https://uz.sputniknews.ru/20220405/23783732.html
Что едят в разных странах во время Рамадана
Что едят в разных странах во время Рамадана
Для мусульман наступил священный месяц Рамадан. Тысячи верующих по всему миру держат пост от рассвета до заката. Какие блюда готовят для разговения в разных странах - в фотоподборке Sputnik.
2022-04-05T22:00+0500
2022-04-05T22:00+0500
2022-04-05T22:00+0500
фото
священный месяц рамадан
еда
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фото, священный месяц рамадан, еда
Что едят в разных странах во время Рамадана
Для мусульман наступил священный месяц Рамадан. Тысячи верующих по всему миру держат пост от рассвета до заката. Какие блюда готовят для разговения в разных странах - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee
Работник кафе готовит пищу для разговения. Мумбаи, Индия.
Работник кафе готовит пищу для разговения. Мумбаи, Индия.
© AFP 2022 / Prakash Mathema
Приготовление хлеба "роти" в Катманду, Непал.
Приготовление хлеба "роти" в Катманду, Непал.
© AFP 2022 / Madaree Tohlala
Верующие покупают еду для разговения на уличном базаре в Таиланде.
Верующие покупают еду для разговения на уличном базаре в Таиланде.
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
Традиционный арабский десерт кунафа. Кувейт.
Традиционный арабский десерт кунафа. Кувейт.
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee
Работник кафе раскладывает порции еды для разговения. Мумбаи, Индия.
Работник кафе раскладывает порции еды для разговения. Мумбаи, Индия.
© AFP 2022 / Munir uz Zaman
Верующие покупают фрукты, сладости и рис на уличном базаре в Дхакке, Бангладеш.
Верующие покупают фрукты, сладости и рис на уличном базаре в Дхакке, Бангладеш.
© AFP 2022 / Devi Rahman
Женщины готовят тарелки с едой для бесплатной раздачи верующим в Индонезии.
Женщины готовят тарелки с едой для бесплатной раздачи верующим в Индонезии.
© AFP 2022 / Rizwan Tabassum
Приготовление пищи в Карачи, Пакистан.
Приготовление пищи в Карачи, Пакистан.
© AFP 2022 / Said Khatib
Уличный базар в секторе Газа.
Уличный базар в секторе Газа.
© AFP 2022 / Javed Tanveer
Продажа сладостей в первый день Рамадана в Кандагаре, Афганистан.
Продажа сладостей в первый день Рамадана в Кандагаре, Афганистан.
© AFP 2022 / Prakash Mathema
Приготовление еды для ифтара в Катманду, Непал.
Приготовление еды для ифтара в Катманду, Непал.
© AP Photo / Fareed Khan
Волонтер готовит порции еды для бесплатной раздачи верующим в Карачи, Пакистан.
Волонтер готовит порции еды для бесплатной раздачи верующим в Карачи, Пакистан.
© AFP 2022 / Hazem Bader
Приготовление бесплатного ужина для нуждающихся семей в Хевроне, Палестина.
Приготовление бесплатного ужина для нуждающихся семей в Хевроне, Палестина.
© AFP 2022 / Ye Aung Thu
Верующий перед накрытым столом для ифтара в мечети города Янгон, Мьянма.
Верующий перед накрытым столом для ифтара в мечети города Янгон, Мьянма.