https://uz.sputniknews.ru/20220404/v-sotssetyax-poyavilsya-feyk-o-perevode-studentov-iz-za-rubeja-bez-ekzamenov--foto-23755548.html
В соцсетях появился фейк о переводе студентов из-за рубежа без экзаменов — фото
В соцсетях появился фейк о переводе студентов из-за рубежа без экзаменов — фото
В социальных сетях распространяется фейковый приказ Минвуза.
2022-04-04T14:01+0500
2022-04-04T14:01+0500
2022-04-04T14:01+0500
общество
фейки
соцсети
студент
экзамены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23755285_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_2c9d9920471f64d9fe5ea04de63dba2a.jpg
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. На днях в соцсетях появился фейковый приказ министерства о том, что студентам якобы разрешили переводиться в вузы Узбекистана без экзаменов из-за границы, а также не платить за обучение.В Министерстве Высшего и Среднего Специального Образования (Минвуз) опровергли эту информацию."В социальных сетях и мессенджере Телеграм распространяется информация о том, что якобы все студенты, обучающиеся в вузах соседних государств, могут без прохождения тестовых испытаний и оплаты контракта, в упрощенной форме перевестись в учебные заведения Узбекистана. Данная информация не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе Минвуза.Напомним, что перевод в вузы Узбекистана из-за границы осуществляется на основании решения Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения.Студен, который хочет перевестись, подает следующие документы:При этом, граждане Узбекистана, желающие перевестись, сдают специальное испытание (в форме теста или письменной работы, или профессионального (творческого) экзамена).Итоги специального испытания предоставляются Государственной комиссии, и студент переводится на обучение на платно-контрактной основе.Кроме того, не разрешается переводиться студентам-магистрантам зарубежных вузов в вузы Узбекистана.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23755285_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_95c6a5bbd55235d109b3421df527aac5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фейки, соцсети, студент, экзамены
В соцсетях появился фейк о переводе студентов из-за рубежа без экзаменов — фото
В социальных сетях распространяется фейковый приказ Минвуза.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. На днях в соцсетях появился фейковый приказ министерства о том, что студентам якобы разрешили переводиться в вузы Узбекистана без экзаменов из-за границы, а также не платить за обучение.
В Министерстве Высшего и Среднего Специального Образования (Минвуз) опровергли
эту информацию.
"В социальных сетях и мессенджере Телеграм распространяется информация о том, что якобы все студенты, обучающиеся в вузах соседних государств, могут без прохождения тестовых испытаний и оплаты контракта, в упрощенной форме перевестись в учебные заведения Узбекистана. Данная информация не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе Минвуза.
Напомним, что перевод в вузы Узбекистана из-за границы осуществляется на основании решения Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения.
Студен, который хочет перевестись, подает следующие документы:
копию рейтинговой книжки или академической справки;
При этом, граждане Узбекистана, желающие перевестись, сдают специальное испытание (в форме теста или письменной работы, или профессионального (творческого) экзамена).
Итоги специального испытания предоставляются Государственной комиссии, и студент переводится на обучение на платно-контрактной основе.
Кроме того, не разрешается переводиться студентам-магистрантам зарубежных вузов в вузы Узбекистана.