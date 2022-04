https://uz.sputniknews.ru/20220404/nazvany-pesnya-pobeditel-i-luchshiy-novyy-ispolnitel-premii-gremmi-23749661.html

Названы песня-победитель и лучший новый исполнитель премии "Грэмми"

Андерсон Пак посвятил награду своей матери, которая умерла за несколько дней до его победы.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. 64-я церемония вручения награды академии звукозаписи США состоялась в ночь на 4 апреля в Лас-Вегасе, передаёт РИА Новости.Оливия Родриго завоевала "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель", а композиция Leave the Door Open принесла дуэту Бруно Марса и Андерсона Пака Silk Sonic победу в номинации "Песня года".Андерсон Пак посвятил награду своей матери, которая умерла несколько дней назад.В категории "Песня года" прозвучали хиты Bad Habits Эда Ширана, A Beautiful Noise Бренди Карлайл (также певица представила песню Right On Time), Fight For You от H.E.R, а также песни Билли Айлиш, Doja Cat, Lil Nas X и Джастина Бибера.Ежегодная награда академии звукозаписи США "Грэмми" вручается в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкальной индустрии.Напомним, одним из победителей 63-ой церемонии "Грэмми" стал казахстанский диджей Иманбек Зейкенов за ремикс на песню Roses SAINt JHN.После успеха трека российская звукозаписывающая компания Effective Records и подписала с ним контракт, сообщает Sputnik Казахстан.

