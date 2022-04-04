https://uz.sputniknews.ru/20220404/v-afganistane-proizoshlo-zemletryasenie-23750238.html

В Афганистане произошло землетрясение

В Афганистане произошло землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 4,7 баллов.

2022-04-04T10:03+0500

2022-04-04T10:03+0500

2022-04-04T10:03+0500

в мире

афганистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 4 апр– Sputnik. В Афганистане произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмического мониторинга.В ночь на 4 апреля в 03.58 по ташкентскому времени в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4.7 баллов, передает ведомство."Координаты землетрясения: 36,84 градусов северной широты; 70,73 градусов восточной долготы. Глубина - 192 км", - сообщили в пресс-службе.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 509 км в юго-восточном направлении.Несколькими днями ранее в соседнем Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, которое ощутили жители Ферганской долины.Тогда расстояние от эпицентра до Ташкента составило 315 километров в северо-восточном направлении.

афганистан

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афганистан, землетрясение