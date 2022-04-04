https://uz.sputniknews.ru/20220404/navoiyskiy-gornyy-institut-prevratilsya-v-universitet-23749437.html
Навоийский горный институт превратился в университет
Навоийский горный институт превратился в университет
При университете образуют Научно-технологический промышленный парк "Навои" и Нукусский горный институт.
2022-04-04T09:19+0500
2022-04-04T09:19+0500
2022-04-04T09:22+0500
общество
институт
университет
навои
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23749528_0:0:1567:881_1920x0_80_0_0_e3512ff2333e3c63dca230622afeec62.jpg
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Навоийский государственный горный институт теперь будет носить имя университета. Полное название учреждения после реорганизации звучит как "Навоийский государственный горно-технологический университет". Постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент Sputnik Узбекистан.Основными направлениями университета станут подготовка и переподготовка специалистов в сфере инженерии и технико-технологической сферы и формирование новых научных лабораторий для развития промышленности страны.Кроме этого, при университете образуют Научно-технологический промышленный парк "Навои" и Нукусский горный институт.Как сообщается в постановлении, в структуру учреждения передадут Карманинский и Газганский политехнические техникумы, а также Учкудукский и Зарафшанский промышленные техникумы.Управляющий совет университета возглавил Кувандик Санакулов, генеральный директор Акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат".Также университет запустит совместные образовательные программы с ведущими зарубежными вузами.Между тем, ведущим партнером Узбекистана в сфере образования является Россия. Власти Узбекистана активно поддерживают открытие филиалов российских вузов. Узбекистан лидирует в мире по числу филиалов российский высших учебных заведений в стране — сегодня в республике их насчитывается уже 14.
навои
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23749528_0:0:1551:1163_1920x0_80_0_0_35d6a3e3f73bba0f1bb5068ab503b975.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
институт, университет, навои
Навоийский горный институт превратился в университет
09:19 04.04.2022 (обновлено: 09:22 04.04.2022)
При университете образуют Научно-технологический промышленный парк "Навои" и Нукусский горный институт.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Навоийский государственный горный институт теперь будет носить имя университета. Полное название учреждения после реорганизации звучит как "Навоийский государственный горно-технологический университет". Постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент Sputnik Узбекистан.
Основными направлениями университета станут подготовка и переподготовка специалистов в сфере инженерии и технико-технологической сферы и формирование новых научных лабораторий для развития промышленности страны.
Кроме этого, при университете образуют Научно-технологический промышленный парк "Навои" и Нукусский горный институт.
Как сообщается в постановлении, в структуру учреждения передадут Карманинский и Газганский политехнические техникумы, а также Учкудукский и Зарафшанский промышленные техникумы.
Управляющий совет университета возглавил Кувандик Санакулов, генеральный директор Акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат".
Также университет запустит совместные образовательные программы с ведущими зарубежными вузами.
Между тем, ведущим партнером Узбекистана в сфере образования является Россия. Власти Узбекистана активно поддерживают открытие филиалов российских вузов. Узбекистан лидирует в мире по числу филиалов российский высших учебных заведений в стране — сегодня в республике их насчитывается уже 14.