https://uz.sputniknews.ru/20220404/kak-pitatsya-v-ramadan---infografika-23767388.html

Как питаться в Рамадан - инфографика

Как питаться в Рамадан - инфографика

Общие рекомендации по питанию в месяц Рамадан - в нашей инфографике

2022-04-04T19:41+0500

2022-04-04T19:41+0500

2022-04-04T19:41+0500

инфографика

рамазан

пост

питание

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Рацион питания для месяца Рамадан следует подбирать для каждого постящегося в индивидуальном порядке, но существуют общие рекомендации.В период поста необходимо пить больше воды, есть фрукты и только после этого овощи, крупы, сухофрукты, рыбу и прочую пищу.Необходимо стараться сделать акцент на воду хотя бы за 30 минут до еды, чтобы непосредственно перед едой не разбавлять ею желудочный сок. После еды также желательно подождать очевидного чувства жажды (примерно через 40 минут после приема пищи), тем самым облегчив и ускорив пищеварение. В ночное время также следует восполнять водный баланс организма и выпивать до 2 литров чистой воды.Во время предрассветного приема пищи, сухура— предпочтение следует отдать тому, что дольше переваривается, например, крупам, орехам и белку (яйца, рыба или мясо).Акцент необходимо сделать на том, что содержит много клетчатки и белка. Клетчатка препятствует скорому появлению чувства голода, питает организм и чистит кишечник, который в свою очередь на 70% отвечает за нашу иммунную систему.Белок, в свою очередь, является строительным материалом для нашего тела, очень важным и необходимым. Однако не следует употреблять белки вперемешку с фруктами и запивать их большим количеством воды.Помимо этого, рекомендуются к употреблению "живые" кисломолочные продукты, например, простокваша, кефир или мацони - один стакан. Полезно смешать его с одним зубчиком чеснока, порезанного на средние, удобные для проглатывания кусочки. Если чеснок не жевать и излишне мелко не резать, запаха не будет. Пользы от такого напитка для человеческого организма будет крайне много.Кисломолочный продукт должен быть непременно с живыми бактериями. Он может стоить чуть дороже, но именно такой продукт отличается исключительной полезностью.Во время ифтара, вечернего приема пищи, лучше есть то, что быстро переваривается (фрукты и овощи), также следует выпивать натощак большое количество воды.Только через 40 минут после этого следует приступить к основному приему пищи. За это время можете спокойно помолиться, совершив молитву Магриб, и прочитать ду‘а.В течение вечернего приема пищи старайтесь делать акцент на фруктах, овощах, салатах из зелени, то есть на то, что также содержит большое количество клетчатки и легко переваривается.После еды также желательно подождать явного чувства жажды. Оно наступает примерно через 40 минут после приема пищи, тем самым вы облегчите и ускорите пищеварение.Между вечерним и утренним приемами пищи обязательно следует поспать. После предрассветного приема пищи также следует вздремнуть, тем более если вам затем необходимо идти на работу.Проснувшись, разгоните мнимую усталость и сонливость зарядкой и контрастным душем. Используйте гели и шампуни с приятным ароматом. В дни поста используйте парфюм. Приятные ароматы и запахи активизируют работу мозга, добавляют праздничности, воодушевления, настраивают на активный и продуктивный день.

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рамазан, пост, инфографика, питание