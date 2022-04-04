https://uz.sputniknews.ru/20220404/antirossiyskie-sanktsii-mogut-privesti-k-mirovomu-golodu-23751651.html

Антироссийские санкции могут привести к мировому голоду

Антироссийские санкции могут привести к мировому голоду

Западные страны должны осознать, что могут спровоцировать обострение проблемы мирового голода.

2022-04-04T11:20+0500

2022-04-04T11:20+0500

2022-04-04T11:20+0500

политика

санкции

голод

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Западные санкции могут привести к мировому голоду, сообщил РИА Новости директор Института Латинской Америки Российской академии наук Дмитрий Разумовский.Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию вместе приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, они являются важными "зернохранилищами" в мире. Сбои в цепочке поставок, вызванные конфликтом между этими странами, привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире."В Латинской Америке сегодня события на Украине обсуждают прежде всего с точки зрения угрозы продовольственного кризиса и даже голода, с которым столкнутся континент и все развивающиеся страны в ближайшие полгода. Страны Запада должны осознавать, что своими действиями способны спровоцировать обострение проблемы мирового голода, отрезав российских производителей от логистических маршрутов и схем финансирования, в том числе экспортеров удобрений и зерна, по которым наша страна давно является одним из мировых лидеров", — заявил Разумовский.По его словам многие регионы мира, включая, например, Бразилию, сильно пострадали от засухи и как следствие — от неурожая."Прогнозы для Бразилии, как и для всей Латинской Америки, по-настоящему пугающие — появление в ближайшее время десятков миллионов голодающих людей", — подчеркнул эксперт.Он не сомневается, что "если антироссийские санкции не отменят, то в дальнейшем негативные эффекты глобального продовольственного кризиса вслед за развивающимися странами в той или иной мере ощутят все государства".

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

санкции, голод