https://uz.sputniknews.ru/20220404/koshkin-chislo-jertv-ssha-vo-mnojestve-stran-ischislyaetsya-millionami-23770571.html

Кошкин: число жертв США во множестве стран исчисляется миллионами

Кошкин: число жертв США во множестве стран исчисляется миллионами

Почему США постоянно пытаются изменить поведение других стран и есть ли у них право на это? Почему число жертв американских военных операций по всему миру так велико – на эти и другие вопросы отвечает военный эксперт.

2022-04-04T22:00+0500

2022-04-04T22:00+0500

2022-04-04T22:00+0500

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сша

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эксперт

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Соединенные Штаты Америки развязали военные конфликты в десятках стран и регионов, уничтожая мирное население тысячами. Почему Запад ведет себя столь самоуверенно и в чем секрет успешных военных кампаний США в интервью "Sputnik на русском" рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.По мнению военного эксперта, количество жертв военных преступлений США по всему миру исчисляется миллионами, и точное число погибших установить крайне сложно.По его словам, это число может быть еще больше, поскольку США применяло не только разрешенное, но и запрещенное вооружение, в том числе бомбы с обедненным ураном, после чего пораженные радиацией люди продолжают умирать от онкологических заболеваний.Как мыслит американская политическая элита и понесут ли США ответственность за свои преступления? Какой будет война в 21 веке? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью.

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сша, жертвы, эксперт, видео