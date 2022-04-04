https://uz.sputniknews.ru/20220404/koshkin-chislo-jertv-ssha-vo-mnojestve-stran-ischislyaetsya-millionami-23770571.html
Кошкин: число жертв США во множестве стран исчисляется миллионами
Кошкин: число жертв США во множестве стран исчисляется миллионами
Почему США постоянно пытаются изменить поведение других стран и есть ли у них право на это? Почему число жертв американских военных операций по всему миру так велико – на эти и другие вопросы отвечает военный эксперт.
2022-04-04T22:00+0500
2022-04-04T22:00+0500
2022-04-04T22:00+0500
видео
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жертвы
эксперт
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Соединенные Штаты Америки развязали военные конфликты в десятках стран и регионов, уничтожая мирное население тысячами. Почему Запад ведет себя столь самоуверенно и в чем секрет успешных военных кампаний США в интервью "Sputnik на русском" рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.По мнению военного эксперта, количество жертв военных преступлений США по всему миру исчисляется миллионами, и точное число погибших установить крайне сложно.По его словам, это число может быть еще больше, поскольку США применяло не только разрешенное, но и запрещенное вооружение, в том числе бомбы с обедненным ураном, после чего пораженные радиацией люди продолжают умирать от онкологических заболеваний.Как мыслит американская политическая элита и понесут ли США ответственность за свои преступления? Какой будет война в 21 веке? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, жертвы, эксперт, видео
Кошкин: число жертв США во множестве стран исчисляется миллионами
Почему США постоянно пытаются изменить поведение других стран и есть ли у них право на это? Почему число жертв американских военных операций по всему миру так велико – на эти и другие вопросы отвечает военный эксперт.
Соединенные Штаты Америки развязали военные конфликты в десятках стран и регионов, уничтожая мирное население тысячами. Почему Запад ведет себя столь самоуверенно и в чем секрет успешных военных кампаний США в интервью "Sputnik на русском" рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.
По мнению военного эксперта, количество жертв военных преступлений США по всему миру исчисляется миллионами, и точное число погибших установить крайне сложно.
"Сам принцип ведения боевых действий – это разрушение городов… огневой контакт, как они называют, хотя на самом деле это огневое подавление всего живого. А после этого, после ковровых бомбардировок, они заходят в город, который практически неживой. Такой принцип, конечно же, приводит к колоссальным жертвам среди мирного населения… Что самое интересное, военнослужащие убивают мирных жителей, а потом в отчетах пишут "сопутствующие потери" в связи с тем, что они уничтожили или главаря, или террористическую группу", - объясняет эксперт.
По его словам, это число может быть еще больше, поскольку США применяло не только разрешенное, но и запрещенное вооружение, в том числе бомбы с обедненным ураном, после чего пораженные радиацией люди продолжают умирать от онкологических заболеваний.
Как мыслит американская политическая элита и понесут ли США ответственность за свои преступления? Какой будет война в 21 веке? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью
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