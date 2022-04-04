https://uz.sputniknews.ru/20220404/v-sotssetyax-poyavilsya-feyk-o-perevode-studentov-iz-za-rubeja-bez-ekzamenov--foto-23755548.html

В соцсетях появился фейк о переводе студентов из-за рубежа без экзаменов — фото

В соцсетях появился фейк о переводе студентов из-за рубежа без экзаменов — фото

В социальных сетях распространяется фейковый приказ Минвуза.

2022-04-04T14:01+0500

2022-04-04T14:01+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. На днях в соцсетях появился фейковый приказ министерства о том, что студентам якобы разрешили переводиться в вузы Узбекистана без экзаменов из-за границы, а также не платить за обучение.В Министерстве Высшего и Среднего Специального Образования (Минвуз) опровергли эту информацию."В социальных сетях и мессенджере Телеграм распространяется информация о том, что якобы все студенты, обучающиеся в вузах соседних государств, могут без прохождения тестовых испытаний и оплаты контракта, в упрощенной форме перевестись в учебные заведения Узбекистана. Данная информация не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе Минвуза.Напомним, что перевод в вузы Узбекистана из-за границы осуществляется на основании решения Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения.Студен, который хочет перевестись, подает следующие документы:При этом, граждане Узбекистана, желающие перевестись, сдают специальное испытание (в форме теста или письменной работы, или профессионального (творческого) экзамена).Итоги специального испытания предоставляются Государственной комиссии, и студент переводится на обучение на платно-контрактной основе.Кроме того, не разрешается переводиться студентам-магистрантам зарубежных вузов в вузы Узбекистана.

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фейки, соцсети, студент, экзамены