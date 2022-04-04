https://uz.sputniknews.ru/20220404/mvd-vnedrit-sistemu-e-patrul-23750395.html

МВД внедрит систему "Е-patrul"

МВД внедрит систему "Е-patrul"

Сотрудники органов внутренних дел больше не будут забирать граждан в ОВД для проведения досмотра.

2022-04-04T10:18+0500

2022-04-04T10:18+0500

2022-04-04T10:21+0500

общество

узбекистан

мвд

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. С первого января 2023 года правоохранители будут досматривать и проверять документы граждан на месте, не доставляя их в участок.Соответствующий проект МВД вынесло на общественное обсуждение.При этом в правоохранительных органах постепенно внедрят систему "Е-patrul", а вся информация будет проверяться на месте с использованием планшетов. Кроме того, сотрудники патрульно-постовой службы начнут работать с помощью бодикамер.Разработано также положение о порядке проведения электронной идентификации граждан и иных подозреваемых в совершении правонарушений.В октябре прошлого года правительство решило внедрить современные информационные технологии в работу органов внутренних дел.С первого марта 2022 года через Единый портал интерактивных государственных услуг иностранные граждане могут получить приглашение в Узбекистан, документы и справки для подтверждения гражданства Узбекистана за рубежом, справки о судимости (не судимости) и другие документы.Согласно новому правилу, при наличии у водителя ID-карты, инспекторы ДПС не будут требовать права нового образца, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), доверенность на управление автомобилем и страховой полис.

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узбекистан, мвд