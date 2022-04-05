Что едят в разных странах во время Рамадана

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Для мусульман наступил священный месяц Рамадан. Тысячи верующих по всему миру держат пост от рассвета до заката. Какие блюда готовят для разговения в разных странах - в фотоподборке Sputnik.