены на сахар, масло и муку, и создали искусственный дефицит. Его поддержали и сами жители республики. Он бросились скупать продукты мешками.В итоге стоимость продуктов во многих торговых точках взлетела почти в 2 раза. Через несколько дней ситуация выровнялась, но у людей все еще остаются опасения, не вырастут ли цены на продукты, не будет ли дефицита, способно ли государство полностью обеспечить население продовольствием.Почему возникла паника?Как пояснил корреспонденту Sputnik начальник управления по контролю за ценами лицензированных сырьевых и товарных бирж Назрулла Артыков, беспокойство среди населения появилось после сообщений в СМИ о том, что Россия и Украина ввели запрет на экспорт сахара.Ситуацией мгновенно воспользовались перекупщики и спекулянты, искусственно поднявшие цену на продукты. Это заставило людей массово сметать с прилавков сладкий товар, в страхе, что цены будут расти и в дальнейшем."Почти 35 миллионов населения сейчас покупает 1, 060 тонн сахара в день. Антимонопольный комитет поручил предприятиям, заводам и биржам обеспечить объем не менее 2 000 тонн, чтобы не было дефицита", - сказал Артыков.Он также добавил, что мировая ситуация никак не скажется на импорте сахара в Узбекистан.По его словам, Антимонопольный комитет внимательно следит за изменением цен на рынках. Ведомство ввело льготы для оптовиков, которые реализуют сахар и подсолнечное масло. Против недобросовестных предпринимателей, которые завысили цены на продукты, будут приняты законные меры.Продуктов хватит всемГраждан Узбекистана, которые переживают, хватит ли населению продовольствия, успокоили представители Министерства сельского хозяйства. Как заявили в ведомстве, в 2022 году Узбекистан планирует произвести 600 тысяч тонн сахара. Бесперебойно работают отечественные заводы "Ангрен шакар" и ООО "Хорезм шакар", которые обеспечивают республику сахаром.Эти предприятия реализовали на товарной бирже не менее 30 000 тонн сахара в месяц в 2021 году и январе-феврале 2022 года.Минсельхоз также рассказал, что в этом году по всей стране 1 млн 27 тыс. га земель было засеяно пшеницей. В планах – собрать летом 7 млн ​​679 тыс. тонн урожая.В резерве на региональных предприятиях АО "Уздонмахсулот" еще с прошлого года находится 2 млн 533 тыс. тонн, еще 4 млн 123 тыс. тонн осталось в распоряжении фермеров и населения.По прогнозам Министерства сельского хозяйства, населению Узбекистана хватит муки и подсолнечного масла минимум на полгода, а сахара – на 1 год.Стоит добавить, 31 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности, развития регионов и отраслей, повышения благосостояния населения. Среди прочего была затронута тема ажиотажа вокруг сахара.Глава Узбекистана поручил хокимам областей, городов и районов ежедневно изучать цены на продукты питания, особенно на муку, сахар и масло, и принимать меры на местах для стабилизации ситуации.Президент подчеркнул, что снижение цен является большим благом в священный месяц Рамадан.

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сахар, антимонопольный комитет узбекистана