https://uz.sputniknews.ru/20220404/glavy-sng-podpishut-antikorruptsionnoe-soglashenie--podrobnosti-23761925.html

Главы СНГ подпишут Антикоррупционное соглашение – подробности

Главы СНГ подпишут Антикоррупционное соглашение – подробности

Инициатором разработки документа выступила Россия. Планируется, что соглашение представят на подпись уже в этом году.

2022-04-04T17:01+0500

2022-04-04T17:01+0500

2022-04-04T17:01+0500

политика

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23761442_334:0:3667:1875_1920x0_80_0_0_f4b873605b6005c007743f399853e0b9.jpg

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по вопросам в борьбе с коррупцией представят на подпись главам государств на президентском саммите Содружества. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на штаб-квартиру СНГ в Минске.Ожидается, что президентский саммит стран СНГ состоится в октябре текущего года в Казахстане.Инициатором разработки соглашения о сотрудничестве стран Содружества в борьбе с коррупцией выступила Россия. Осенью 2021 года в Минске прошло заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения.После того, как эксперты рассмотрели предложения и замечания к документу, проект соглашения был отправлен в страны для завершения согласования."Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции", - сообщили в Исполкоме СНГ.Ранее в Узбекистане создали Агентство по противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана.Новый орган напрямую подчиняется президенту и подотчетно обеим палатам Олий Мажлиса.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

снг