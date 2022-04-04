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В Узбекистане обнаружили уникальный цветок
В Узбекистане обнаружили уникальный цветок
Растение семейства лютиковых получило название "Ranunculus tojibaevii".
2022-04-04T09:47+0500
2022-04-04T09:47+0500
общество
цветы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ученые Института ботаники обнаружили новый вид растения семейства лютиковых в Сурхандарьинской области. Об этом заявили в Академии наук Узбекистана.Находка примечательна тем, что новый вид лютиковых в Узбекистане выявили впервые за 80 лет, отмечают в пресс-службе Академии. В последний раз новое растение семейства лютиковых в стране обнаружили еще в 1941 году - в ботанике оно известно под названием "Ranunculus vvedenskyi".
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цветы, узбекистан

В Узбекистане обнаружили уникальный цветок

09:47 04.04.2022
© REUTERS / Mike BlakeПосетитель фотографирует поле лютиков в Калифорнии
Посетитель фотографирует поле лютиков в Калифорнии - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Mike Blake
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Растение семейства лютиковых получило название "Ranunculus tojibaevii".
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ученые Института ботаники обнаружили новый вид растения семейства лютиковых в Сурхандарьинской области.
Об этом заявили в Академии наук Узбекистана.
Находка примечательна тем, что новый вид лютиковых в Узбекистане выявили впервые за 80 лет, отмечают в пресс-службе Академии.
В последний раз новое растение семейства лютиковых в стране обнаружили еще в 1941 году - в ботанике оно известно под названием "Ranunculus vvedenskyi".
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