https://uz.sputniknews.ru/20220404/pribaltika-otkazyvaetsya-ot-rossiyskogo-gaza-ili-vse-taki-net-23765378.html

Прибалтика отказывается от российского газа или все-таки нет?

Прибалтика отказывается от российского газа или все-таки нет?

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ – для Sputnik

2022-04-04T18:41+0500

2022-04-04T18:41+0500

2022-04-04T18:41+0500

аналитика

газ

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. 3 апреля издание Jauns.lv, ссылаясь на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса, заявило, что природный газ из России перестал поступать в Латвию, Литву и Эстонию. Указанная компания занимается транспортировкой газа между прибалтийскими странами, а также управляет единственным крупным подземных хранилищем газа в Прибалтике – латвийским Инчукалнским ПХГ.Это сообщение пришло на фоне разговоров о возможном отказе европейских стран от поставок российского газа. Фактически с 1 апреля начинается период, когда за проданный газ "Газпром" рассчитывает получать оплату рублями.Сам срок оплаты, в соответствии с контрактами, разный, но в большинстве договоров расчет происходит в начале следующего месяца. Поэтому у европейских компаний есть время до мая, чтобы подготовиться и оформить все документы.Поставили на паузуВ целом условия для покупателей российского газа меняются не сильно: они должны открыть счет в "Газпромбанке" и перечислять свои евро или доллары (в зависимости от контракта) туда, а не как раньше, сразу на счет "Газпрома". "Газпромбанк" сам обменяет евро и доллары на рубли на валютной бирже и передаст полученные рубли "Газпрому". Т.е. как иностранные компании перечисляли евро российской компании, так и будут делать, даже самим на российскую валютную биржу ходить не надо, за тебя все сделает "Газпромбанк".Единственное, что нужно сделать – подписать допсоглашение о том, что теперь валютой расчетов за российский газ станет рубль. Но формула ценообразования останется прежней, поэтому в валютном выражении сколько газ стоил, столько и будет стоить после перехода на рублевые расчеты.Однако множество европейских политиков наперебой стали заявлять о невозможности работать по новой схеме, о том, что нельзя соглашаться на ультиматум Москвы и т.д. В этом контексте сообщение о том, что с 1 апреля прибалтийские страны перестали получать российский газ, выглядело началом процесса отказа европейцев менять существующую систему оплаты.Но все оказалось не так просто. Ни одна из коммерческих компаний в трех прибалтийских государствах не заявила о разрыве контракта с "Газпромом". Это показывает, что Латвия, Литва и Эстония взяли своеобразную паузу. С одной стороны, они официально не отказываются от дальнейшей закупки российского газа (не разорвали контракты), а с другой - на них активно давят США, которые хотят запустить волну газового эмбарго в Европе в отношении "Газпрома".Вашингтону крайне важно создать прецедент – чтобы сразу несколько стран отказались от перехода на рубль в расчетах за газ. Прибалтика в итоге пытается усидеть на двух стульях сразу: приостановили поставки, но ждут, как себя поведут более крупные игроки – Германия, Италия, Франция, Австрия и другие.Латвия ждетЭту версию подтверждает и тот факт, что латвийская газовая компания Latvijas Gāze 3 апреля фактически опровергла информацию об отказе от российского газа. Она отметила, что имеет действующий до 2030 г. контракт с "Газпром" и рассматривает вариант внесения в него изменений для расчета за поставки в рублях.Председатель правления Latvijas Gāze Айгарс Калвитис отметил, что нынешнее решение не закупать пока газ из России вызвано тем, что цены на текущий импорт этого энергоносителя сейчас высокие. А так как в Инчукалнском ПХГ остались запасы газа, закачанные туда по более низким ценам в 2021 года, то выгоднее использовать их. Таким образом, Латвия подтверждает, что не будет отказываться от российского газа, ведь отобрав запас из Инчукалнского ПХГ, а газа там для нее хватит примерно на месяц, нужно будет потом закачивать туда голубое топливо в еще большем объеме.Без российских поставок сделать это будет крайне сложно. А нынешняя пауза с закупками позволит Латвии дождаться окончания отопительного сезона в Европе. Предполагается, что спрос на газ после этого сократится, и цены хотя бы немного снизятся.Кроме того, есть явный расчет на то, что через месяц политическая напряженность также ослабнет, и такого давления на Латвию и другие страны с целью заставить отказаться от российского газа уже не будет.Эстония хитритУ Эстонии также есть свои хитрости, с помощью которых она сейчас может не покупать российский газ напрямую. В стране довольно диверсифицированная энергетическая система. В Эстонии еще с советских времен созданы энергетические объекты, работающие на горючих сланцах, которые добываются на собственных месторождениях.Кроме того, Эстония может покупать российский газ транзитом через Финляндию. Меду странами построен морской газопровод Balticconnector, который позволяет поставлять газ как в одну, так и в другую сторону в зависимости от рыночной конъюнктуры.Получается, что публичное прекращение покупок у "Газпрома" может привести к тому, что Эстония продолжит потребление российского газа, приобретая его через посредников в Финляндии. Это приведет к подорожанию энергии для эстонских потребителей, но в нынешней ситуации эстонское руководство вполне может согласиться заплатить за то, чтобы только ее не заставляли реально отказаться от потребления российского по происхождению газа.Литва бросается на амбразуруНаиболее решительно настроена Литва. У нее есть СПГ-терминал в Клайпеде, способный принимать 3,75 млрд куб. м. Обычно он загружен примерно наполовину: с 1 сентября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. он принял 1,73 млрд. куб. м. В 2019 и в 2020 годах "Газпром" поставлял в Литву по 0,9 млрд. куб. м. То есть Литва может полностью отказаться от российского трубопроводного газа.Однако в этом случае дефицит газа на европейском рынке возрастет еще больше, и СПГ подорожает еще сильнее. К тому же Литва в последние годы покупала СПГ в том числе и из российского Высоцка, так как он был наиболее выгодным по цене.Теперь же Вильнюс отказывается и от трубопроводного газа, и от СПГ из России. Интересно, что в официальном сообщении Минэнерго Литвы указано, что если газа из Клайпедского СПГ-терминала будет не хватать, то сырье будет закупаться из Латвии. А в Латвию оно, скорее всего, будет поступать, как мы уже выяснили, из России.Таким образом, никакого выступления единым фронтом против покупки российского газа в Прибалтике нет. Латвия фактически подтвердила, что продолжит покупки, но позже, Эстония предпочитает отмолчаться, но имеет возможность покупать российский газ через Финляндию, а Литва решила пожертвовать своей экономикой и увеличить закупки дорого СПГ.Стоит также отметить, что общий объем закупок газа прибалтийскими странами у России невелик.В 2020 г. Литва купила у "Газпрома" 0,9 млрд. куб. м., а если учитывать СПГ-поставки, то суммарный объем российского газа – около 1 млрд. куб. м.Латвия приобрела у "Газпрома" 1,6 млрд. куб. м., Эстония - 0,3 млрд. куб. м. Суммарно – около 2,9 млрд. куб. м.Учитывая, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу (без учета Турции) в 2021 г. составил около 150 млрд. куб. м., то даже полный отказ Прибалтики от покупки газа в России не сильно скажется на российской экономике и уж тем более не заставит изменить внешнюю политику.

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Игорь Юшков https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/817/39/8173986_221:0:762:541_100x100_80_0_0_a81dadf8ddf6ebc15099b18c482f77a0.jpg

Игорь Юшков https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/817/39/8173986_221:0:762:541_100x100_80_0_0_a81dadf8ddf6ebc15099b18c482f77a0.jpg

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газ