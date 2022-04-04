https://uz.sputniknews.ru/20220404/stali-izvestny-daty-provedeniya-festivalya-boysun-baxori-23752785.html

Стали известны даты проведения фестиваля "Бойсун бахори"

Стали известны даты проведения фестиваля "Бойсун бахори"

Организаторами "Байсунской весны" станут Министерство культуры Узбекистана и администрация Сурхандарьинской области.

2022-04-04T12:01+0500

2022-04-04T12:01+0500

2022-04-04T12:01+0500

культура

фестиваль

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23753205_0:179:3002:1868_1920x0_80_0_0_198e6ae4a82371c048624c7de8752c54.jpg

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Фестиваль "Бойсун бахори" ("Байсунская весна") пройдет 7-8 мая, сообщает Министерство культуры Узбекистана.Мероприятие состоится в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Ожидается, что в нем примут участие более 200 представителей фольклорных коллективов со всей страны.Также в рамках фестиваля пройдут соревнования по перетягиванию каната и борьбе, веломарафон и купкари.Ранее правительство Узбекистана определило регламент проведения фестиваля "Бойсун бахори". Фестиваль пройдет в следующих номинациях:Победители фестиваля будут награждены следующими денежными призами:Расходы, связанные с проведением фестиваля, формируются хокимиятом Сурхандарьинской области, Министерством культуры и утверждаются оргкомитетом в следующем порядке:В 2001 году ЮНЕСКО признало культуру Байсуна "Шедевром устного и нематериального культурного наследия". Первый фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" прошел в 2002-м. Несколько лет он проводился ежегодно, затем был приостановлен. В 2017 году его возродили.Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фестиваль, узбекистан