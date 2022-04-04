https://uz.sputniknews.ru/20220404/dietolog-nazval-luchshee-vremya-dlya-kislomolochnyx-produktov-23748196.html

Диетолог назвал лучшее время для кисломолочных продуктов

Диетолог назвал лучшее время для кисломолочных продуктов

О пользе кефира, йогурта и других кисломолочных продуктах известно всем. Но как и когда лучше всего их есть, чтобы польза для здоровья была максимальной? Об этом - в нашем материале.

2022-04-04T07:00+0500

2022-04-04T07:00+0500

2022-04-04T07:00+0500

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продукты

врач

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О правилах употребления кисломолочных продуктов, о их пользе и как ее максимально увеличить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.Входящие в состав кисломолочных продуктов белки, кальций и бифидобактерии несут пользу для организма абсолютно в любое время.По словам диетолога кисломолочные продукты следует употреблять не менее чем через полтора часа после еды.А для достижения оздоровительного эффекта натуральный прибиотик лучше употреблять на голодный желудок и не менее 2-х недель.Однако уточнил, что чрезмерность не принесет пользы.По его опыту, лучше всего приобретать кисломолочные продукты с содержанием жира около 2,5 процента.В отличие от молока, у кисломолочных продуктов есть большое преимущество — их белковые цепочки короче, поэтому легче и быстрее усваиваются. Употребление их в ночное время не приведет к нежелательным результатам.Читайте также: Можно ли замедлить старение и есть ли предел у жизни

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продукты, врач