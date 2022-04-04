https://uz.sputniknews.ru/20220404/dietolog-nazval-luchshee-vremya-dlya-kislomolochnyx-produktov-23748196.html
Диетолог назвал лучшее время для кисломолочных продуктов
Диетолог назвал лучшее время для кисломолочных продуктов
О пользе кефира, йогурта и других кисломолочных продуктах известно всем. Но как и когда лучше всего их есть, чтобы польза для здоровья была максимальной? Об этом - в нашем материале.
2022-04-04T07:00+0500
2022-04-04T07:00+0500
2022-04-04T07:00+0500
это интересно
продукты
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/922/08/9220834_0:290:3073:2018_1920x0_80_0_0_ce0aa332a4d9c3588f15ba88cdeb82d2.jpg
О правилах употребления кисломолочных продуктов, о их пользе и как ее максимально увеличить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.Входящие в состав кисломолочных продуктов белки, кальций и бифидобактерии несут пользу для организма абсолютно в любое время.По словам диетолога кисломолочные продукты следует употреблять не менее чем через полтора часа после еды.А для достижения оздоровительного эффекта натуральный прибиотик лучше употреблять на голодный желудок и не менее 2-х недель.Однако уточнил, что чрезмерность не принесет пользы.По его опыту, лучше всего приобретать кисломолочные продукты с содержанием жира около 2,5 процента.В отличие от молока, у кисломолочных продуктов есть большое преимущество — их белковые цепочки короче, поэтому легче и быстрее усваиваются. Употребление их в ночное время не приведет к нежелательным результатам.Читайте также: Можно ли замедлить старение и есть ли предел у жизни
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/922/08/9220834_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1eef94883079516b6e0b46506a8f9ff0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
продукты, врач
Диетолог назвал лучшее время для кисломолочных продуктов
О пользе кефира, йогурта и других кисломолочных продуктах известно всем. Но как и когда лучше всего их есть, чтобы польза для здоровья была максимальной? Об этом - в нашем материале.
О правилах употребления кисломолочных продуктов, о их пользе и как ее максимально увеличить, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
"Самая большая польза кисломолочных продуктов в том, что они являются поставщиками аминокислот, или белка, а это — строительные кирпичики для нашего тела", сказал диетолог.
Входящие в состав кисломолочных продуктов белки, кальций и бифидобактерии несут пользу для организма абсолютно в любое время.
По словам диетолога кисломолочные продукты следует употреблять не менее чем через полтора часа после еды.
А для достижения оздоровительного эффекта натуральный прибиотик лучше употреблять на голодный желудок и не менее 2-х недель.
Однако уточнил, что чрезмерность не принесет пользы.
"Если мы говорим, например, про кефир, рекомендация — в среднем один-два стакана в день, если говорим про творог — 100 граммов в день этого продукта, возможно, не каждый день", посоветовал Бобровский.
По его опыту, лучше всего приобретать кисломолочные продукты с содержанием жира около 2,5 процента.
В отличие от молока, у кисломолочных продуктов есть большое преимущество — их белковые цепочки короче, поэтому легче и быстрее усваиваются. Употребление их в ночное время не приведет к нежелательным результатам.