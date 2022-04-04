https://uz.sputniknews.ru/20220404/aleksandr-vuchich-oderjal-pobedu-na-vyborax-prezidenta-serbii-23749203.html

Александр Вучич одержал победу на выборах президента Сербии

Александр Вучич одержал победу на выборах президента Сербии

Явка на выборы в стране превысила 58% населения.

2022-04-04T09:00+0500

2022-04-04T09:00+0500

2022-04-04T09:15+0500

в мире

сербия

президент

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ТАШКЕНТ, 4 апр– Sputnik. Александр Вучич остается на посту президента Сербии. Политик объявил о своей победе на очередных выборах, прошедших 3 апреля. По данным сербского ЦИК, Вучич набрал 71,98% голосов, передает РИА Новости.По всей стране для голосования было открыто более 8 тысяч избирательных участков. Явка на выборах превысила 58%."Я стал первым, кому удалось "дважды победить в первом круге"", - подчеркнул Александр Вучич во время выступления в штабе Сербской прогрессивной партии.Сербия настроена на дружеские и партнерские отношения с Россией, сообщил Вучич."Никто в Сербии не исключит Достоевского и Чайковского", - отметил он.Кроме президентских выборов, в Сербии также прошли досрочные выборы в парламент и органы местного самоуправления. Ранее Вучич прогнозировал, что возглавляемая им Сербская прогрессивная партия в новом составе парламента имеет все шансы получить 124 или 125 мандатов.

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сербия, президент