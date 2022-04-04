https://uz.sputniknews.ru/20220404/uzbekistan-zakupit-krupnuyu-partiyu-zerna-dlya-gosrezerva-23752219.html

Узбекистан закупит крупную партию зерна для госрезерва

Узбекистан закупит крупную партию зерна для госрезерва

Узбекистан в прошлом году импортировал из Казахстана 2,77 млн тонн зерна

2022-04-04T11:40+0500

2022-04-04T11:40+0500

2022-04-04T11:40+0500

экономика

узбекистан

зерно

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Узбекистан собирается купить до 600 тысяч тонн зерна на внешнем рынке для госрезерва, в том числе в апреле-июле в Казахстане 100 тысяч тонн пшеницы, следует из постановления правительства страны, обнародованного в понедельник."Одобрить предложение… импортировать из Республики Казахстан в апреле-июле 100 тыс. тонн пшеницы 3-го сорта (часть из этого объема - мука) по приемлемым ценам", — сообщается в документе, опубликованном на сайте национальной базы законодательства lex.uz.В соответствии с документом договор на поставку планируется подписать между комитетом по управлению государственными резервами при кабмине Узбекистана (Узкомгосрезерв) и Продовольственной контрактной корпорацией Казахстана, передает РИА Новости.Правительство также поручило профильным ведомствам "внести обоснованное предложение о необходимости ввоза еще 500 тыс. тонн зерновых в зависимости от ситуации на внутреннем и внешнем продовольственных рынках".По данным Узбекистанской товарно-сырьевой биржи, в январе-марте через 19 торговых площадок, организованных в зарубежных странах, импорт зерна в страну вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 276,7 тысяч тонн.Ранее министерство сельского хозяйства Узбекистана заявляло, что в стране не будет дефицита зерна, в том числе, из-за введенных ограничений на их поставки из России. По данным ведомства, в текущем году урожай пшеницы в Узбекистане ожидается на уровне 7,7 млн тонн, что на 1 млн тонн выше прошлогоднего. Кроме того, по итогам 2021 года основной импорт этой зерновой культуры в страну пришелся из Казахстана – 2,77 миллиона тонн (94% общих импортных поставок).Премьер-министр России Михаил Мишустин 15 марта подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа. Это решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

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узбекистан, зерно