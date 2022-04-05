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Что едят в разных странах во время Рамадана
Что едят в разных странах во время Рамадана
Для мусульман наступил священный месяц Рамадан. Тысячи верующих по всему миру держат пост от рассвета до заката. Какие блюда готовят для разговения в разных странах - в фотоподборке Sputnik.
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фото
священный месяц рамадан
еда
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фото, священный месяц рамадан, еда

Что едят в разных странах во время Рамадана

22:00 05.04.2022
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Для мусульман наступил священный месяц Рамадан. Тысячи верующих по всему миру держат пост от рассвета до заката. Какие блюда готовят для разговения в разных странах - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee

Работник кафе готовит пищу для разговения. Мумбаи, Индия.

Работник кафе готовит пищу для разговения. Мумбаи, Индия. - Sputnik Узбекистан
1/14
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee

Работник кафе готовит пищу для разговения. Мумбаи, Индия.

© AFP 2022 / Prakash Mathema

Приготовление хлеба "роти" в Катманду, Непал.

Приготовление хлеба &quot;роти&quot; в Катманду, Непал. - Sputnik Узбекистан
2/14
© AFP 2022 / Prakash Mathema

Приготовление хлеба "роти" в Катманду, Непал.

© AFP 2022 / Madaree Tohlala

Верующие покупают еду для разговения на уличном базаре в Таиланде.

Верующие покупают еду для разговения на уличном базаре в Таиланде. - Sputnik Узбекистан
3/14
© AFP 2022 / Madaree Tohlala

Верующие покупают еду для разговения на уличном базаре в Таиланде.

© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat

Традиционный арабский десерт кунафа. Кувейт.

Традиционный арабский десерт кунафа. Кувейт. - Sputnik Узбекистан
4/14
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat

Традиционный арабский десерт кунафа. Кувейт.

© AFP 2022 / Indranil Mukherjee

Работник кафе раскладывает порции еды для разговения. Мумбаи, Индия.

Работник кафе раскладывает порции еды для разговения. Мумбаи, Индия. - Sputnik Узбекистан
5/14
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee

Работник кафе раскладывает порции еды для разговения. Мумбаи, Индия.

© AFP 2022 / Munir uz Zaman

Верующие покупают фрукты, сладости и рис на уличном базаре в Дхакке, Бангладеш.

Верующие покупают фрукты, сладости и рис на уличном базаре в Дхакке, Бангладеш. - Sputnik Узбекистан
6/14
© AFP 2022 / Munir uz Zaman

Верующие покупают фрукты, сладости и рис на уличном базаре в Дхакке, Бангладеш.

© AFP 2022 / Devi Rahman

Женщины готовят тарелки с едой для бесплатной раздачи верующим в Индонезии.

Женщины готовят тарелки с едой для бесплатной раздачи верующим в Индонезии. - Sputnik Узбекистан
7/14
© AFP 2022 / Devi Rahman

Женщины готовят тарелки с едой для бесплатной раздачи верующим в Индонезии.

© AFP 2022 / Rizwan Tabassum

Приготовление пищи в Карачи, Пакистан.

Приготовление пищи в Карачи, Пакистан. - Sputnik Узбекистан
8/14
© AFP 2022 / Rizwan Tabassum

Приготовление пищи в Карачи, Пакистан.

© AFP 2022 / Said Khatib

Уличный базар в секторе Газа.

Уличный базар в секторе Газа. - Sputnik Узбекистан
9/14
© AFP 2022 / Said Khatib

Уличный базар в секторе Газа.

© AFP 2022 / Javed Tanveer

Продажа сладостей в первый день Рамадана в Кандагаре, Афганистан.

Продажа сладостей в первый день Рамадана в Кандагаре, Афганистан. - Sputnik Узбекистан
10/14
© AFP 2022 / Javed Tanveer

Продажа сладостей в первый день Рамадана в Кандагаре, Афганистан.

© AFP 2022 / Prakash Mathema

Приготовление еды для ифтара в Катманду, Непал.

Приготовление еды для ифтара в Катманду, Непал. - Sputnik Узбекистан
11/14
© AFP 2022 / Prakash Mathema

Приготовление еды для ифтара в Катманду, Непал.

© AP Photo / Fareed Khan

Волонтер готовит порции еды для бесплатной раздачи верующим в Карачи, Пакистан.

Волонтер готовит порции еды для бесплатной раздачи верующим в Карачи, Пакистан. - Sputnik Узбекистан
12/14
© AP Photo / Fareed Khan

Волонтер готовит порции еды для бесплатной раздачи верующим в Карачи, Пакистан.

© AFP 2022 / Hazem Bader

Приготовление бесплатного ужина для нуждающихся семей в Хевроне, Палестина.

Приготовление бесплатного ужина для нуждающихся семей в Хевроне, Палестина. - Sputnik Узбекистан
13/14
© AFP 2022 / Hazem Bader

Приготовление бесплатного ужина для нуждающихся семей в Хевроне, Палестина.

© AFP 2022 / Ye Aung Thu

Верующий перед накрытым столом для ифтара в мечети города Янгон, Мьянма.

Верующий перед накрытым столом для ифтара в мечети города Янгон, Мьянма. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Ye Aung Thu

Верующий перед накрытым столом для ифтара в мечети города Янгон, Мьянма.

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