https://uz.sputniknews.ru/20220404/v-uzbekistan-pridet-jara-23753080.html

В Узбекистан придет жара

В Узбекистан придет жара

О погоде в Узбекистане в эти дни читайте в материале.

2022-04-04T12:21+0500

2022-04-04T12:21+0500

2022-04-04T12:21+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Синоптики рассказали, что первая половина недели в Узбекистане ожидается жаркой.В первой половине недели на территории республики будет стоять почти по-летнему сухая и теплая погода. Температура воздуха изо дня в день будет расти и к среде в дневные часы она повысится до 30-33 градусов, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.В понедельник и вторник по северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.Во второй половине рабочей недели по республике будут наблюдаться облака верхнего и среднего ярусов, но по прежнему сохранится сухая погода, лишь по горным районам седьмого апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза. Дневная температура незначительно понизится до 23-28 градусов.

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2022

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погода