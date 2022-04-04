https://uz.sputniknews.ru/20220404/nazvany-pesnya-pobeditel-i-luchshiy-novyy-ispolnitel-premii-gremmi-23749661.html
Названы песня-победитель и лучший новый исполнитель премии "Грэмми"
Названы песня-победитель и лучший новый исполнитель премии "Грэмми"
Андерсон Пак посвятил награду своей матери, которая умерла за несколько дней до его победы.
2022-04-04T09:35+0500
2022-04-04T09:35+0500
2022-04-04T09:36+0500
культура
победители
песня
премия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23749803_0:0:2553:1436_1920x0_80_0_0_e8d42a3e7a79ed2431161db3756662bf.jpg
ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. 64-я церемония вручения награды академии звукозаписи США состоялась в ночь на 4 апреля в Лас-Вегасе, передаёт РИА Новости.Оливия Родриго завоевала "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель", а композиция Leave the Door Open принесла дуэту Бруно Марса и Андерсона Пака Silk Sonic победу в номинации "Песня года".Андерсон Пак посвятил награду своей матери, которая умерла несколько дней назад.В категории "Песня года" прозвучали хиты Bad Habits Эда Ширана, A Beautiful Noise Бренди Карлайл (также певица представила песню Right On Time), Fight For You от H.E.R, а также песни Билли Айлиш, Doja Cat, Lil Nas X и Джастина Бибера.Ежегодная награда академии звукозаписи США "Грэмми" вручается в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкальной индустрии.Напомним, одним из победителей 63-ой церемонии "Грэмми" стал казахстанский диджей Иманбек Зейкенов за ремикс на песню Roses SAINt JHN.После успеха трека российская звукозаписывающая компания Effective Records и подписала с ним контракт, сообщает Sputnik Казахстан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23749803_284:0:2553:1702_1920x0_80_0_0_b365864120eaed9ca60ac35b35a83e6c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
победители, песня, премия
Названы песня-победитель и лучший новый исполнитель премии "Грэмми"
09:35 04.04.2022 (обновлено: 09:36 04.04.2022)
Андерсон Пак посвятил награду своей матери, которая умерла за несколько дней до его победы.
ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. 64-я церемония вручения награды академии звукозаписи США состоялась в ночь на 4 апреля в Лас-Вегасе, передаёт РИА Новости.
Оливия Родриго завоевала "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель", а композиция Leave the Door Open принесла дуэту Бруно Марса и Андерсона Пака Silk Sonic победу в номинации "Песня года".
Андерсон Пак посвятил награду своей матери, которая умерла несколько дней назад.
В категории "Песня года" прозвучали хиты Bad Habits Эда Ширана, A Beautiful Noise Бренди Карлайл (также певица представила песню Right On Time), Fight For You от H.E.R, а также песни Билли Айлиш, Doja Cat, Lil Nas X и Джастина Бибера.
Ежегодная награда академии звукозаписи США "Грэмми" вручается в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкальной индустрии.
Напомним, одним из победителей 63-ой церемонии "Грэмми" стал казахстанский диджей Иманбек Зейкенов за ремикс на песню Roses SAINt JHN.
После успеха трека российская звукозаписывающая компания Effective Records и подписала с ним контракт, сообщает Sputnik Казахстан.