https://uz.sputniknews.ru/20220404/v-rossii-poyavilsya-analog-koka-koly-23753689.html
В России появился аналог кока-колы
В России появился аналог кока-колы
Напиток стали выпускать после того, как бренд Coca-Cola заявил, что приостанавливает деятельность в России.
2022-04-04T13:01+0500
2022-04-04T13:01+0500
2022-04-04T13:01+0500
россия
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coca-cola
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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Предприятие на Дальнем Востоке стало выпускать сильногазированный напиток со вкусом колы, передает РИА Новости.Напомним, в начале марта бренд Coca-Cola сообщил, что приостанавливает свою деятельность в России. Однако с российского рынка, очевидно, кола не исчезнет - местная группа компаний "Славда" объявила о запуске производства напитка "Cola Grink"."Новый вкус, ставший дополнением серии напитков Grink, будет представлен в магазинах уже на этой неделе", - цитирует пресс-службу производителя напитка РИА Новости.Новый напиток изготовлен на основе природной минеральной воды, при этом у него вкус классической колы, отмечают в компании. Доступные обьемы - 0,5 и 1,4 литра. Разливать газировку будут на российском заводе "Скит".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бренд, coca-cola
В России появился аналог кока-колы
Напиток стали выпускать после того, как бренд Coca-Cola заявил, что приостанавливает деятельность в России.
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Предприятие на Дальнем Востоке стало выпускать сильногазированный напиток со вкусом колы, передает РИА Новости.
Напомним, в начале марта бренд Coca-Cola сообщил, что приостанавливает свою деятельность в России. Однако с российского рынка, очевидно, кола не исчезнет - местная группа компаний "Славда" объявила о запуске производства напитка "Cola Grink".
"Новый вкус, ставший дополнением серии напитков Grink, будет представлен в магазинах уже на этой неделе", - цитирует пресс-службу производителя напитка РИА Новости.
Новый напиток изготовлен на основе природной минеральной воды, при этом у него вкус классической колы, отмечают в компании. Доступные обьемы - 0,5 и 1,4 литра. Разливать газировку будут на российском заводе "Скит".