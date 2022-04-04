https://uz.sputniknews.ru/20220404/v-uzbekistane-obnarujili-unikalnyy-tsvetok-23750054.html
В Узбекистане обнаружили уникальный цветок
В Узбекистане обнаружили уникальный цветок
Растение семейства лютиковых получило название "Ranunculus tojibaevii".
2022-04-04T09:47+0500
2022-04-04T09:47+0500
2022-04-04T09:47+0500
общество
цветы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ученые Института ботаники обнаружили новый вид растения семейства лютиковых в Сурхандарьинской области. Об этом заявили в Академии наук Узбекистана.Находка примечательна тем, что новый вид лютиковых в Узбекистане выявили впервые за 80 лет, отмечают в пресс-службе Академии. В последний раз новое растение семейства лютиковых в стране обнаружили еще в 1941 году - в ботанике оно известно под названием "Ranunculus vvedenskyi".
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цветы, узбекистан
В Узбекистане обнаружили уникальный цветок
Растение семейства лютиковых получило название "Ranunculus tojibaevii".
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ученые Института ботаники обнаружили новый вид растения семейства лютиковых в Сурхандарьинской области.
Об этом заявили
в Академии наук Узбекистана.
Находка примечательна тем, что новый вид лютиковых в Узбекистане выявили впервые за 80 лет, отмечают в пресс-службе Академии.
В последний раз новое растение семейства лютиковых в стране обнаружили еще в 1941 году - в ботанике оно известно под названием "Ranunculus vvedenskyi".