https://uz.sputniknews.ru/20220405/bucha-antirossiyskaya-provokatsiya-s-troynym-dnom-23792425.html

Буча: антироссийская провокация с тройным дном

Буча: антироссийская провокация с тройным дном

Обвинения в адрес России – "хорошо срежиссированное трагическое шоу".

2022-04-05T21:30+0500

2022-04-05T21:30+0500

2022-04-05T21:30+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

провокации

дмитрий песков

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Убийство мирных жителей в Киевской области украинской теробороной или нацгвардией – начало серии кровавых инсценировок в стиле югославской Сребреницы. Антироссийские провокации цинично организованы на Украине для интенсификации поставок западных вооружений и демонизации РФ. "Бучи" киевского режима выгодны Соединенным Штатам, которые под шумок стремятся укрепить экономическое и военное доминирование в Европе, протолкнуть НАТО дальше на восток.Постпред России в ООН Василий Небендзя сегодня заявил, что в Буче 3 апреля состоялась операция "под чужим флагом", и предоставил журналистам убедительные доказательства постановочной провокации киевского режима и его западных спонсоров.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 5 апреля отметил, что любые обвинения по ситуации в украинской Буче в адрес России – "хорошо срежиссированное трагическое шоу".Российские подразделения вышли из Бучи 30 марта, после объявления итогов очередного раунда переговоров (в Стамбуле). На следующий день, 31 марта бучинский мэр Анатолий Федорук опубликовал радостный видеосюжет об "освобождении" города. Трупов на улицах не было. Вероятно, сценарий провокации еще не созрел.Полк специального назначения "Сафари" украинской Нацгвардии зачистил Бучу от "подручных России" 2 апреля. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в тот же день разместил видео зачистки на ведомственном сайте. Об этом написали украинские СМИ, информацию вскоре удалили из сети, но скрин сайта остался. До 3 апреля никаких "зверств" или "убийств" в Буче не было, и убитые на дорогах не лежали.В зачистке Бучи 2 апреля участвовала также киевская тероборона – в сети появился соответствующий видеосюжет от Боцмана и Беленюка. Кто-то из них за кадром разрешил стрелять по мирным горожанам без синих повязок. Если сделать максимальную громкость, в конце ролика можно различить слова: "Пожалуйста, не убивайте. Не хочу!" и два звука выстрелов.Вероятно, местных жителей Бучи расстреляли 2 апреля, через три дня после выхода из российских военнослужащих из Киевской области. Убивали тех, кого считали "агентами оккупантов". Расстрелы мирных граждан – почерк бандеровцев.Что касается упомянутых синих повязок на рукаве, важно уточнить: российские военнослужащие в Буче носили белые. Местные жители тоже делали такие – для безопасного передвижения по улице. В дальнейшем на фото-видео все мертвые тела или живые люди, их изображающие – исключительно с белыми повязками. К примеру, на 37-й секунде еще одного известного видеосюжета Антона Геращенко от 4 апреля.Полагаю, мирные жители просто не успели сменить нарукавные повязки – не знали, что "свои" вернулись.Традиции бандеровцевПровокационная, преступная и бездарная инсценировка "Сребреницы в Буче" напомнила, что ВСУ, НГУ и тероборона весь март активно расстреливали друг друга в Киеве и других населенных пунктах Украины – вне зоны боевых действий с российскими войсками. Из-за паники и несогласованности только в одном бою с предполагаемой ДРГ противника в Василькове – 14 убитых.В аналогичном бою теробороны со спецназом в одной из райадминистраций Киева – несколько погибших и раненых с обеих сторон. Безрассудная раздача оружия (автоматов, пулеметов, гранатометов, ПЗРК) всем желающим дала результат: тероборона с перепугу уничтожила несколько групп украинского спецназа, "накрошили кучу народа" из 72-й бригады ВСУ.Ранее известный националист Сергей Бондарь сообщил о сбитых теробороной украинских вертолетах и беспилотниках. Расстрелять сотню безоружных мирных сограждан в пригороде Киева таким "специалистам было несложно. А дальше заработала антироссийская пропагандистская машина.Западные СМИ, не ожидая результатов хоть какой-нибудь экспертизы, как по команде вынесли антироссийский вердикт, а слушатели и зрители бездумно проглотили.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 апреля заявил о "военных преступлениях" и перспективах новых санкций против России. Соединенные Штаты подогревают "мировой протест", то есть истерику лимитрофов безответственными высказываниями первых лиц.Вашингтон поощряет отказ от российских энергоносителей и массовую высылку российских дипломатов из стран Запада. Становятся более вероятными резонансные антироссийские решения на саммите НАТО в Брюсселе 6 – 7 апреля.Белый дом пытается демонизировать российскую армию. Британия дважды использовала надуманные предлоги, чтобы не проводить по инициативе РФ экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче – слишком очевидная ложь киевского режима сразу подорвет необходимый США и НАТО антироссийский сюжет в информационно-политическом поле.На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул: "Запад попытается растворить правду о событиях в этом городе в демагогии о природе украинского кризиса. Россия будет настаивать на том, чтобы преступления украинских войск не остались без последствий".Западные "партнеры" не могут предъявить России на официальном уровне ничего конкретного. Созданный киевским режимом фейк разваливается на глазах. Турецкое издание Aydınlık сообщает: "Следы в Буче ведут в Киев", и отмечает, что пропаганда "русской резни" началась через четыре дня после ухода российских войск, а на трупах – свежая кровь.И все же подконтрольные американцам СМИ продолжают обвинять русских в "зверствах", не замечая настоящей украинской реальности – с пытками и расстрелами.Россия не отступит за УралИстория украинского фашизма продолжается. На Банковой – новый скандал из-за "утечки" в сеть зверской расправы над группой российских десантников, которые попали в засаду Киевской области, в ходе отвода российских войск 30 марта. Пленным связали руки, перерезали горло, добили из автомата, и все это сняли на телефон.По мнению украинских властей, дискредитация Киева заключается не в действиях головорезов, а именно в "визуализации контента", ведь Запад следит за соблюдением Женевской конвенции.Украинские телеграмм-каналы, сообщая о новых казнях пленных российских солдат, отмечают лишь отсутствие контроля Генштаба ВСУ, а ведь сюжет "может перекрыть информационно Бучу". Не анализируя всех последствий.Заметим, военные преступления "задокументированы" самими преступниками, имена их известны – боевик "Грузинского легиона" Теймураз Хизанишвили, киевлянин Алексей Антонюк и некий Алексей Куцирин. Судя по телефонам и адресам, никакие они не иностранцы, все проживают на территории Украины, двое – с семьями.Минобороны РФ установило, что 4 апреля в населенном пункте Мощун (в 23 километрах северо-западнее Киева) военнослужащие 72 главного центра психологических операций ВСУ провели очередную постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей – для публикации и распространения в западных СМИ.Сон разума рождает чудовищ – аналогичные проекты осуществляются в Сумах, Конотопе и других украинских городах.Первый лицедей и главный негодяй киевского режима лично поддерживает традицию времен Майдана – массовое применение и употребление наркотиков украинцами при выполнении важных для Запада задач. Анашу и амфетамины повсеместно употребляют на боевых позициях даже элитные, десантно-штурмовые подразделения ВСУ.Под "кайфом" нет ничего невозможного или запретного. И сегодняшние попытки украинских военнослужащих применить отравляющие вещества (химическое оружие) против мирного населения Донбасса вполне логичны для созданного Западом нацистского государства "берсерков". Марионеточный киевский режим яростно защищает интересы США, жертвуя мирным населением и будущим Украины.После этих сюжетов пафосная антироссийская демагогия Зеленского на заседании ООН тронет немногих. Даже в "североатлантической" Турции понимают: "Спецоперация России на Украине направлена на прорыв осады НАТО". Безусловно, Россия не остановится на полпути.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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украина, провокации, дмитрий песков