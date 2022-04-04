В Узбекистан придет жара
О погоде в Узбекистане в эти дни читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Синоптики рассказали, что первая половина недели в Узбекистане ожидается жаркой.
В первой половине недели на территории республики будет стоять почти по-летнему сухая и теплая погода. Температура воздуха изо дня в день будет расти и к среде в дневные часы она повысится до 30-33 градусов, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.
В понедельник и вторник по северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
Во второй половине рабочей недели по республике будут наблюдаться облака верхнего и среднего ярусов, но по прежнему сохранится сухая погода, лишь по горным районам седьмого апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза. Дневная температура незначительно понизится до 23-28 градусов.