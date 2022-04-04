https://uz.sputniknews.ru/20220404/v-uzbekistane-obnarujili-unikalnyy-tsvetok-23750054.html

В Узбекистане обнаружили уникальный цветок

В Узбекистане обнаружили уникальный цветок

Растение семейства лютиковых получило название "Ranunculus tojibaevii".

2022-04-04T09:47+0500

2022-04-04T09:47+0500

2022-04-04T09:47+0500

общество

цветы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ученые Института ботаники обнаружили новый вид растения семейства лютиковых в Сурхандарьинской области. Об этом заявили в Академии наук Узбекистана.Находка примечательна тем, что новый вид лютиковых в Узбекистане выявили впервые за 80 лет, отмечают в пресс-службе Академии. В последний раз новое растение семейства лютиковых в стране обнаружили еще в 1941 году - в ботанике оно известно под названием "Ranunculus vvedenskyi".

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цветы, узбекистан