https://uz.sputniknews.ru/20220404/v-afganistane-proizoshlo-zemletryasenie-23750238.html
В Афганистане произошло землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 4,7 баллов.
2022-04-04T10:03+0500
2022-04-04T10:03+0500
2022-04-04T10:03+0500
в мире
афганистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 4 апр– Sputnik. В Афганистане произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмического мониторинга.В ночь на 4 апреля в 03.58 по ташкентскому времени в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4.7 баллов, передает ведомство."Координаты землетрясения: 36,84 градусов северной широты; 70,73 градусов восточной долготы. Глубина - 192 км", - сообщили в пресс-службе.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 509 км в юго-восточном направлении.Несколькими днями ранее в соседнем Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, которое ощутили жители Ферганской долины.Тогда расстояние от эпицентра до Ташкента составило 315 километров в северо-восточном направлении.
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афганистан, землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 4,7 баллов.
ТАШКЕНТ, 4 апр– Sputnik. В Афганистане произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмического мониторинга.
В ночь на 4 апреля в 03.58 по ташкентскому времени в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4.7 баллов, передает ведомство.
"Координаты землетрясения: 36,84 градусов северной широты; 70,73 градусов восточной долготы. Глубина - 192 км", - сообщили в пресс-службе.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 509 км в юго-восточном направлении.
Несколькими днями ранее в соседнем Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, которое ощутили жители Ферганской долины.
Тогда расстояние от эпицентра до Ташкента составило 315 километров в северо-восточном направлении.