https://uz.sputniknews.ru/20220404/navoiyskiy-gornyy-institut-prevratilsya-v-universitet-23749437.html

Навоийский горный институт превратился в университет

Навоийский горный институт превратился в университет

При университете образуют Научно-технологический промышленный парк "Навои" и Нукусский горный институт.

2022-04-04T09:19+0500

2022-04-04T09:19+0500

2022-04-04T09:22+0500

общество

институт

университет

навои

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Навоийский государственный горный институт теперь будет носить имя университета. Полное название учреждения после реорганизации звучит как "Навоийский государственный горно-технологический университет". Постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент Sputnik Узбекистан.Основными направлениями университета станут подготовка и переподготовка специалистов в сфере инженерии и технико-технологической сферы и формирование новых научных лабораторий для развития промышленности страны.Кроме этого, при университете образуют Научно-технологический промышленный парк "Навои" и Нукусский горный институт.Как сообщается в постановлении, в структуру учреждения передадут Карманинский и Газганский политехнические техникумы, а также Учкудукский и Зарафшанский промышленные техникумы.Управляющий совет университета возглавил Кувандик Санакулов, генеральный директор Акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат".Также университет запустит совместные образовательные программы с ведущими зарубежными вузами.Между тем, ведущим партнером Узбекистана в сфере образования является Россия. Власти Узбекистана активно поддерживают открытие филиалов российских вузов. Узбекистан лидирует в мире по числу филиалов российский высших учебных заведений в стране — сегодня в республике их насчитывается уже 14.

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институт, университет, навои