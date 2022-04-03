https://uz.sputniknews.ru/20220403/evropa-otmenyaet-bukvu-z-23747120.html

Европа отменяет букву Z

Европа отменяет букву Z

У идущих европейским шляхом европейских шляхтичей давно уже вызывают крайнее негодование знаки новой, неприятной для них России. Вспомним георгиевскую ленточку или шествие "Бессмертного полка".

2022-04-03T21:30+0500

2022-04-03T21:30+0500

2022-04-03T21:30+0500

колумнисты

европа

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Тем больший скрежет зубовный породила латинская литера Z, ставшая знаком нынешней украинской кампании.Сам изначальный выбор этой литеры для маркировки российской военной техники, участвующей в кампании, довольно нейтрален и чисто технологичен. Апологеты, правда, задним числом придумали нечто насчет глубокого смысла старославянской буквы "земля", графически восходящей к греческой "дзете" — как и латинское Z. Однако все гораздо проще и без всякой национальной мистики. Литеру, состоящую из двух горизонтальных черточек сверху и снизу, соединенных черточкой диагональной, очень легко рисовать — всего три прямых движения кисти или аэрозоля с краской. А равно наносить знак Z с помощью белой клейкой ленты. При этом литера не ассоциируется ни с какими неприличными словами. То есть выбор во всех отношениях удачен.Кроме, может быть, неудачной наследственности, поскольку буква Z имеет зубчатую историю. За 23 века до украинского министра Кулебы, обратившегося к мировому сообществу: "Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z", этот же символ подверг упразднению римский цензор Аппий Клавдий. Не ограничиваясь строительством первого римского водопровода и мощеной дороги своего имени (примерно как метрополитен имени Л. М. Кагановича) от Рима до Капуи, в 312 году до Рождества Христова цензор исключил из латинского алфавита букву Z.Правда, если сегодня у Аппия Кулебы резоны политические, то его предшественник Аппий Клавдий был движим соображениями чисто лингвистическими. При эволюции латинского языка имел место так называемый ротацизм: S, находящееся между гласными, озвончалось и переходило в Z, а затем с ходом времени — в R. В IV веке до Рождества Христова по традиции писалось Z, а произносилось уже R, и Аппий Клавдий решил: "Мы это дело поломаем!"Впрочем, через два века, когда "Греция, взятая в плен, победителей диких пленила", латинский язык наводнился грецизмами (как нынче американизмами), и для их написания были введены буквы Y и Z. Такая настырная литера.Запад — Украине: доктор сказал "в морг" — значит, в морг >>>Но сегодня дело цензора Аппия вновь живо. Призыв цензора Кулебы был услышан. О наказаниях за букву Z ожидаемо заговорили прибалты, которых всегда влечет всякая антирусская инициатива, собирается ввести преследование и МВД Чехии. В последние годы нация Швейков чудесно преобразилась в нацию Коньков-Горбунков.Но если с наших бывших социалистических братьев невелик спрос — "Кто палку взял, тот мой капрал", то немцы, которые, согласно многодесятилетней пропаганде, после 1945 года чудесно преобразились в демократическом и либеральном духе, тоже демонстрируют некоторые странности этого преображения. Бавария, Берлин, Нижняя Саксония и Северный Рейн — Вестфалия намерены ввести запрет на публичную демонстрацию крамольной буквы. Нарушителю будет грозить денежный штраф, а в случае рецидива — лишение свободы сроком до трех лет. Как указала берлинская сенаторка (глава департамента) по внутренним делам и цифровизации фрау Шпрангер, коль скоро в контексте военной операции России на Украине используется белая буква Z, ношение или демонстрация этого символа означает поддержку действий российской армии: "Это уголовно наказуемо, и здесь мы немедленно вмешаемся".В случае с немцами это особенно интересно, поскольку крамольные буквы уже использовались против Германии во Второй мировой войне. Летом 1941 года руководство иновещания Би-би-си стало использовать букву V, ассоциированную с английской victory и французской victoire, как символ европейского Сопротивления. Радиослушателям предлагалось "демонстрировать свою поддержку союзным войскам, изображая букву V везде где можно" (кстати, и сегодня буква V наряду с Z также является символом крамолы, поскольку злейшая российская военщина и ее рисует на бронетехнике). Тогда,19 июля, премьер Черчилль предстал на публике, растопырив указательный и средний пальцы в виде буквы V, фотография стала знаменитой, и дело пошло. Различная V-бижутерия, вроде заколок для галстука, и талантливая находка — азбука Морзе, где V передается как "три точки, тире". В оккупированном Париже зрители в театрах аплодировали в этом ритме. Фига в кармане была выдающейся.Немцы, понятное дело, бесились, но до нынешних начинаний демократической Европы дело у них не доходило. Третий рейх был жесток и преступен, он совершал страшные злодейства, однако нынешним европейским идиотизмом он все же не страдал.Тогда как теперешняя алфавитная цензура есть уже крайнее размягчение мозга. А равно его украинизация.Читайте также: Что Россия должна сделать с Украиной

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