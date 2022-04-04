https://uz.sputniknews.ru/20220404/stali-izvestny-daty-provedeniya-festivalya-boysun-baxori-23752785.html
Стали известны даты проведения фестиваля "Бойсун бахори"
Стали известны даты проведения фестиваля "Бойсун бахори"
Организаторами "Байсунской весны" станут Министерство культуры Узбекистана и администрация Сурхандарьинской области.
2022-04-04T12:01+0500
2022-04-04T12:01+0500
2022-04-04T12:01+0500
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Фестиваль "Бойсун бахори" ("Байсунская весна") пройдет 7-8 мая, сообщает Министерство культуры Узбекистана.Мероприятие состоится в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Ожидается, что в нем примут участие более 200 представителей фольклорных коллективов со всей страны.Также в рамках фестиваля пройдут соревнования по перетягиванию каната и борьбе, веломарафон и купкари.Ранее правительство Узбекистана определило регламент проведения фестиваля "Бойсун бахори". Фестиваль пройдет в следующих номинациях:Победители фестиваля будут награждены следующими денежными призами:Расходы, связанные с проведением фестиваля, формируются хокимиятом Сурхандарьинской области, Министерством культуры и утверждаются оргкомитетом в следующем порядке:В 2001 году ЮНЕСКО признало культуру Байсуна "Шедевром устного и нематериального культурного наследия". Первый фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" прошел в 2002-м. Несколько лет он проводился ежегодно, затем был приостановлен. В 2017 году его возродили.Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.
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MIA „Rosiya Segodnya“
фестиваль, узбекистан
Стали известны даты проведения фестиваля "Бойсун бахори"
Организаторами "Байсунской весны" традиционно станут Министерство культуры Узбекистана и администрация Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Фестиваль "Бойсун бахори" ("Байсунская весна") пройдет 7-8 мая, сообщает Министерство культуры Узбекистана.
Мероприятие состоится в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Ожидается, что в нем примут участие более 200 представителей фольклорных коллективов со всей страны.
Также в рамках фестиваля пройдут соревнования по перетягиванию каната и борьбе, веломарафон и купкари.
Ранее правительство Узбекистана определило регламент проведения фестиваля "Бойсун бахори". Фестиваль пройдет в следующих номинациях:
"Народное творчество (колыбельная, улан, лапар, обрядовые песни и др.)";
"Национальные народные игры и представления".
Победители фестиваля будут награждены следующими денежными призами:
1-е место (в каждой номинации) — 3 500 долларов;
2-е место (в каждой номинации) — 2 500 долларов;
3-е место (в каждой номинации) — 1 500 долларов.
Расходы, связанные с проведением фестиваля, формируются хокимиятом Сурхандарьинской области, Министерством культуры и утверждаются оргкомитетом в следующем порядке:
30% — за счет средств, выделенных из республиканского бюджета Министерству культуры на проведение культурно-массовых мероприятий;
70% — за счет дополнительных источников местного бюджета Сурхандарьинской области, а также пожертвований физических и юридических лиц.
В 2001 году ЮНЕСКО признало культуру Байсуна "Шедевром устного и нематериального культурного наследия". Первый фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" прошел в 2002-м. Несколько лет он проводился ежегодно, затем был приостановлен. В 2017 году его возродили.
Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.