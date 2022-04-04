https://uz.sputniknews.ru/20220404/chto-pokajut-na-vystavke-innoprom-v-etom-godu--podrobnosti-23758884.html

Что покажут на выставке "ИННОПРОМ" в этом году – подробности

Что покажут на выставке "ИННОПРОМ" в этом году – подробности

Выставка "ИННОПРОМ" в этом году будет отличаться еще большей сегментацией.

2022-04-04T15:40+0500

2022-04-04T15:40+0500

2022-04-04T15:40+0500

экономика

"иннопром"

узбекистан

выставка

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Выставка "ИННОПРОМ" выйдет на еще более высокий уровень. Об этом 4 апреля заявил программный директор выставки Антон Атрашкин на конференции "Россия – Узбекистан: промышленный диалог".По словам Атрашкина, в рамках мероприятия Узбекистан посетит делегация из России, возглавит которую заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин. Также в составе делегации в Ташкент прибудут девелоперы и производители технологий строительства больших городов."Темами выставки станут машиностроение, цифровизация, и будет новое направление – комфортная городская среда", - рассказал Антон Атрашкин в ходе своего выступления.Выставка "ИННОПРОМ" в этом году будет отличаться еще большей сегментацией. Так, появится павильон с национальными экспозициями стран-участниц мероприятия. К слову, в выставке участвуют не только Россия и другие государства-члены ЕАЭС, но и ряд европейских стран, отметил Антон Атрашкин.Отдельной темой экспозиции станет межрегиональное сотрудничество Узбекистана и России.В заключительный день в рамках выставки состоятся лекции для узбекистанских студентов. В роли лекторов при этом выступят руководители российских промышленных компаний, уточнил Антон Атрашкин."Мы не просто приезжаем продавать. Мы хотим работать вместе, - заявил он и добавил, что для развития совместных проектов в будущем необходимо заранее готовить новое поколение. - Капитаны большого бизнеса расскажут не по книжкам, а, применяя опыт реальной жизни, как управляется и работает современное производство".Международная промышленная выставка пройдет в Ташкенте с 25 по 27 апреля текущего года. Организаторами являются Министерство промышленности и торговли России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Выставку в 2021 году посетили более 10 тыс. человек со всей Центральной Азии. На ИННОПРОМЕ в прошлом году было представлено 14 регионов Узбекистана, а также более 1000 узбекистанских компаний. Россию же представило более 300 компаний и 13 регионов.Во время проведения ИННОПРОМ-2021 было заключено 21 соглашение на сумму $ 128 млн.

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"иннопром", узбекистан, выставка